Как добраться до Монастира на самолёте
В Монастире 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Habib Bourguiba International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Монастира
- Монастир MIRHabib Bourguiba International Airport
Самые дешёвые билеты в Монастир из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|14.10.2020
|из 🇫🇷Лиона
|4 691
|2ч
|30.12.2020
|из 🇫🇷Парижа
|6 140
|2ч 40м
|17.10.2020
|из 🇫🇷Марселя
|7 450
|42ч 5м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|7 643
|1ч 40м
|14.12.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|7 668
|1ч 45м
|03.01.2021
|из 🇨🇿Праги
|8 431
|27ч 10м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇫🇷Нанта
|8 725
|7ч 50м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|8 901
|20ч 20м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇫🇷Бордо
|9 272
|38ч 20м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|9 667
|28ч 40м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|9 718
|30ч 55м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|10 356
|21ч (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇩🇪Ганновера
|11 833
|2ч 40м
|09.03.2021
|из 🇷🇺Москвы
|12 632
|49ч 50м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇸Белграда
|12 830
|29ч 30м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇮🇹Пизы
|12 838
|42ч (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|13 434
|45ч 20м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇩🇰Биллунн
|13 588
|53ч 40м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|14 139
|37ч 10м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|18 430
|28ч (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|21 322
|35ч 30м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|25 593
|24ч 55м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|29 713
|33ч 20м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|34 474
|36ч 10м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|37 936
|33ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Монастира
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Монастира, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бордо, Милан и Марсель
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