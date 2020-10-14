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Летим в Монастир

Как добраться до Монастира на самолёте

В Монастире 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Habib Bourguiba International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Монастира

  1. Монастир MIR
    Habib Bourguiba International Airport

Самые дешёвые билеты в Монастир из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
14.10.2020из 🇫🇷Лиона4 691
30.12.2020из 🇫🇷Парижа6 1402ч 40м
17.10.2020из 🇫🇷Марселя7 45042ч 5м (⇵2)
31.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа7 6431ч 40м
14.12.2020из 🇫🇷Ниццы7 6681ч 45м
03.01.2021из 🇨🇿Праги8 43127ч 10м (⇵1)
16.11.2020из 🇫🇷Нанта8 7257ч 50м (⇵1)
06.11.2020из 🇩🇪Берлина8 90120ч 20м (⇵2)
17.10.2020из 🇫🇷Бордо9 27238ч 20м (⇵2)
10.11.2020из 🇺🇦Киева9 66728ч 40м (⇵2)
06.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне9 71830ч 55м (⇵2)
18.10.2020из 🇵🇱Варшавы10 35621ч (⇵1)
20.11.2020из 🇩🇪Ганновера11 8332ч 40м
09.03.2021из 🇷🇺Москвы12 63249ч 50м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇸Белграда12 83029ч 30м (⇵1)
14.10.2020из 🇮🇹Пизы12 83842ч (⇵2)
07.11.2020из 🇩🇪Мюнхена13 43445ч 20м (⇵2)
20.10.2020из 🇩🇰Биллунн13 58853ч 40м (⇵2)
09.11.2020из 🇹🇷Стамбула14 13937ч 10м (⇵2)
19.10.2020из 🇲🇦Касабланки18 43028ч (⇵1)
30.10.2020из 🇱🇧Бейрута21 32235ч 30м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга25 59324ч 55м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга29 71333ч 20м (⇵2)
25.12.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)34 47436ч 10м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Уфы37 93633ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Монастира, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бордо, Милан и Марсель

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