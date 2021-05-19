Полезная информация о Сиди-Бу-Зиде
Что нужно знать о Сиди-Бу-Зиде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сиди-Бу-Зиде
06:2223
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇳 Тунис
|Название города
|Сиди-Бу-Зид
|По-английски
|Sidi Bouzid
|Столица региона
|Сиди-Бу-Зид является столицей региона
|Население города
|42 098 чел.
|Часовой пояс
|Africa/Tunis
|Средняя высота
|332 м. от уровня моря