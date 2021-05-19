Всё о Сиди-Бу-Зиде

Полезная информация о Сиди-Бу-Зиде

Что нужно знать о Сиди-Бу-Зиде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сиди-Бу-Зиде
06:2223
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇳 Тунис
Название городаСиди-Бу-Зид
По-английскиSidi Bouzid
Столица регионаСиди-Бу-Зид является столицей региона
Население города42 098 чел.
Часовой поясAfrica/Tunis
Средняя высота332 м. от уровня моря

Где находится Сиди-Бу-Зид на карте