1 чел. По популярности На машине 12 часов 10 отзывов Индивидуальная до 2 чел. Лучший выбор Индивидуальная экскурсия по древнему Карфагену и современному Тунису Насладитесь насыщенным путешествием по Тунису, охватывающим историю, архитектуру и винодельческие традиции. Посетите Карфаген, Сиди-Бу-Саид и столицу Тунис $440 за всё до 2 чел. На машине 12 часов 33 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис Погрузитесь в атмосферу древнего Карфагена, исследуйте живописные улочки Сиди-Бу-Саид и откройте для себя сердце Туниса. История и культура в одном туре $321 за всё до 4 чел. На машине 10 часов 7 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Индивидуальная экскурсия по Сиди-Бу-Саиду, Зигвану и Такруне Погрузитесь в атмосферу Туниса, посетив Сиди-Бу-Саид, Зигван и Такруну. Узнайте о местных традициях, истории и насладитесь потрясающими видами $302 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Туниса

