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день увидели все достопримечательности . Юсеф очень хорошо начал маршрут с Сиди Бу Саид и постепенно мы переезжали в Тунис, Карфаген. Море хороших впечатлений и от экскурсии и от Юсефа. Подсказал где можно выпить напитков и изумительного чая с миндалём. Позже заехали в хорошее кафе покушать. Помог с покупками, подсказал где купить, перевел всё. Отлично говорит на русском языке. Спасибо большое за отличную атмосферу.