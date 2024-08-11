8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
Ощутить эффект присутствия Древнего мира и проникнуться североафриканским колоритом
26 сен в 06:00
27 сен в 06:00
€260 за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия по древнему Карфагену и современному Тунису
Насладитесь насыщенным путешествием по Тунису, охватывающим историю, архитектуру и винодельческие традиции. Посетите Карфаген, Сиди-Бу-Саид и столицу Тунис
11 сен в 07:30
12 сен в 07:30
€360 за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальный трансфер в Тунисе: комфорт и качество
После перелёта хочется без стресса и проблем оказаться в отеле. Организуем трансфер из аэропорта Картаж на курорты Туниса. Комфортные авто с кондиционером
Начало: В аэропорту
Завтра в 18:00
11 сен в 00:00
€110 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛена11 августа 2024Замечательная экскурсия. Очень уютная, спокойная, интересная и насыщенная. Юсеф отлично говорит по русски. Готов подстроить экскурсию под запрос. Удачно избегает
- ААнастасия5 августа 2024Спасибо за прекрасный день и экскурсию ❤️ Получили много приятных впечатлений и красивых фотографий 😌
- ААнна25 июля 2024Прекрасно проведённое время на экскурсии и великолепный рассказчик Самир! Всё было на высоте,и организация,и содержание экскурсии,и транспорт. Учитывались все наши пожелания! Обязательно рекомендуем всем!
- TTatiana28 июня 2024В июне были с семьёй в отпуске в Тунисе. Экскурсию в Карфаген заказали у гида Юсефа. Очень довольны экскурсией. За
- ААнна27 июня 2024Наше путешествие по Тунису прошло отлично! С нами был гид Слим -профессиональный, тактичный, гибкий, позитивный гид и просто приятный в
- LLyubov3 мая 2024Наша гид, Татьяна, оказалась профессиональным историком с опытом преподавания в университете, и этим многое сказано. Экскурсовод заслуживает наивысшей похвалы. Топ. Всё, от подачи материала до организационных вопросов, на самом высоком уровне. Если в Тунис, то только с Татьяной.
Ответы на вопросы от путешественников по Тунису в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Тунису в сентябре 2024
Сейчас в Тунисе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 360. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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