На Рождество – экскурсии в Тунисе

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Тунисе на русском языке, цены от €110. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
На машине
20 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
Ощутить эффект присутствия Древнего мира и проникнуться североафриканским колоритом
26 сен в 06:00
27 сен в 06:00
260 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Тунису
На машине
4 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия по древнему Карфагену и современному Тунису
Насладитесь насыщенным путешествием по Тунису, охватывающим историю, архитектуру и винодельческие традиции. Посетите Карфаген, Сиди-Бу-Саид и столицу Тунис
11 сен в 07:30
12 сен в 07:30
360 за всё до 2 чел.
Трансфер из аэропорта Туниса
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальный трансфер в Тунисе: комфорт и качество
После перелёта хочется без стресса и проблем оказаться в отеле. Организуем трансфер из аэропорта Картаж на курорты Туниса. Комфортные авто с кондиционером
Начало: В аэропорту
Завтра в 18:00
11 сен в 00:00
110 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лена
    11 августа 2024
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Замечательная экскурсия. Очень уютная, спокойная, интересная и насыщенная. Юсеф отлично говорит по русски. Готов подстроить экскурсию под запрос. Удачно избегает
    читать дальше

    скопления туристов и групп. Особенно понравилось в горах, берберские города, заброшенный и действующий. Мы очень довольны. Успели посмотреть даже больше, чем планировали. Рекомендуем. Спасибо!

  • А
    Анастасия
    5 августа 2024
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Спасибо за прекрасный день и экскурсию ❤️ Получили много приятных впечатлений и красивых фотографий 😌
    Спасибо за прекрасный день и экскурсию ❤️Спасибо за прекрасный день и экскурсию ❤️Спасибо за прекрасный день и экскурсию ❤️Спасибо за прекрасный день и экскурсию ❤️
  • А
    Анна
    25 июля 2024
    Большое путешествие по Тунису
    Прекрасно проведённое время на экскурсии и великолепный рассказчик Самир! Всё было на высоте,и организация,и содержание экскурсии,и транспорт. Учитывались все наши пожелания! Обязательно рекомендуем всем!
  • T
    Tatiana
    28 июня 2024
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    В июне были с семьёй в отпуске в Тунисе. Экскурсию в Карфаген заказали у гида Юсефа. Очень довольны экскурсией. За
    читать дальше

    день увидели все достопримечательности . Юсеф очень хорошо начал маршрут с Сиди Бу Саид и постепенно мы переезжали в Тунис, Карфаген. Море хороших впечатлений и от экскурсии и от Юсефа. Подсказал где можно выпить напитков и изумительного чая с миндалём. Позже заехали в хорошее кафе покушать. Помог с покупками, подсказал где купить, перевел всё. Отлично говорит на русском языке. Спасибо большое за отличную атмосферу.

    В июне были с семьёй в отпуске в Тунисе. Экскурсию в Карфаген заказали у гида ЮсефаВ июне были с семьёй в отпуске в Тунисе. Экскурсию в Карфаген заказали у гида ЮсефаВ июне были с семьёй в отпуске в Тунисе. Экскурсию в Карфаген заказали у гида ЮсефаВ июне были с семьёй в отпуске в Тунисе. Экскурсию в Карфаген заказали у гида ЮсефаВ июне были с семьёй в отпуске в Тунисе. Экскурсию в Карфаген заказали у гида ЮсефаВ июне были с семьёй в отпуске в Тунисе. Экскурсию в Карфаген заказали у гида ЮсефаВ июне были с семьёй в отпуске в Тунисе. Экскурсию в Карфаген заказали у гида ЮсефаВ июне были с семьёй в отпуске в Тунисе. Экскурсию в Карфаген заказали у гида ЮсефаВ июне были с семьёй в отпуске в Тунисе. Экскурсию в Карфаген заказали у гида ЮсефаВ июне были с семьёй в отпуске в Тунисе. Экскурсию в Карфаген заказали у гида Юсефа
  • А
    Анна
    27 июня 2024
    Большое путешествие по Тунису
    Наше путешествие по Тунису прошло отлично! С нами был гид Слим -профессиональный, тактичный, гибкий, позитивный гид и просто приятный в
    читать дальше

    общении человек. Мы посмотрели все, что было интересно, Тунис нам понравился! Отдельное спасибо Алле за индивидуальный подход и организацию наших экскурсий.

  • L
    Lyubov
    3 мая 2024
    Большое путешествие по Тунису
    Наша гид, Татьяна, оказалась профессиональным историком с опытом преподавания в университете, и этим многое сказано. Экскурсовод заслуживает наивысшей похвалы. Топ. Всё, от подачи материала до организационных вопросов, на самом высоком уровне. Если в Тунис, то только с Татьяной.

Ответы на вопросы от путешественников по Тунису в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тунисе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
  2. Большое путешествие по Тунису
  3. Трансфер из аэропорта Туниса
Сколько стоит экскурсия по Тунису в сентябре 2024
Сейчас в Тунисе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 360. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Тунисе (Тунис 🇹🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 24 ⭐ отзыва, цены от €110. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Туниса. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам