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опыта мы точно можем сказать, что Юсеф - замечательный гид и организатор поездок. Он отлично знает все закоулки, интересные места, знает откуда лучше сделать прекрасные кадры и расскажет историю. Экскурсия в Сахару была организована так, что большая часть времени проводится не в жару, а на рассвете и на закате. Это было очень важно, поскольку в Сахаре от жары не спасет даже зонт (он нагревается на солнце). Мы рекомендуем этого гида без малейшего сомнения, 100% вам понравится экскурсия с ним.