Однодневные – экскурсии в Тунисе

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Тунисе на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Большое путешествие по Тунису
На машине
4 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия по древнему Карфагену и современному Тунису
Насладитесь насыщенным путешествием по Тунису, охватывающим историю, архитектуру и винодельческие традиции. Посетите Карфаген, Сиди-Бу-Саид и столицу Тунис
10 авг в 07:30
12 авг в 07:30
360 за всё до 2 чел.
Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
На машине
5 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Сиди-Бу-Саиду, Зигвану и Такруне
Погрузитесь в атмосферу Туниса, посетив Сиди-Бу-Саид, Зигван и Такруну. Узнайте о местных традициях, истории и насладитесь потрясающими видами
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Магические пески и оазисы Сахары
На машине
На верблюдах
5 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Магические пески и оазисы Сахары: индивидуальная экскурсия по Тунису
Путешествие по Тунису: Сахара, мистические явления, оазисы и древние города. Включены все удобства и катание на верблюдах. Ощутите дух пустыни
10 авг в 00:00
11 авг в 00:00
900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    28 июля 2024
    Магические пески и оазисы Сахары
    Мы много путешествуем и часто берем частные экскурсии, особенно учитывая, что с нами ребенок (сейчас 7 лет). На основе нашего
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    опыта мы точно можем сказать, что Юсеф - замечательный гид и организатор поездок. Он отлично знает все закоулки, интересные места, знает откуда лучше сделать прекрасные кадры и расскажет историю. Экскурсия в Сахару была организована так, что большая часть времени проводится не в жару, а на рассвете и на закате. Это было очень важно, поскольку в Сахаре от жары не спасет даже зонт (он нагревается на солнце). Мы рекомендуем этого гида без малейшего сомнения, 100% вам понравится экскурсия с ним.

  • А
    Анна
    25 июля 2024
    Большое путешествие по Тунису
    Прекрасно проведённое время на экскурсии и великолепный рассказчик Самир! Всё было на высоте,и организация,и содержание экскурсии,и транспорт. Учитывались все наши пожелания! Обязательно рекомендуем всем!
  • К
    Константин
    24 июля 2024
    Магические пески и оазисы Сахары
    Самый яркий момент поездки. Эпично, познавательно, настоящее приключение. Масса живописных мест (просили развалины – получили развалины), колорит, люди дружелюбные. Юсеф
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    – жемчужина, прекрасный организатор, отлично владеет русским, чувство юмора на высоте, заботится, как о дорогих гостях. Точно не заскучаете. Рекомендуем всем, кто хочет получить максимум пользы и удовольствия от визита в Тунис.

  • А
    Анна
    27 июня 2024
    Большое путешествие по Тунису
    Наше путешествие по Тунису прошло отлично! С нами был гид Слим -профессиональный, тактичный, гибкий, позитивный гид и просто приятный в
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    общении человек. Мы посмотрели все, что было интересно, Тунис нам понравился! Отдельное спасибо Алле за индивидуальный подход и организацию наших экскурсий.

  • А
    Андрей
    17 июня 2024
    Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
    Юсеф, спасибо друг за приятное времяпрепровождение. Я очень благодарен тебе за твое маленькое 10- и часовое путешествие с нами. Ты помог погрузиться в местный колорит, местную кухню, увидеть Тунис с разных сторон.
  • L
    Lyubov
    3 мая 2024
    Большое путешествие по Тунису
    Наша гид, Татьяна, оказалась профессиональным историком с опытом преподавания в университете, и этим многое сказано. Экскурсовод заслуживает наивысшей похвалы. Топ. Всё, от подачи материала до организационных вопросов, на самом высоком уровне. Если в Тунис, то только с Татьяной.
  • М
    Мария
    30 ноября 2023
    Магические пески и оазисы Сахары
    Нам очень понравилось путешествие: все было четко организовано, в соответсвии с планом, с пожеланиями. Очень чуткий и правильный гид Юсеф. Это такой гид,
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    который подстроит путешествие под вас. Маршрут и объекты, которые мы посетили, соответствовали ожиданиям увидеть необычное, аутентичное и красивое в Тунисе! Незабываемое путешествие!

    Нам очень понравилось путешествие:Нам очень понравилось путешествие:Нам очень понравилось путешествие:Нам очень понравилось путешествие:Нам очень понравилось путешествие:Нам очень понравилось путешествие:Нам очень понравилось путешествие:Нам очень понравилось путешествие:Нам очень понравилось путешествие:
  • Л
    Лана
    22 июня 2023
    Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
    Замечательная экскурсия, очень добрый, внимательный гид. Работает с душой, мы провели прекрасный день, в дружественной, приятной атмосфере. Рекомендую, вы замечательно проведете время
    Замечательная экскурсия, очень добрый, внимательный гид. Работает с душой, мы провели прекрасный день, в дружественной, приятной
  • А
    Александр
    17 мая 2023
    Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
    Хочу поблагодарить Юсефа за интересную и качественную экскурсию. Для нас в первую очередь была важна безопасность и легкость в общении
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    с гидом, так как мы были с маленьким ребенком, а потом уже содержание самой экскурсии. В итоге получили все: общее представление об истории и красоты страны, гид был вежлив и приятен в общении, всегда внимателен к нашим просьбам и пожеланиям!

    Хочу поблагодарить Юсефа за интересную и качественную экскурсию. Для нас в первую очередь была важна безопасностьХочу поблагодарить Юсефа за интересную и качественную экскурсию. Для нас в первую очередь была важна безопасностьХочу поблагодарить Юсефа за интересную и качественную экскурсию. Для нас в первую очередь была важна безопасность

Ответы на вопросы от путешественников по Тунису в категории «Однодневные»

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  3. Магические пески и оазисы Сахары
Сколько стоит экскурсия по Тунису в августе 2024
Сейчас в Тунисе в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 900. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Тунисе (Тунис 🇹🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 14 ⭐ отзывов, цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Туниса. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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