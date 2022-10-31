8 часов
Индивидуальная
Дугга - древнеримский город
Путешествие в Дуггу - это возможность увидеть театр 2 века, пунический мавзолей Атебана и главный храм Капитолий. Завершение экскурсии - обед в ресторане
Начало: В отеле проживания туристов
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$85 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тунис и Карфаген
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
$312.50 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия в амфитеатр Эль Джем: древний Рим в Тунисе
Амфитеатр в Эль Джем - третий по величине в мире, он вмещал до 30 тысяч зрителей. Прогуляйтесь по арене, подземельям и Императорской ложе
Начало: В отеле проживания туристов
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- оольга31 октября 2022Удивительно интересно. Оксана талантливый гид. День пролетел, как один миг. Огромное спасибо Оксане за приятные впечатления
- ВВалентина24 мая 2017Спасибо Вам за отличную экскурсию в мае, Оксана!)
Ответы на вопросы от путешественников по Тунису в категории «Популярные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Тунису в августе 2024
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