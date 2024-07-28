Все – экскурсии в Тунисе

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Тунисе на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Большое путешествие по Тунису
На машине
4 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия по древнему Карфагену и современному Тунису
Насладитесь насыщенным путешествием по Тунису, охватывающим историю, архитектуру и винодельческие традиции. Посетите Карфаген, Сиди-Бу-Саид и столицу Тунис
9 авг в 07:30
10 авг в 07:30
360 за всё до 2 чел.
Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
На машине
18 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
Ощутить эффект присутствия Древнего мира и проникнуться североафриканским колоритом
8 авг в 06:00
9 авг в 06:00
250 за всё до 4 чел.
Магические пески и оазисы Сахары
На машине
На верблюдах
5 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Магические пески и оазисы Сахары: индивидуальная экскурсия по Тунису
Путешествие по Тунису: Сахара, мистические явления, оазисы и древние города. Включены все удобства и катание на верблюдах. Ощутите дух пустыни
8 авг в 00:00
9 авг в 00:00
900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    28 июля 2024
    Магические пески и оазисы Сахары
    Мы много путешествуем и часто берем частные экскурсии, особенно учитывая, что с нами ребенок (сейчас 7 лет). На основе нашего
    читать дальше

    опыта мы точно можем сказать, что Юсеф - замечательный гид и организатор поездок. Он отлично знает все закоулки, интересные места, знает откуда лучше сделать прекрасные кадры и расскажет историю. Экскурсия в Сахару была организована так, что большая часть времени проводится не в жару, а на рассвете и на закате. Это было очень важно, поскольку в Сахаре от жары не спасет даже зонт (он нагревается на солнце). Мы рекомендуем этого гида без малейшего сомнения, 100% вам понравится экскурсия с ним.

  • А
    Анна
    25 июля 2024
    Большое путешествие по Тунису
    Прекрасно проведённое время на экскурсии и великолепный рассказчик Самир! Всё было на высоте,и организация,и содержание экскурсии,и транспорт. Учитывались все наши пожелания! Обязательно рекомендуем всем!
  • К
    Константин
    24 июля 2024
    Магические пески и оазисы Сахары
    Самый яркий момент поездки. Эпично, познавательно, настоящее приключение. Масса живописных мест (просили развалины – получили развалины), колорит, люди дружелюбные. Юсеф
    читать дальше

    – жемчужина, прекрасный организатор, отлично владеет русским, чувство юмора на высоте, заботится, как о дорогих гостях. Точно не заскучаете. Рекомендуем всем, кто хочет получить максимум пользы и удовольствия от визита в Тунис.

  • T
    Tatiana
    28 июня 2024
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    В июне были с семьёй в отпуске в Тунисе. Экскурсию в Карфаген заказали у гида Юсефа. Очень довольны экскурсией. За
    читать дальше

    день увидели все достопримечательности . Юсеф очень хорошо начал маршрут с Сиди Бу Саид и постепенно мы переезжали в Тунис, Карфаген. Море хороших впечатлений и от экскурсии и от Юсефа. Подсказал где можно выпить напитков и изумительного чая с миндалём. Позже заехали в хорошее кафе покушать. Помог с покупками, подсказал где купить, перевел всё. Отлично говорит на русском языке. Спасибо большое за отличную атмосферу.

    В июне были с семьёй в отпуске в Тунисе. Экскурсию в Карфаген заказали у гида ЮсефаВ июне были с семьёй в отпуске в Тунисе. Экскурсию в Карфаген заказали у гида ЮсефаВ июне были с семьёй в отпуске в Тунисе. Экскурсию в Карфаген заказали у гида ЮсефаВ июне были с семьёй в отпуске в Тунисе. Экскурсию в Карфаген заказали у гида ЮсефаВ июне были с семьёй в отпуске в Тунисе. Экскурсию в Карфаген заказали у гида ЮсефаВ июне были с семьёй в отпуске в Тунисе. Экскурсию в Карфаген заказали у гида ЮсефаВ июне были с семьёй в отпуске в Тунисе. Экскурсию в Карфаген заказали у гида ЮсефаВ июне были с семьёй в отпуске в Тунисе. Экскурсию в Карфаген заказали у гида ЮсефаВ июне были с семьёй в отпуске в Тунисе. Экскурсию в Карфаген заказали у гида ЮсефаВ июне были с семьёй в отпуске в Тунисе. Экскурсию в Карфаген заказали у гида Юсефа
  • Д
    Денис
    28 июня 2024
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Хочу написать развернутый отзыв об этой экскурсии. Мы начали с города Сиди-Бу-Саид, выехали в 6:30, чтобы успеть до жары. Юсеф показал все
    читать дальше

    самые красивые места и даже сам нас фотографировал! Это очень приятно удивило. Как и было обещано на сайте, мы зашли в кафе и попробовали миндальный чай. Как по мне: очень необычный, такого не пробовал больше нигде в жизни. Что касается кафе, стоит отметить, что это небольшой перекус: чай/фреш/сладкое пирожное. Дальше Карфаген. Очень жаль, что он не сохранился полностью… Всё таки, Римская империя своего добилась) Юсеф рассказал легенду о царице, показал все места, где сохранились древние постройки (оказывается Карфаген это не одно место, а мы в них заезжали по пути экскурсии). У нас было достаточно времени всё посмотреть, сфотографировать и сфотографироваться самим:) Что касается Туниса, столицы Туниса, меня очень порадовало, что гид подсказал, где и что можно купить. В каждом магазине договорился с местными (мы сами бы просто не поняли как это всё сказать и что говорят нам). Подсказал, где лучше качество и цены. И ещё один момент, если вам потребуется больше времени на осмотр чего-либо - гид с радостью задержится и всё расскажет) Конкретно у нас, путешествие заняло 10 часов, но усталость не такая сильная: всё очень интересно и увлекательно!) В целом, экскурсия невероятно сильно понравилась! Море эмоций, море фотографий и приятных воспоминаний!

  • А
    Анна
    27 июня 2024
    Большое путешествие по Тунису
    Наше путешествие по Тунису прошло отлично! С нами был гид Слим -профессиональный, тактичный, гибкий, позитивный гид и просто приятный в
    читать дальше

    общении человек. Мы посмотрели все, что было интересно, Тунис нам понравился! Отдельное спасибо Алле за индивидуальный подход и организацию наших экскурсий.

  • А
    Алексей
    25 июня 2024
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Экскурсия очень понравилась. Юсеф - отличный гид, очень хорошо говорит по-русски. Искренне рекомендую!
  • L
    Lyubov
    3 мая 2024
    Большое путешествие по Тунису
    Наша гид, Татьяна, оказалась профессиональным историком с опытом преподавания в университете, и этим многое сказано. Экскурсовод заслуживает наивысшей похвалы. Топ. Всё, от подачи материала до организационных вопросов, на самом высоком уровне. Если в Тунис, то только с Татьяной.
  • М
    Мария
    30 ноября 2023
    Магические пески и оазисы Сахары
    Нам очень понравилось путешествие: все было четко организовано, в соответсвии с планом, с пожеланиями. Очень чуткий и правильный гид Юсеф. Это такой гид,
    читать дальше

    который подстроит путешествие под вас. Маршрут и объекты, которые мы посетили, соответствовали ожиданиям увидеть необычное, аутентичное и красивое в Тунисе! Незабываемое путешествие!

    Нам очень понравилось путешествие:Нам очень понравилось путешествие:Нам очень понравилось путешествие:Нам очень понравилось путешествие:Нам очень понравилось путешествие:Нам очень понравилось путешествие:Нам очень понравилось путешествие:Нам очень понравилось путешествие:Нам очень понравилось путешествие:

Ответы на вопросы от путешественников по Тунису в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тунисе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большое путешествие по Тунису
  2. Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
  3. Магические пески и оазисы Сахары
Сколько стоит экскурсия по Тунису в августе 2024
Сейчас в Тунисе в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 900. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Тунисе (Тунис 🇹🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 27 ⭐ отзывов, цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Туниса. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам