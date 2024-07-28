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самые красивые места и даже сам нас фотографировал! Это очень приятно удивило. Как и было обещано на сайте, мы зашли в кафе и попробовали миндальный чай. Как по мне: очень необычный, такого не пробовал больше нигде в жизни. Что касается кафе, стоит отметить, что это небольшой перекус: чай/фреш/сладкое пирожное. Дальше Карфаген. Очень жаль, что он не сохранился полностью… Всё таки, Римская империя своего добилась) Юсеф рассказал легенду о царице, показал все места, где сохранились древние постройки (оказывается Карфаген это не одно место, а мы в них заезжали по пути экскурсии). У нас было достаточно времени всё посмотреть, сфотографировать и сфотографироваться самим:) Что касается Туниса, столицы Туниса, меня очень порадовало, что гид подсказал, где и что можно купить. В каждом магазине договорился с местными (мы сами бы просто не поняли как это всё сказать и что говорят нам). Подсказал, где лучше качество и цены. И ещё один момент, если вам потребуется больше времени на осмотр чего-либо - гид с радостью задержится и всё расскажет) Конкретно у нас, путешествие заняло 10 часов, но усталость не такая сильная: всё очень интересно и увлекательно!) В целом, экскурсия невероятно сильно понравилась! Море эмоций, море фотографий и приятных воспоминаний!