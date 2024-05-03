Выездные экскурсии из Туниса

Найдено 4 экскурсии в категории «Выездные» в Тунисе на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие по Тунису
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Большое путешествие по Тунису
Античный Карфаген, современная столица страны и город художников Сиди-Бу-Саид
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
360 за всё до 2 чел.
Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
4 отзыва
Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
Вдохновиться городом поэтов, увидеть длиннейший акведук Античности и зайти в гости к берберам
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Магические пески и оазисы Сахары
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Магические пески и оазисы Сахары
Пройти дорогой Индианы Джонса и покататься на верблюдах по пустыне на двухдневной экскурсии
11 июня в 00:00
12 июня в 00:00
800 за всё до 4 чел.
Дугга: путешествие в Античность
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Дугга: путешествие в Античность
Погулять по руинам древнеримского города и узнать его историю с профессиональным гидом
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
280 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lyubov
    3 мая 2024
    Большое путешествие по Тунису
    Наша гид, Татьяна, оказалась профессиональным историком с опытом преподавания в университете, и этим многое сказано. Экскурсовод заслуживает наивысшей похвалы. Топ. Всё, от подачи материала до организационных вопросов, на самом высоком уровне. Если в Тунис, то только с Татьяной.
  • М
    Мария
    30 ноября 2023
    Магические пески и оазисы Сахары
    Нам очень понравилось путешествие: все было четко организовано, в соответсвии с планом, с пожеланиями. Очень чуткий и правильный гид Юсеф. Это такой гид,
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    который подстроит путешествие под вас. Маршрут и объекты, которые мы посетили, соответствовали ожиданиям увидеть необычное, аутентичное и красивое в Тунисе! Незабываемое путешествие!

  • Н
    Наталья
    30 ноября 2023
    Магические пески и оазисы Сахары
    Юсеф очень внимателен к гостям и обеспечивает полный комфорт в поездке.
    Юсеф очень внимателен к гостям и обеспечивает полный комфорт в поездкеЮсеф очень внимателен к гостям и обеспечивает полный комфорт в поездкеЮсеф очень внимателен к гостям и обеспечивает полный комфорт в поездкеЮсеф очень внимателен к гостям и обеспечивает полный комфорт в поездке
  • Г
    Глеб
    1 ноября 2023
    Магические пески и оазисы Сахары
    Брали экскурсию на 4 человек из Суса в Сахару, попался очень хороший гид Юсеф с отличным знанием русского языка, было
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    приятно и комфортно общаться в течение поездки Нам показали несколько очень красивых каньонов по пути до основной точки, мы останавливались на двух водопадах, была драйвовая поездка на квадроциклах по Сахаре, удалось проводить закат, на следующий день встретили рассвет в поездке на верблюдах Помимо всего, мы останавливались в приятных заведениях, на обед и ужин Когда мы сказали о том что соскучились по плотному (российскому) завтраку, нам гид Юсеф смог его организовать, это показывает хороший сервис и индивидуальный подход к клиентам Также поездка включала в себя проживание в комфортном отеле, где мы смогли хорошо отдохнуть после такого яркого дня! Получили невероятные эмоции от видов и атмосферы этой страны! Колоритно, ярко и точно запоминающееся! 100% рекомендуем экскурсию!

  • Л
    Лика
    8 июля 2023
    Большое путешествие по Тунису
    Экскурсия полностью соответствует описанию и очень понравилась. С нами ездил гид Хасан и водитель на комфортабельном автомобиле. Гид прекрасно говорит по-русски, отлично знает историю своей страны и вообще очень приятный человек. Большое спасибо!
  • Л
    Лана
    22 июня 2023
    Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
    Замечательная экскурсия, очень добрый, внимательный гид. Работает с душой, мы провели прекрасный день, в дружественной, приятной атмосфере. Рекомендую, вы замечательно проведете время
    Замечательная экскурсия, очень добрый, внимательный гид. Работает с душой, мы провели прекрасный день, в дружественной, приятной
  • А
    Александр
    17 мая 2023
    Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
    Хочу поблагодарить Юсефа за интересную и качественную экскурсию. Для нас в первую очередь была важна безопасность и легкость в общении
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    с гидом, так как мы были с маленьким ребенком, а потом уже содержание самой экскурсии. В итоге получили все: общее представление об истории и красоты страны, гид был вежлив и приятен в общении, всегда внимателен к нашим просьбам и пожеланиям!

    Хочу поблагодарить Юсефа за интересную и качественную экскурсию. Для нас в первую очередь была важна безопасностьХочу поблагодарить Юсефа за интересную и качественную экскурсию. Для нас в первую очередь была важна безопасностьХочу поблагодарить Юсефа за интересную и качественную экскурсию. Для нас в первую очередь была важна безопасность
  • N
    Natalia
    2 октября 2022
    Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
    Экскурсия понравилась, вместо Сиди-бу-саида взяли Сус, что очень удобно, Юсеф планирует день, подстраиваясь под тебя. Гора Зигван очень впечатлила, с неё
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    открываются прекрасные виды, наделали тысячу и одну фотографию. Посетили берберскую деревню на горе, посмотрели как пекут лепёшки в тандыре, останавливались в шикарных локациях, прогулялись по рынку Суса. Автомобиль очень комфортный, всегда можно остановиться в магазин или поесть, технические моменты экскурсии на высоте. Взяли все экскурсии Юсефа, предложенные на сайте и очень довольны 😌☺️ Благодаря Вам мы полюбили Тунис 🇹🇳 ❤️‍🔥

    Экскурсия понравилась, вместо Сиди-бу-саида взяли Сус, что очень удобно, Юсеф планирует день, подстраиваясь под тебяЭкскурсия понравилась, вместо Сиди-бу-саида взяли Сус, что очень удобно, Юсеф планирует день, подстраиваясь под тебяЭкскурсия понравилась, вместо Сиди-бу-саида взяли Сус, что очень удобно, Юсеф планирует день, подстраиваясь под тебяЭкскурсия понравилась, вместо Сиди-бу-саида взяли Сус, что очень удобно, Юсеф планирует день, подстраиваясь под тебяЭкскурсия понравилась, вместо Сиди-бу-саида взяли Сус, что очень удобно, Юсеф планирует день, подстраиваясь под тебя

Ответы на вопросы от путешественников по Тунису в категории «Выездные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Большое путешествие по Тунису
  2. Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
  3. Магические пески и оазисы Сахары
  4. Дугга: путешествие в Античность
Сколько стоит экскурсия по Тунису в июне 2024
Сейчас в Тунисе в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 250 до 800. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии по окрестностям Туниса и местам Туниса в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Туниса
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