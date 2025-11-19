Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Великолепная 1-дневная экскурсия, исторический микс страны в руинах и артефактах. Погружение в античную историю Великой Цивилизации - от стен Карфагена до предметов древности, таящих загадки гибели великого народа на музейных стеллажах.

Описание экскурсии Познавать Тунис стоит с главного — с Карфагена. Легендарный город, воспетый в древних хрониках, навсегда вошёл в историю как столица великой морской державы. 🔱 Карфаген — это не просто руины, это живое дыхание времени. Мы поднимемся на Холм Бирса, где когда-то стояла цитадель и сейчас возвышается кафедральный собор — символ многослойной истории. Посетим термы Антонина Пия — одни из крупнейших в Римской империи. Заглянем в тофет Саламбо, мрачное и завораживающее место древних ритуалов. Здесь оживает история от легенды о царице Элиссе, хитро обманувшей берега Африки, до трагического конца Пунической цивилизации в огне трёхлетней осады — и её римского возрождения. 🏛 Музей Бардо — не просто музей, а настоящий дворец с сокровищами древностей. Самая крупная коллекция римских мозаик в мире, статуи, артефакты, предметы быта — всё это в интерьерах дворца бея, где каждый зал — как кинозал без экрана, потому что сама история разворачивается у вас перед глазами. 📌 Эта экскурсия — историко-эстетическое погружение, от которого захватывает дух: Карфаген смотрит на вас глазами древних богов, а Бардо рассказывает, что осталось после них. Важная информация: Важно иметь удобную обувь и головные уборы.

