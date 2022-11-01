Тунис и его удивительные окрестности

Столица страны, древний Карфаген и открыточный городок Сиди-Бу-Саид за 1 день

Приглашаю в насыщенное авто-пешеходное путешествие по яркому и самобытному Тунису! Вы посетите Медину и современные кварталы столицы, осмотрите легендарный Карфаген и погуляете по сказочным улицам Сиди-Бу-Саида. А я расскажу о местных традициях, истории, политике, географии и людях.
Тунис и его удивительные окрестности
Тунис и его удивительные окрестности
Тунис и его удивительные окрестности
Тунис и его удивительные окрестности
Тунис и его удивительные окрестности
Тунис и его удивительные окрестности
Тунис и его удивительные окрестности
Тунис и его удивительные окрестности
Тунис и его удивительные окрестности
Тунис и его удивительные окрестности
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Описание

Что вас ожидает

Тунис, Карфаген и Сиди-Бу-Саид

Мы погуляем по извилистым улицам Старого Туниса и проедем по главному проспекту, помнящему период французского протектората. Затем отправимся в древний Карфаген: увидим амфитеатр, термы императора Антонина и цистерны акведука. А также холм, который финикийская принцесса Элиса выпросила под свой Новый город. В завершение посетим открыточный городок Сиди-Бу-Саид, известный бело-голубыми домами и художественными мастерскими.

Прошлое и настоящее

В пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о Тунисе. Вы услышите, как его географическое положение влияет на местные традиции, жизнь и взгляды. Как такой маленькой стране удается быть независимой, самостоятельной и передовой во многих аспектах. Кроме того, я расскажу о прошлом Туниса: финикийском и римском периодах, становлении Карфагена и Римской Африке, Византийской эпохе и исламизации.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость. Управлять машиной будет водитель, мое внимание целиком будет посвящено вам.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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