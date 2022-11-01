Мы погуляем по извилистым улицам Старого Туниса и проедем по главному проспекту, помнящему период французского протектората. Затем отправимся в древний Карфаген: увидим амфитеатр, термы императора Антонина и цистерны акведука. А также холм, который финикийская принцесса Элиса выпросила под свой Новый город. В завершение посетим открыточный городок Сиди-Бу-Саид, известный бело-голубыми домами и художественными мастерскими.
В пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о Тунисе. Вы услышите, как его географическое положение влияет на местные традиции, жизнь и взгляды. Как такой маленькой стране удается быть независимой, самостоятельной и передовой во многих аспектах. Кроме того, я расскажу о прошлом Туниса: финикийском и римском периодах, становлении Карфагена и Римской Африке, Византийской эпохе и исламизации.