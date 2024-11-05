Индивидуальное путешествие из Туниса по барханам и оазисам Сахары (всё включено)
Путешествие по Тунису: Сахара, мистические явления, оазисы и древние города. Включены все удобства и катание на верблюдах. Ощутите дух пустыни
Побывать в Тунисе и не доехать до Сахары - нонсенс! В поездке по великой пустыне вы почувствуете себя бедуинами, провожающими закат среди барханов, заедете в гости к племени троглодитов, побываете читать дальше
на прекрасном солёном озере Шотт эль Джерид, познакомитесь с историей античного амфитеатра и станете свидетелями мистического явления на дороге Роммеля.
Вас ждёт прогулка по оазисам, каньонам и смотровым площадкам, катание на верблюдах и квадроциклах, а также вкусные традиционные блюда. Забронируйте эту экскурсию и откройте для себя магию Сахары
Возьмите с собой купальники, полотенца, сменную одежду, набор для душа и загранпаспорт для заселения в отель. Наденьте удобную обувь.
Проживание. 2-местное размещение в 3-звёздочном отеле (Dar Khalifa или La maison du voyageur). Возможно 1-местное размещение за доплату.
Питание. В стоимость включены завтраки, 2 обеда и ужин.
Транспорт. Комфортабельный автомобиль Toyota avanza с кондиционером.
Возраст участников. 0+
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Тур проводится только для вашей компании в удобные для вас даты.
Программа тура по дням
1 день
Оазисы, солёное озеро и закат в пустыне на верблюдах
Глубокой ночью выезжаем в Сахару. Наш путь пройдёт через хребет Атласских гор по серпантину дороги Роммеля, где вы станете свидетелями необычного явления — машина с заглушённым двигателем поднимется в гору.
Первая остановка — оазис Тамерза. Прогуляемся по нему и спустимся в каньон, который называют «Голден» за его золотистое сияние на солнце. Далее пройдём по «дороге Индианы Джонса» к нижнему оазису и небольшому водопаду. Затем посетим каньон Мидес, расположенный у границы с Алжиром и известный по множеству фильмов.
После прогулки по смотровым площадкам направимся в следующий оазис. Там нас ждут берберская пицца, традиционный чай, купание и встреча с местными рептилиями, включая рогатую змею.
После обеда и отдыха поедем к солёному озеру Шотт-Эль-Джерид — зимой это розовое озеро, летом — белоснежный солончак. Завершаем день в городе Дуз — «Воротах Сахары». Осмотрим старую часть города и отправимся к верблюдам. Вы прокатитесь по барханам и встретите закат в пустыне. По желанию можно арендовать квадроцикл.
2 день
Город троглодитов Матмата, прогулки по Махресу и амфитеатр в Эль Джеме
Рассвет встретим в пустыне. Затем отправимся в Матмату — город троглодитов, где дома вырыты под землёй или в горе. Посмотрим, как живут местные, и позавтракаем по их традициям.
Следующая остановка — город Махарес. Прогуляемся по набережной, пообедаем и увидим скульптуры локальных мастеров.
Финальный пункт — амфитеатр в Эль-Джеме. Мы спустимся под арену, поднимемся на стены и сядем на трибуны, чтобы понять, как проходили гладиаторские бои. После осмотра возвращаемся в ваш отель.
Повышение класса отеля (4*) - $40 (cообщите заранее)
Доплата за 1-местное размещение - $20
Трансфер из/в аэропорт
Катание на джипах по пустыне - $89 за 2 часа
Катание на квадроциклах - $39/чел за час
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или апартаменты в Тунисе, ночь
Завершение: Ваш отель или апартаменты в Тунисе, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юсеф — ваша команда гидов в Тунисе
Провели экскурсии для 322 туристов
Приветствую гостей Туниса! Я свободно владею арабским, английским, русским и французским языками. Мы с коллегой занимаемся организацией экскурсионных туров по стране на профессиональном уровне. Будем рады не только познакомить вас читать дальше
с насыщенной историей Туниса, но и развеять некоторые мифы, показав вам, что это совсем не пустыня, а яркое и самобытное место, где живут добрые и отзывчивые люди, всегда готовые помочь и радушно открывающие свои двери даже совершенно посторонним!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
5 ноя 2024
Хочу выразить огромную благодарностью Юсефу! Вместе с ним мы проехали бОльшую часть страны, увидели жизнь Туниса, узнали много нового и интересного. Побывали во всех намеченных локациях - встретили рассвет в читать дальше
горах, погуляли по каньону, покатались на верблюдах, встретили закат и рассвет в пустыне и многое другое, даже немного изменили маршрут, чтобы посетить дополнительно еще одно место, которое нам было интересно. Юсеф учел все наши пожелания, а также помог с покупкой сувениров, потрясающе вкусных фиников, свежего оливкового масла и тунисских сладостей, и даже нашел для нас мясо верблюда, за что ему огромное спасибо! Юсеф всегда был на связи по любым вопросам, а также проявил пунктуальность и оперативность во всех вопросах, связанных с путешествием! В принципе, именно благодаря ему у нас в Тунисе получилось не экскурсия, а настоящее незабываемое приключение (в хорошем смысле этого слова)
Александр
28 июл 2024
Мы много путешествуем и часто берем частные экскурсии, особенно учитывая, что с нами ребенок (сейчас 7 лет). На основе нашего опыта мы точно можем сказать, что Юсеф - замечательный гид читать дальше
и организатор поездок. Он отлично знает все закоулки, интересные места, знает откуда лучше сделать прекрасные кадры и расскажет историю. Экскурсия в Сахару была организована так, что большая часть времени проводится не в жару, а на рассвете и на закате. Это было очень важно, поскольку в Сахаре от жары не спасет даже зонт (он нагревается на солнце). Мы рекомендуем этого гида без малейшего сомнения, 100% вам понравится экскурсия с ним.
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Константин
24 июл 2024
Самый яркий момент поездки. Эпично, познавательно, настоящее приключение. Масса живописных мест (просили развалины – получили развалины), колорит, люди дружелюбные. Юсеф – жемчужина, прекрасный организатор, отлично владеет русским, чувство юмора на высоте, заботится, как о дорогих гостях. Точно не заскучаете. Рекомендуем всем, кто хочет получить максимум пользы и удовольствия от визита в Тунис.
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Мария
30 ноя 2023
Нам очень понравилось путешествие: все было четко организовано, в соответсвии с планом, с пожеланиями. Очень чуткий и правильный гид Юсеф. Это такой гид, который подстроит путешествие под вас. Маршрут и объекты, которые мы посетили, соответствовали ожиданиям увидеть необычное, аутентичное и красивое в Тунисе! Незабываемое путешествие!
Наталья
30 ноя 2023
Юсеф очень внимателен к гостям и обеспечивает полный комфорт в поездке.
Глеб
1 ноя 2023
Брали экскурсию на 4 человек из Суса в Сахару, попался очень хороший гид Юсеф с отличным знанием русского языка, было приятно и комфортно общаться в течение поездки
Нам показали несколько очень читать дальше
красивых каньонов по пути до основной точки, мы останавливались на двух водопадах, была драйвовая поездка на квадроциклах по Сахаре, удалось проводить закат, на следующий день встретили рассвет в поездке на верблюдах Помимо всего, мы останавливались в приятных заведениях, на обед и ужин Когда мы сказали о том что соскучились по плотному (российскому) завтраку, нам гид Юсеф смог его организовать, это показывает хороший сервис и индивидуальный подход к клиентам Также поездка включала в себя проживание в комфортном отеле, где мы смогли хорошо отдохнуть после такого яркого дня!
Получили невероятные эмоции от видов и атмосферы этой страны! Колоритно, ярко и точно запоминающееся! 100% рекомендуем экскурсию!
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