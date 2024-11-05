Глубокой ночью выезжаем в Сахару. Наш путь пройдёт через хребет Атласских гор по серпантину дороги Роммеля, где вы станете свидетелями необычного явления — машина с заглушённым двигателем поднимется в гору.

Первая остановка — оазис Тамерза. Прогуляемся по нему и спустимся в каньон, который называют «Голден» за его золотистое сияние на солнце. Далее пройдём по «дороге Индианы Джонса» к нижнему оазису и небольшому водопаду. Затем посетим каньон Мидес, расположенный у границы с Алжиром и известный по множеству фильмов.

После прогулки по смотровым площадкам направимся в следующий оазис. Там нас ждут берберская пицца, традиционный чай, купание и встреча с местными рептилиями, включая рогатую змею.

После обеда и отдыха поедем к солёному озеру Шотт-Эль-Джерид — зимой это розовое озеро, летом — белоснежный солончак. Завершаем день в городе Дуз — «Воротах Сахары». Осмотрим старую часть города и отправимся к верблюдам. Вы прокатитесь по барханам и встретите закат в пустыне. По желанию можно арендовать квадроцикл.