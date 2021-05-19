Всё о Балканабате

Полезная информация о Балканабате

Что нужно знать о Балканабате: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Балканабате
10:2320
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇲 Туркменистан
Название городаБалканабат
По-английскиBalkanabat
Столица регионаБалканабат является столицей региона
Население города87 822 чел.
Часовой поясAsia/Ashgabat
Средняя высота11 м. от уровня моря

Где находится Балканабат на карте