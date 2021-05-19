Полезная информация о Балканабате
Что нужно знать о Балканабате: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Балканабате
10:2320
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇲 Туркменистан
|Название города
|Балканабат
|По-английски
|Balkanabat
|Столица региона
|Балканабат является столицей региона
|Население города
|87 822 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Ashgabat
|Средняя высота
|11 м. от уровня моря