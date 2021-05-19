Полезная информация о Дашогузе

Что нужно знать о Дашогузе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Дашогузе
02:5734
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇲 Туркменистан
Название городаДашогуз
По-английскиDasoguz
Столица регионаДашогуз является столицей региона
Население города166 500 чел.
АэропортDashoguz TAZ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Ashgabat
Средняя высота87 м. от уровня моря

Где находится Дашогуз на карте