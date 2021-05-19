Всё о Сакарье

Полезная информация о Сакарье

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Местное время в Сакарье
08:2419
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаСакарья
По-английскиAdapazari
Столица регионаСакарья является столицей региона
Население города286 787 чел.
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота34 м. от уровня моря

Где находится Сакарья на карте

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