Всё об Афьонкарахисаре

Полезная информация об Афьонкарахисаре

Что нужно знать об Афьонкарахисаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Афьонкарахисаре
08:2425
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаАфьонкарахисар
По-английскиAfyonkarahisar
Столица регионаАфьонкарахисар является столицей региона
Население города146 136 чел.
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота1 019 м. от уровня моря

Где находится Афьонкарахисар на карте