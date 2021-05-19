Полезная информация об Афьонкарахисаре
Что нужно знать об Афьонкарахисаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Афьонкарахисаре
08:2425
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Афьонкарахисар
|По-английски
|Afyonkarahisar
|Столица региона
|Афьонкарахисар является столицей региона
|Население города
|146 136 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|1 019 м. от уровня моря