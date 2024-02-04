скидка
19%
13 часов
Групповая
Лучший выборКалейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Аланьи
Завораживающее путешествие в сердце Каппадокии с экскурсией по скальным городам и полетом на воздушном шаре
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 03:30
8 авг в 03:30
67€54 за человека
7 часов
Групповая
Удобный трансфер в парк развлечений «The Land of Legends»
Погрузитесь в мир света, музыки и акробатики на ночном шоу в «The Land of Legends». Комфортабельный микроавтобус доставит вас от отеля ко входу в парк и обратно
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
7 авг в 17:00
€18 за человека
скидка
9%
10 часов
Водная прогулка
Водная прогулка и рафтинг в Аланье: национальный парк Кёпрюлю Каньон
Проведите день активно и весело на рафтинге в каньоне Кёпрюлю. Сплав по горной реке, обед и трансфер включены. Подходит для новичков и семей с детьми
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22€20 за человека
скидка
13%
6 часов
Групповая
Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
Отправьтесь на захватывающее джип-сафари по горам Таурус из Аланьи! Вас ждут живописные виды, водопады, пещеры и обед на берегу реки
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30€26 за человека
скидка
19%
13 часов
Водная прогулка
Путешествие по местам античной Ликии: Демре, Мира, Кекова
Погрузитесь в мир древности, посетив ключевые исторические памятники Ликии в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
7 авг в 03:00
11 авг в 03:00
52€42 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААльбина4 февраля 2024Наш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинство экскурсий закрыто и разнообразить
- ООльга28 января 2024Сегодня я посетила эту удивительную экскурсию и осталась в полном восторге. Дорога из Алании не близкая, групповой трансфер собирал по
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Что ещё посмотреть»
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