Что ещё посмотреть – экскурсии в Аланье

Найдено 5 экскурсий в категории «Что ещё посмотреть» в Аланье, цены от €18, скидки до 19%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
На автобусе
скидка
19%
145 отзывов
13 часов
Групповая
Лучший выбор
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Аланьи
Завораживающее путешествие в сердце Каппадокии с экскурсией по скальным городам и полетом на воздушном шаре
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 03:30
8 авг в 03:30
6754 за человека
Ночное шоу в «The Land of Legends»: групповой трансфер из Аланьи
На машине
2 отзыва
7 часов
Групповая
Удобный трансфер в парк развлечений «The Land of Legends»
Погрузитесь в мир света, музыки и акробатики на ночном шоу в «The Land of Legends». Комфортабельный микроавтобус доставит вас от отеля ко входу в парк и обратно
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
7 авг в 17:00
18 за человека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи
скидка
9%
9 отзывов
10 часов
Водная прогулка
Водная прогулка и рафтинг в Аланье: национальный парк Кёпрюлю Каньон
Проведите день активно и весело на рафтинге в каньоне Кёпрюлю. Сплав по горной реке, обед и трансфер включены. Подходит для новичков и семей с детьми
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2220 за человека
Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
Джиппинг
скидка
13%
2 отзыва
6 часов
Групповая
Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
Отправьтесь на захватывающее джип-сафари по горам Таурус из Аланьи! Вас ждут живописные виды, водопады, пещеры и обед на берегу реки
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3026 за человека
Из Аланьи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
На автобусе
На яхте
скидка
19%
14 отзывов
13 часов
Водная прогулка
Путешествие по местам античной Ликии: Демре, Мира, Кекова
Погрузитесь в мир древности, посетив ключевые исторические памятники Ликии в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
7 авг в 03:00
11 авг в 03:00
5242 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Альбина
    4 февраля 2024
    Из Аланьи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
    Наш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинство экскурсий закрыто и разнообразить
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    свой отпуск сильно не разгуляешься) Из предложенных вариантов мы остановились на экскурсии «По местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова» и ни разу не пожалели 😍 Места просто потрясающие! Экскурсия очень насыщенная и занимает весь день. Дорога не близкая, но мы были готовы к этому, ориентируясь на описание экскурсии. Этот день мы провели просто замечательно: посетили Церковь Св. Николая, увидели амфитеатр, ликийские гробницы, покатались на корабле и посмотрели на затонувший остров Кекова. Транспорт приехал с небольшим опозданием (перед нами гости задержали его), он был удобным, водитель вел аккуратно. Гид рассказывал много информации, давал время походить самим и сделать фотографии. Завтрак мы взяли с собой, обедом нас кормили (обед был обычным, как и на многих экскурсиях в других странах). Спасибо большое за организацию и наше приятное время провождение 🙏🏼 Всем рекомендую эту экскурсию и этот сайт 👍🏼

    Наш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинствоНаш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинствоНаш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинствоНаш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинствоНаш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинство
  • О
    Ольга
    28 января 2024
    Из Аланьи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
    Сегодня я посетила эту удивительную экскурсию и осталась в полном восторге. Дорога из Алании не близкая, групповой трансфер собирал по
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    пути других гостей, а я в это время мирно спала и набиралась сил для путешествия. Я была к этому готова заранее, ведь я прочла описание самой экскурсии, перед бронированием пообщалась с менеджером и для меня ничего не было сюрпризом) Это было неповторимое путешествие по древним городам Турции, которые восхищают своей историей и красотой. Мы увидели античный город Мира, где на склонах гор высекли наскальные гробницы и построили римский амфитеатр, посетили церковь Святого Николая, покровителя моряков и детей, и отправились на остров Кекова, где под водой прячутся руины затонувшего города. Я получила удовольствие от прогулки на яхте с прозрачным дном, которая дала возможность увидеть подводный мир. Перед церковью мы заехали в иконный центр. Я взяла небольшую иконку и свечи. Я всегда, посещая такие святые места, привожу домой приложенных к святыням обереги. Очень удобно что входные билеты не входят в стоимость экскурсии и мы сами решаем куда мы хотим пойти. Некоторые в группе были мусульмане и не захотели посещать церковь Св. Николая (в первую очередь удобно для них). Я выбрала посещение всех локаций и осталась очень довольна) Наш гид был очень интересным и увлекательным рассказчиком, который поделился с нами множеством фактов и легенд об этих местах. Очень благодарна ему что не перегружал нас информацией, а давал четко, по делу и предоставлял свободное место для прогулки и фотографий. Транспорт был комфортабельным и безопасным, обед был вкусным и сытным. Эта экскурсия была насыщенной и увлекательной, я не заметила, как пролетело время. Я с удовольствием рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о Турции и ее культуре, а также насладиться природой и морем.

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Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Что ещё посмотреть»

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  1. Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
  2. Ночное шоу в «The Land of Legends»: групповой трансфер из Аланьи
  3. Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи
  4. Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
  5. Из Аланьи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Какие места ещё посмотреть в Аланье
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Памуккале
  2. The land of legends
  3. Набережная
  4. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Аланье в августе 2024
Сейчас в Аланье в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 18 до 54 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 172 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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