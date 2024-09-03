скидка
40%
6.5 часов
Водная прогулка
Пиратское приключение на яхте в Аланье: экскурсия с обедом
Вас ждет незабываемое путешествие на пиратской яхте с играми, танцами и остановками на лучших пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00 и 16:30, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
25€15 за человека
скидка
9%
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Аланья с античных времен до наших дней: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Аланьи, узнайте о пиратах, посетите Красную башню и цитадель, насладитесь видами с высоты и завершите день на пляже Клеопатры
Начало: В центре Аланьи
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
129€117 за всё до 5 чел.
9 часов
Водная прогулка
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом у реки. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия3 сентября 2024😍за такую цену это просто что-то нереальное❤️🔥 нам на 4х через приложение трипстер вышло 43евро, а у гидов люди покупали
- ААндрей2 сентября 2024Брали вечернюю. Всё очень компактно, не затянуто. Фактическое время экскурсии 3 часа, из которых пенная вечеринка с диджеем ~ 30
- ИИрина19 августа 2024Прогулка на пиратском корабле очень понравилась. Кормят вкусно, все вежливые, места много. Прекрасно провела время)))
- ЛЛюдмила14 августа 2024Огромное спасибо Марине! Получилось очень интересное и увлекающее погружение в прошлое и современность, мы узнали много нового и неожиданного. Экскурсия была интересна как подростку, так и взрослым. Очень хотелось бы встретиться ещё не один раз👏👏👏
- ИИндира26 июля 2024Это был самый крутой день в Турции! Спасибо огромное за эти впечатления! Спасибо за доступность! Правда заметила, что цены сильно
- ЕЕкатерина5 июля 2024Одна из лучших экскурсий, которую мы брали на трипстере. Потрясающий гид Марина сделала все, чтобы наша прогулка была насыщенной и интересной. Даже маленькие дети выдержали, хотя с ними обычно непросто))
- ККирилл8 июня 2024Марина, прекрасный гид!!! Наша экскурсия была насыщенная и продуманная до мелочей!!! Узнали о многих интересных исторических факторах, провели прекрасную прогулку по городу. Спасибо Марине, рекомендуем всем, кто решил посетить город Аланья.
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