На Рождество – экскурсии в Аланье

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Аланье, цены от €15, скидки до 40%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
На яхте
скидка
40%
41 отзыв
6.5 часов
Водная прогулка
Пиратское приключение на яхте в Аланье: экскурсия с обедом
Вас ждет незабываемое путешествие на пиратской яхте с играми, танцами и остановками на лучших пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00 и 16:30, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
2515 за человека
Аланья с античных времен до наших дней
Пешая
скидка
9%
88 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Аланья с античных времен до наших дней: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Аланьи, узнайте о пиратах, посетите Красную башню и цитадель, насладитесь видами с высоты и завершите день на пляже Клеопатры
Начало: В центре Аланьи
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
129117 за всё до 5 чел.
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
На автобусе
На микроавтобусе
20 отзывов
9 часов
Водная прогулка
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом у реки. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    3 сентября 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    😍за такую цену это просто что-то нереальное❤️‍🔥 нам на 4х через приложение трипстер вышло 43евро, а у гидов люди покупали
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    по 25 с человека!!! Нам понравилось всё, и дети очень радовались прыжкам с корабля в море и пенной вечеринке🤩 с удовольствием еще бы повторила такую экскурсию, с детьми абсолютно ничего не напрягло!!!

    😍за такую цену это просто что-то нереальное❤️‍🔥 нам на 4х через приложение трипстер вышло 43евро, а😍за такую цену это просто что-то нереальное❤️‍🔥 нам на 4х через приложение трипстер вышло 43евро, а
  • А
    Андрей
    2 сентября 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Брали вечернюю. Всё очень компактно, не затянуто. Фактическое время экскурсии 3 часа, из которых пенная вечеринка с диджеем ~ 30
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    минут, купание 2 раза по 20 минут, ужин 30 минут, проезд вдоль берега около часа. Забрали-отвезли, практически без опозданий и задержек. Ужин да, макароны, соус, салатик и курица. Давали добавки. За эти деньги очень достойно. Вода на корабле в неограниченном количестве, а вот коктейли, спиртное за деньги. Но это нормально. В целом ненавязчиво, познавательно и легко. Рекомендую.

  • И
    Ирина
    19 августа 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Прогулка на пиратском корабле очень понравилась. Кормят вкусно, все вежливые, места много. Прекрасно провела время)))
  • Л
    Людмила
    14 августа 2024
    Аланья с античных времен до наших дней
    Огромное спасибо Марине! Получилось очень интересное и увлекающее погружение в прошлое и современность, мы узнали много нового и неожиданного. Экскурсия была интересна как подростку, так и взрослым. Очень хотелось бы встретиться ещё не один раз👏👏👏
  • И
    Индира
    26 июля 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
    Это был самый крутой день в Турции! Спасибо огромное за эти впечатления! Спасибо за доступность! Правда заметила, что цены сильно
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    возросли, очень жаль, но, наверное, так работает рынок) Спасибо всей команде. Это было незабываемо) *с рафтинга фоток нет, к сожалению, но это то, что особенно запомнилось)

    Это был самый крутой день в Турции! Спасибо огромное за эти впечатления! Спасибо за доступность! ПравдаЭто был самый крутой день в Турции! Спасибо огромное за эти впечатления! Спасибо за доступность! ПравдаЭто был самый крутой день в Турции! Спасибо огромное за эти впечатления! Спасибо за доступность! Правда
  • Е
    Екатерина
    5 июля 2024
    Аланья с античных времен до наших дней
    Одна из лучших экскурсий, которую мы брали на трипстере. Потрясающий гид Марина сделала все, чтобы наша прогулка была насыщенной и интересной. Даже маленькие дети выдержали, хотя с ними обычно непросто))
  • К
    Кирилл
    8 июня 2024
    Аланья с античных времен до наших дней
    Марина, прекрасный гид!!! Наша экскурсия была насыщенная и продуманная до мелочей!!! Узнали о многих интересных исторических факторах, провели прекрасную прогулку по городу. Спасибо Марине, рекомендуем всем, кто решил посетить город Аланья.

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «На Рождество»

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  3. Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Памуккале
  2. The land of legends
  3. Самое главное
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Аланье в сентябре 2024
Сейчас в Аланье в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 117 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.47 из 5
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