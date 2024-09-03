В Валерия Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи читать дальше по 25 с человека!!! Нам понравилось всё, и дети очень радовались прыжкам с корабля в море и пенной вечеринке🤩 с удовольствием еще бы повторила такую экскурсию, с детьми абсолютно ничего не напрягло!!! 😍за такую цену это просто что-то нереальное❤️‍🔥 нам на 4х через приложение трипстер вышло 43евро, а у гидов люди покупали

А Андрей Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи читать дальше минут, купание 2 раза по 20 минут, ужин 30 минут, проезд вдоль берега около часа. Забрали-отвезли, практически без опозданий и задержек. Ужин да, макароны, соус, салатик и курица. Давали добавки. За эти деньги очень достойно. Вода на корабле в неограниченном количестве, а вот коктейли, спиртное за деньги. Но это нормально. В целом ненавязчиво, познавательно и легко. Рекомендую. Брали вечернюю. Всё очень компактно, не затянуто. Фактическое время экскурсии 3 часа, из которых пенная вечеринка с диджеем ~ 30

И Ирина Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи Прогулка на пиратском корабле очень понравилась. Кормят вкусно, все вежливые, места много. Прекрасно провела время)))

Л Людмила Аланья с античных времен до наших дней Огромное спасибо Марине! Получилось очень интересное и увлекающее погружение в прошлое и современность, мы узнали много нового и неожиданного. Экскурсия была интересна как подростку, так и взрослым. Очень хотелось бы встретиться ещё не один раз👏👏👏

И Индира Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи читать дальше возросли, очень жаль, но, наверное, так работает рынок) Спасибо всей команде. Это было незабываемо) *с рафтинга фоток нет, к сожалению, но это то, что особенно запомнилось) Это был самый крутой день в Турции! Спасибо огромное за эти впечатления! Спасибо за доступность! Правда заметила, что цены сильно

Е Екатерина Аланья с античных времен до наших дней Одна из лучших экскурсий, которую мы брали на трипстере. Потрясающий гид Марина сделала все, чтобы наша прогулка была насыщенной и интересной. Даже маленькие дети выдержали, хотя с ними обычно непросто))