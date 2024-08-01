Однодневные – экскурсии в Аланье

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» в Аланье, цены от €20, скидки до 18%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи
скидка
9%
9 отзывов
10 часов
Водная прогулка
Водная прогулка и рафтинг в Аланье: национальный парк Кёпрюлю Каньон
Проведите день активно и весело на рафтинге в каньоне Кёпрюлю. Сплав по горной реке, обед и трансфер включены. Подходит для новичков и семей с детьми
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2220 за человека
Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
На автобусе
скидка
18%
10 отзывов
7 часов
Групповая
Групповая экскурсия: сафари к каньону Сападере с битвой из водяных пистолетов
Увлекательное сафари на открытом автобусе к каньону Сападере. Вас ждут водяные битвы, купание в горной реке, посещение Пещеры гномов и турецкой деревни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2823 за человека
Групповое путешествие на пиратском корабле Legend Big Kral (всё включено)
скидка
13%
1 отзыв
7 часов
Водная прогулка
Водная прогулка в Аланье с обедом и посещением пещер
Отправляйтесь в незабываемое путешествие на пиратском корабле Legend Big Kral. Вас ждут шикарные панорамы, пещеры, острова и пенная дискотека. Всё включено
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:15
Сегодня в 08:15
Завтра в 08:15
4539 за человека
Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
7 отзывов
9 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия в Зелёный каньон из Аланьи с обедом
Погрузитесь в атмосферу умиротворения на бирюзовых водах Зелёного каньона с комфортным круизом и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:30
Завтра в 08:30
12 авг в 08:30
35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    1 августа 2024
    Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
    Начнём с того, что автобус приехал раньше времени, мы с женой опоздали на 10 минут и нас дождался водитель. Водитель
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    по местным меркам хорошо водит и остановит автобус на обратном пути где попросите. Утром, до начала поездки нам позвонил Джамал и ещё кто-то, попросили поспешить. До приезда до причала насладитесь видами. Про путешествие на корабле не буду рассказывать,просто НЕЗАБЫВАЕМО одноим словом. ВСЕ ЗАВОРАЖИВАЕТ. Вкусная еда в ресторане с шикарным видом. Посоветовал бы однозначно, ещё бы поехал

    Начнём с того, что автобус приехал раньше времени, мы с женой опоздали на 10 минут иНачнём с того, что автобус приехал раньше времени, мы с женой опоздали на 10 минут иНачнём с того, что автобус приехал раньше времени, мы с женой опоздали на 10 минут и
  • А
    Антонина
    11 июля 2024
    Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
    Большое спасибо за приятную прогулку в столь живописное место! Вода в водохранилище необычайного цвета, природа потрясающая! Хорошо бы убирать мусор после себя! На обочинах много пластика!!! ( Спасибо организаторам за оперативность и организованность!!!
    Большое спасибо за приятную прогулку в столь живописное место! Вода в водохранилище необычайного цвета, природа потрясающая!Большое спасибо за приятную прогулку в столь живописное место! Вода в водохранилище необычайного цвета, природа потрясающая!Большое спасибо за приятную прогулку в столь живописное место! Вода в водохранилище необычайного цвета, природа потрясающая!Большое спасибо за приятную прогулку в столь живописное место! Вода в водохранилище необычайного цвета, природа потрясающая!Большое спасибо за приятную прогулку в столь живописное место! Вода в водохранилище необычайного цвета, природа потрясающая!
  • А
    Анна
    15 июня 2024
    Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
    Выражаем благодарность за такой живописный маршрут. Трансфер к месту прошёл на комфортном автобусе, по пути нас встречали живописные виды. Сам каньон
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    поражает своим великолепием. Водная видовая прогулка (не стоит ожидать оживлённой анимации, это спокойное и приятное времяпровождение) очень достойная. На пути следования были остановки для купания, рыбалки и обеда в уютном ресторане. На борту судна приятный капитан и веселые ребята с юмором. Общение с пассажирами происходило на немецком и английском языке. Для русскоязычных может быть это небольшим нюансом, но базовые вещи понятны для понимания.

  • А
    Алёна
    18 мая 2024
    Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи
    Были на сплаве 18 мая. Забрали нас с нашего отеля, ехали до базы 3 часа. Приехал большой удобной автобус, работал кондиционер
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    и тонировка была на всех окнах. Водитель очень приятный и весёлый, молодец. Перед базой была остановка на 15 минут, покурить, туалет, перекусить если взяли с собой деньги. Приехали на базу, компания которая проводит все сплавы назвается Даллас. Там есть туалет, раздевалки. С собой берёт сменную одежду и обувь, чтобы потом в мокром не ехать обратно. На базе мы пробыли около 40-50 минут. Выдали жилеты, каски, проверили инструктаж. Сам сплав по времени не большой, да и пороги не особо страшные, но было весело. Сплав был по времени около 1часа, больше времени занимает перерывы, подготовка, доехать, обед. Нас кормили обедом, было вкусно, макароны / булгур, курица, два салат, хлеб. Обед,проходит на том же месте где всё начинается,потом опять на сплав. Мы взяли воды собой, когда был обед пошли до автобуса, в котором оставили своим вещи и взяли воду. Впечатления за эти деньги отличные, цена на сайте самая выгодная. С нами были люди которые заплатили больше намного, а впечатления теже. Я не могу сказать,что прям было "Вау",но было интересно. Гиды молодцы,то песни поют,то танцуют,делают всё чтобы народ развлекать. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи
  2. Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
  3. Групповое путешествие на пиратском корабле Legend Big Kral (всё включено)
  4. Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Аланье
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Памуккале
  2. The land of legends
  3. Самое главное
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Аланье в августе 2024
Сейчас в Аланье в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 20 до 39 со скидкой до 18%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.51 из 5
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