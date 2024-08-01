скидка
9%
10 часов
Водная прогулка
Водная прогулка и рафтинг в Аланье: национальный парк Кёпрюлю Каньон
Проведите день активно и весело на рафтинге в каньоне Кёпрюлю. Сплав по горной реке, обед и трансфер включены. Подходит для новичков и семей с детьми
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22€20 за человека
скидка
18%
7 часов
Групповая
Групповая экскурсия: сафари к каньону Сападере с битвой из водяных пистолетов
Увлекательное сафари на открытом автобусе к каньону Сападере. Вас ждут водяные битвы, купание в горной реке, посещение Пещеры гномов и турецкой деревни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
28€23 за человека
скидка
13%
7 часов
Водная прогулка
Водная прогулка в Аланье с обедом и посещением пещер
Отправляйтесь в незабываемое путешествие на пиратском корабле Legend Big Kral. Вас ждут шикарные панорамы, пещеры, острова и пенная дискотека. Всё включено
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:15
Сегодня в 08:15
Завтра в 08:15
45€39 за человека
9 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия в Зелёный каньон из Аланьи с обедом
Погрузитесь в атмосферу умиротворения на бирюзовых водах Зелёного каньона с комфортным круизом и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:30
Завтра в 08:30
12 авг в 08:30
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав1 августа 2024Начнём с того, что автобус приехал раньше времени, мы с женой опоздали на 10 минут и нас дождался водитель. Водитель
- ААнтонина11 июля 2024Большое спасибо за приятную прогулку в столь живописное место! Вода в водохранилище необычайного цвета, природа потрясающая! Хорошо бы убирать мусор после себя! На обочинах много пластика!!! ( Спасибо организаторам за оперативность и организованность!!!
- ААнна15 июня 2024Выражаем благодарность за такой живописный маршрут. Трансфер к месту прошёл на комфортном автобусе, по пути нас встречали живописные виды. Сам каньон
- ААлёна18 мая 2024Были на сплаве 18 мая. Забрали нас с нашего отеля, ехали до базы 3 часа. Приехал большой удобной автобус, работал кондиционер
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Однодневные»
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