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и тонировка была на всех окнах. Водитель очень приятный и весёлый, молодец. Перед базой была остановка на 15 минут, покурить, туалет, перекусить если взяли с собой деньги. Приехали на базу, компания которая проводит все сплавы назвается Даллас. Там есть туалет, раздевалки. С собой берёт сменную одежду и обувь, чтобы потом в мокром не ехать обратно. На базе мы пробыли около 40-50 минут. Выдали жилеты, каски, проверили инструктаж. Сам сплав по времени не большой, да и пороги не особо страшные, но было весело. Сплав был по времени около 1часа, больше времени занимает перерывы, подготовка, доехать, обед. Нас кормили обедом, было вкусно, макароны / булгур, курица, два салат, хлеб. Обед,проходит на том же месте где всё начинается,потом опять на сплав. Мы взяли воды собой, когда был обед пошли до автобуса, в котором оставили своим вещи и взяли воду. Впечатления за эти деньги отличные, цена на сайте самая выгодная. С нами были люди которые заплатили больше намного, а впечатления теже. Я не могу сказать,что прям было "Вау",но было интересно. Гиды молодцы,то песни поют,то танцуют,делают всё чтобы народ развлекать. Спасибо.