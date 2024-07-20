Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Аланье, цены от $20, скидки до 11%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Релакс-прогулка на яхте
На яхте
2 отзыва
6 часов
Водная прогулка
Умиротворяющая водная прогулка на яхте в Аланье с обедом и напитками
Водная прогулка в Аланье: насладитесь морем, тишиной и умиротворяющей музыкой. Прекрасный отдых вдали от суеты
Начало: Ваш отель
Расписание: с 9:00 до 15:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$25 за человека
Прогулка на современной яхте «Baba»
На яхте
4 отзыва
5 часов
Водная прогулка
Прогулка на современной яхте «Baba»
Путешествие на яхте из порта Алании с видами на Красную Башню и старинные верфи. Увидите Пиратскую пещеру и легендарные сокровища
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 9:00 до 15:00С 17:00 жо 21:30 Понедельник, среда, пятница
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$20 за человека
Малахитовое царство Турции: Зеленый каньон из Алании
скидка
11%
8 часов
Групповая
Малахитовое царство Турции: Зеленый каньон из Алании
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от 37$33 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    20 июля 2024
    Релакс-прогулка на яхте
    Впечатления хорошие. Народу было около 40 человек, никто не толкался, места вдоволь хватило. Нижняя палуба с деревянными скамьями и столами.
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    На второй - солярий с лежаками. Кок красавчик - делал мясо на гриле плюс дают салат, варёный картофель, булгур. Купают в 4х локациях.

  • А
    Андрей
    1 июля 2024
    Прогулка на современной яхте «Baba»
    Все прошло отлично. Из отеля забрали вовремя, приехал сам капитан корабля, очень веселый человек. В море было 3 остановки для
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    купания, вода просто класс. По пути проходили пещеры пиратов, пляж Клеопатры. Обед(курица, булгур, овощной салат, хлеб) и напитки безалкогольные бесплатно. Пенная дискотека, веселая музыка. Видно что команда старается. Али (или Алик)просто супермен. Однозначно, рекомендую. 10/10

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Релакс-прогулка на яхте
  2. Прогулка на современной яхте «Baba»
  3. Малахитовое царство Турции: Зеленый каньон из Алании
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Памуккале
  2. The land of legends
  3. Набережная
  4. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Аланье в августе 2024
Сейчас в Аланье в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 33 со скидкой до 11%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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