6 часов
Водная прогулка
Умиротворяющая водная прогулка на яхте в Аланье с обедом и напитками
Водная прогулка в Аланье: насладитесь морем, тишиной и умиротворяющей музыкой. Прекрасный отдых вдали от суеты
Начало: Ваш отель
Расписание: с 9:00 до 15:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$25 за человека
5 часов
Водная прогулка
Прогулка на современной яхте «Baba»
Путешествие на яхте из порта Алании с видами на Красную Башню и старинные верфи. Увидите Пиратскую пещеру и легендарные сокровища
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 9:00 до 15:00С 17:00 жо 21:30 Понедельник, среда, пятница
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$20 за человека
скидка
11%
8 часов
Групповая
Малахитовое царство Турции: Зеленый каньон из Алании
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от 37$33 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр20 июля 2024Впечатления хорошие. Народу было около 40 человек, никто не толкался, места вдоволь хватило. Нижняя палуба с деревянными скамьями и столами.
- ААндрей1 июля 2024Все прошло отлично. Из отеля забрали вовремя, приехал сам капитан корабля, очень веселый человек. В море было 3 остановки для
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Аланье
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Аланье в августе 2024
Сейчас в Аланье в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 33 со скидкой до 11%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
Забронируйте экскурсию в Аланье на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 6 ⭐ отзывов, цены от $20. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь