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Лучший выборКалейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Аланьи
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Последние отзывы на экскурсии
- ААльбина4 февраля 2024Наш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинство экскурсий закрыто и разнообразить
- ООльга28 января 2024Сегодня я посетила эту удивительную экскурсию и осталась в полном восторге. Дорога из Алании не близкая, групповой трансфер собирал по
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Все»
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