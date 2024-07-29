скидка
24%
6.5 часов
Водная прогулка
Пиратское приключение на яхте в Аланье: экскурсия с обедом
Вас ждет незабываемое путешествие на пиратской яхте с играми, танцами и остановками на лучших пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00 и 16:30, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25€19 за человека
6.5 часов
Водная прогулка
Активное сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Погрузитесь в приключение по бездорожью и бурным водам реки Кёпрючай, где адреналин и красоты природы сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
€35 за человека
скидка
13%
6 часов
Групповая
Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
Отправьтесь на захватывающее джип-сафари по горам Таурус из Аланьи! Вас ждут живописные виды, водопады, пещеры и обед на берегу реки
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30€26 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила29 июля 2024Очень понравилось прогулка, хорошая анимация,не навязчивай сервис. В общем рекомендую.
- ААлексей28 июля 2024Все отлично! Весело и душевно!
- ААлександр23 июля 2024Сплав понравился с нами был инструктор рускоговорящий. На Квадраццытрах практически не обьяняют по русскому. Только по английскому. Приходилось подходить и допытывать что не догадался сам какие действия
- ААнна19 июля 2024Было весело, много эмоций. Сын 8 лет в в восторге
- ААлина10 июня 2024Минус звезда за долгий маршрут и квадроциклы. Квадроциклы трасса не проработана, колонна слишком большая, нет возможности разогнаться. Рафтинг, организация, зиплайн понравились. Если будем рекомендовать то только на рафтинг.
- ИИрина17 апреля 2024После нескольких экскурсий, были мысли о том, что эта не особо понравится, но какого было наше удивление что экскурсия превзошла
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «За городом и природа»
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