За городом и природа – экскурсии в Аланье

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Аланье, цены от €19, скидки до 24%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
На яхте
скидка
24%
37 отзывов
6.5 часов
Водная прогулка
Пиратское приключение на яхте в Аланье: экскурсия с обедом
Вас ждет незабываемое путешествие на пиратской яхте с играми, танцами и остановками на лучших пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00 и 16:30, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2519 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
На квадроциклах
Багги
3 отзыва
6.5 часов
Водная прогулка
Активное сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Погрузитесь в приключение по бездорожью и бурным водам реки Кёпрючай, где адреналин и красоты природы сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
35 за человека
Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
Джиппинг
скидка
13%
2 отзыва
6 часов
Групповая
Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
Отправьтесь на захватывающее джип-сафари по горам Таурус из Аланьи! Вас ждут живописные виды, водопады, пещеры и обед на берегу реки
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3026 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    29 июля 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Очень понравилось прогулка, хорошая анимация,не навязчивай сервис. В общем рекомендую.
    Очень понравилось прогулка, хорошая анимация,не навязчивай сервис. В общем рекомендуюОчень понравилось прогулка, хорошая анимация,не навязчивай сервис. В общем рекомендуюОчень понравилось прогулка, хорошая анимация,не навязчивай сервис. В общем рекомендую
  • А
    Алексей
    28 июля 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Все отлично! Весело и душевно!
    Все отлично! Весело и душевно!Все отлично! Весело и душевно!Все отлично! Весело и душевно!Все отлично! Весело и душевно!Все отлично! Весело и душевно!
  • А
    Александр
    23 июля 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
    Сплав понравился с нами был инструктор рускоговорящий. На Квадраццытрах практически не обьяняют по русскому. Только по английскому. Приходилось подходить и допытывать что не догадался сам какие действия
  • А
    Анна
    19 июля 2024
    Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
    Было весело, много эмоций. Сын 8 лет в в восторге
  • А
    Алина
    10 июня 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
    Минус звезда за долгий маршрут и квадроциклы. Квадроциклы трасса не проработана, колонна слишком большая, нет возможности разогнаться. Рафтинг, организация, зиплайн понравились. Если будем рекомендовать то только на рафтинг.
  • И
    Ирина
    17 апреля 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
    После нескольких экскурсий, были мысли о том, что эта не особо понравится, но какого было наше удивление что экскурсия превзошла
    читать дальше

    просто все наши ожидания! Начиная от пунктуальности водителя по времени отбытия и прибытия в отель до гида который сопровождал нас на рафтинге. Несмотря на то что мы были вдвоем из России, он от нас не отходил ни на шаг и рассказывал и показывал все вокруг. Если поедете обязательно обращайтесь к нему, зовут Георгий. У вас не будет дискомфорта в общении и взаимодействии. Рафтинг пройдёт классно.

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
  2. Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
  3. Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
Какие места ещё посмотреть в Аланье
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Памуккале
  2. The land of legends
  3. Набережная
  4. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Аланье в августе 2024
Сейчас в Аланье в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 19 до 35 со скидкой до 24%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
Забронируйте экскурсию в Аланье на 2024 год по теме «За городом и природа», 42 ⭐ отзыва, цены от €19. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам