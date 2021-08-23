Отдохните от влажной жары побережья Аланьи, и проведите целый день в экскурсии по каньону Сападере.
Каньон расположен примерно в 25 милях (40 км) от города Аланья. Посетители могут прогуляться по надежным деревянным дорожкам в Таврских горах и увидеть впечатляющий горный пейзаж крупным планом.
После выезда из отеля в Алании вы направитесь навстречу прохладе каньона на 7-часовую экскурсию с гидом.
Вдохните свежий горный воздух и полюбуйтесь первозданной красотой природы. В ходе неспешной 750-метровой прогулки вы сможете увидеть водопады, срывающиеся вниз по крутым скалам. Стойкие духом могут отважиться на купание в ледяной воде!
Во время этой поездки вы также посетите естественную пещеру под названием Гуцелер (пещера Смурфов). Это невероятно интересно – увидеть процесс образования сталактитов и сталагмитов.
Ответы на вопросы
Что входит
Возможность проезда в комфортабельном микроавтобусе с кондиционером для некурящих или на внедорожнике Land Rover 4x4
Страховка
Вход в каньон Сападере
Англоязычный гид
Обед (рыба или курица на гриле)
Что не входит
Вход в Пещеру гномов (по желанию)
Напитки (по желанию во время обеда)
Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Не допускаются
Купальный костюм
Не подходит для следующих категорий людей
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 135 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
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Petra Marion
23 авг 2021
(Эстония)
Я никогда раньше не испытывал ничего подобного, так что это было довольно захватывающе. Поездка на джипах была очень неудобной для меня и моего партнера, потому что нам приходилось сидеть впереди рядом с водителем, а сиденье было только одно. Стало немного лучше, когда мой напарник мог встать, но музыка и двигатель машины были очень громкими, и в машине было ужасно жарко, особенно там, где были мои ноги. Если возможно, никогда не садитесь впереди. Я немного устал от водной войны с другими джипами, вам обязательно нужно надеть купальники, потому что на них тоже можно плавать. Достопримечательности, особенно каньон Сападере, были красивыми, и их обязательно стоит посетить. Нашим водителем был веселый старик, который занимается этим 25 лет. Был и русский, и английский гид, но они не дали никакой информации о достопримечательностях, только сказали нам, куда мы идем и как долго мы будем там оставаться.
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Semir
31 июля 2021
Все, что я могу сказать, это то, что если вы приедете в Аланью и пропустите эту достопримечательность, ваша жизнь станет очень скучной. У нас был замечательный весь день, не было ни секунды, чтобы нам было скучно, действительно хороший тур, и эти люди думают обо всем, они действительно заботятся о своих гостях и сделают так, чтобы все чувствовалось комфортно и принимаемым, независимо от того, где вы ' re от. Особо хочу сказать, что водители и организации - действительно хорошие люди, полные жизни, веселые, внимательные, и они проведут для вас лучшую экскурсию, которую вы только можете себе представить. Это номер 1, что вам следует делать в Аланье!!!
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NAFEES
24 сен 2019
Вокруг великий день того стоит. это не джип, а переоборудованный фургон, но у него все еще был взрыв, и он сделал бы это снова. это на самом деле намного удобнее, чем быть сплющенным в джип! Это идеальное место для тех, кто ищет спокойных туров, водных сражений, но все равно много персонажей с фотографом, водителями и другими. фотография стоила 20 евро за видео и фото компакт-диск, а гид, который снимает фотографии, - отличный парень, не продающий бардов, просто гарантирует, что вам понравится, и предоставляет много информации и развлечений! бронируйте и наслаждайтесь!!