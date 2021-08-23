Отдохните от влажной жары побережья Аланьи, и проведите целый день в экскурсии по каньону Сападере.

Каньон расположен примерно в 25 милях (40 км) от города Аланья. Посетители могут прогуляться по надежным деревянным дорожкам в Таврских горах и увидеть впечатляющий горный пейзаж крупным планом.

После выезда из отеля в Алании вы направитесь навстречу прохладе каньона на 7-часовую экскурсию с гидом.

Вдохните свежий горный воздух и полюбуйтесь первозданной красотой природы. В ходе неспешной 750-метровой прогулки вы сможете увидеть водопады, срывающиеся вниз по крутым скалам. Стойкие духом могут отважиться на купание в ледяной воде!

Во время этой поездки вы также посетите естественную пещеру под названием Гуцелер (пещера Смурфов). Это невероятно интересно – увидеть процесс образования сталактитов и сталагмитов.