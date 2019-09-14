Алания, Турция: тур на лодке с барбекю и напитками

Проплывите вдоль побережья в 6-часовой экскурсии на лодке

4
247 отзывов
В группе
до 100 чел.
Проплывите вдоль побережья в 6-часовой экскурсии на лодке.

Проплывите по главным достопримечательностям и сделайте остановку, чтобы изучить ближайщие пещеры.

У вас также будет 3-4 возможности поплавать и отведать Барбекю-обед на борту лодки.
Алания, Турция: тур на лодке с барбекю и напитками
Алания, Турция: тур на лодке с барбекю и напитками
Алания, Турция: тур на лодке с барбекю и напитками
Алания, Турция: тур на лодке с барбекю и напитками
Алания, Турция: тур на лодке с барбекю и напитками
Алания, Турция: тур на лодке с барбекю и напитками
Алания, Турция: тур на лодке с барбекю и напитками
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Проплывите рядом с Красной башней, Старой верфью и крепостью Алании
  2. Посетите Пиратскую пещеру, Пещеру любви и Фосфорную пещеру
  3. Искупайтесь в сине-зеленых водах у побережья
  4. Отведайте превосходный обед в формате барбекю на борту лодки
Откройте для себя побережье Алании в 6-часовой экскурсии на лодке. Отчалив из гавани, проплывите вокруг полуострова и вдоль побережья, где вы увидите основные туристические достопримечательности Алании, включая Красную башню, Старую верфь и Крепость Алании. Затем посетите Пиратскую пещеру, Пещеру любви и Фосфорную пещеру.
Сделайте остановку, чтобы поплавать около пляжа Клеопатры и полюбоваться на пляж Улаш. Примите солнечные ванны на верхней палубе или просто расслабьтесь, слушая музыку и любуясь захватывающим видом на Аланию. Во время экскурсии лодка сделает 3-4 остановки, чтобы вы смогли искупаться в бирюзовом море и увидеть дельфинов или морских черепах. Вы также будет ждать обед в формате барбекю с безалкогольными напитками.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от / до отеля
  • Обед
  • Безалкогольные напитки
Что не входит
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Купальный костюм
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 247 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
102
4
76
3
42
2
15
1
12
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
H
14 сен 2019
(Германия)
Это было просто прекрасно. К сожалению, по дороге у нас спустило колесо, но, слава богу, водитель отреагировал очень хорошо, и с нами ничего не случилось. в 10.45 поездка на теплоходе началась. Экипаж был отличным. Единственное, что мне показалось паршивым, это то, что вас не было на пляже Клеопатры и Парадайз-Бич, а вы держались подальше. Но плавание было огромным. Еда была очень вкусной. Пенная вечеринка и музыка были великолепны. К сожалению, была сильная гроза, и мы уже закончили экскурсию в 15.30. Но безопасность превыше всего.
L
10 сен 2019
Мы отменили первую поездку, так как они не забрали в Ларе только Аланию, которая была 2.5-часовой поездкой, таким образом, я изменил ее на другую поездку, которая была опытом Викинга, и день начался оттуда, это был невероятный выходной очень рекомендую отправиться на корабль капитана Али Бабаса, он очень интересный и держит всех. Изумленным моментом поездки была пенная вечеринка, которая была любима всеми
G
23 окт 2018
(Великобритания)
Было не очень понятно о времени выезда, но в целом хорошая поездка. Приятная атмосфера, дружелюбные гиды. Если вы счастливы пойти поплавать, не забудьте взять купальный костюм и полотенце, так как это не указано в информации. Еда была в порядке для какой поездки это было. Пена в конце была приятной чертой, особенно для детей.

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