Откройте для себя побережье Алании в 6-часовой экскурсии на лодке. Отчалив из гавани, проплывите вокруг полуострова и вдоль побережья, где вы увидите основные туристические достопримечательности Алании, включая Красную башню, Старую верфь и Крепость Алании. Затем посетите Пиратскую пещеру, Пещеру любви и Фосфорную пещеру.

Сделайте остановку, чтобы поплавать около пляжа Клеопатры и полюбоваться на пляж Улаш. Примите солнечные ванны на верхней палубе или просто расслабьтесь, слушая музыку и любуясь захватывающим видом на Аланию. Во время экскурсии лодка сделает 3-4 остановки, чтобы вы смогли искупаться в бирюзовом море и увидеть дельфинов или морских черепах. Вы также будет ждать обед в формате барбекю с безалкогольными напитками.