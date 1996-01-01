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Аланья — «город пещер». Обзорная по городу

Prestige T.
Prestige T. – Гид из Аланьи
В ходе нашей экскурсии 🧭 вы получите новые эмоции.

Вас ждет не только дорога с живописным видом из окна.

В Алании вы отправитесь в морскую прогулку 👣, заглянете в древнюю пещеру и увидите старинный замок 🏰.

Также вас будет ждать купание в чистой горной реке недалеко от водопада.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 📜История и культура
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $25 за человека

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Аланья — «город пещер». Обзорная по городу
Аланья — «город пещер». Обзорная по городу

Что вы увидите

  • Крепость Алании
  • Пещера Дамлаташ
  • Путешествие на лодке в течение 1 часа
  • Река Дим-Чай
  • Центр города Алания
  • Банановый Сад
Вас заберут от вашего отеля и с комфортом отвезут в Аланию.
Во-первых, Вы остановитесь в гавани Алании, чтобы совершить часовую прогулку 👣 на лодке ⚓ вокруг пляжа Алании, во время которой Вы так же увидите разные пещеры.
Затем Вы посетите замок 🏰 Алании. Сделайте несколько памятных фотографий древнего здания перед тем, как отправиться к водопаду Тусклый. На берегу реки Дим-Чай у Вас будет вкусный обед. Здесь Вы проведёте около двух часов, у Вас будет время освежиться и искупаться в чистой горной реке
Что входит
  • Профессиональный гид (на английском, немецком и русском языках)
  • Морская прогулка вдоль побережья Алании
  • Обед (шведский стол)
  • Автобус с кондиционером
  • Страхование во время тура
Что не входит
  • Входной билет в пещеру Дамлаташ - 7 турецких лир
  • Напитки
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Аланья — «город пещер». Обзорная по городу
Аланья — «город пещер». Обзорная по городу
Аланья — «город пещер». Обзорная по городу
Аланья — «город пещер». Обзорная по городу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Prestige T.
Prestige T.
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