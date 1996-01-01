Вас заберут от вашего отеля и с комфортом отвезут в Аланию.

Во-первых, Вы остановитесь в гавани Алании, чтобы совершить часовую прогулку 👣 на лодке ⚓ вокруг пляжа Алании, во время которой Вы так же увидите разные пещеры.

Затем Вы посетите замок 🏰 Алании. Сделайте несколько памятных фотографий древнего здания перед тем, как отправиться к водопаду Тусклый. На берегу реки Дим-Чай у Вас будет вкусный обед. Здесь Вы проведёте около двух часов, у Вас будет время освежиться и искупаться в чистой горной реке