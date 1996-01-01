Вас заберут от вашего отеля и с комфортом отвезут в Аланию.
Во-первых, Вы остановитесь в гавани Алании, чтобы совершить часовую прогулку 👣 на лодке ⚓ вокруг пляжа Алании, во время которой Вы так же увидите разные пещеры.
Затем Вы посетите замок 🏰 Алании. Сделайте несколько памятных фотографий древнего здания перед тем, как отправиться к водопаду Тусклый. На берегу реки Дим-Чай у Вас будет вкусный обед. Здесь Вы проведёте около двух часов, у Вас будет время освежиться и искупаться в чистой горной реке
Что входит
Профессиональный гид (на английском, немецком и русском языках)
Морская прогулка вдоль побережья Алании
Обед (шведский стол)
Автобус с кондиционером
Страхование во время тура
Что не входит
Входной билет в пещеру Дамлаташ - 7 турецких лир
Напитки
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.