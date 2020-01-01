Античный город Фаселис и подъём на гору Тахталы

Эта захватывающая экскурсия сочетает насыщенную историческую программу и природные красоты гор.

Вы знаете где находится древнегреческий Олимп? Он на Тахталы, в Турции, в Анталье!
Античный город Фаселис и подъём на гору Тахталы
Античный город Фаселис и подъём на гору Тахталы
Античный город Фаселис и подъём на гору Тахталы
Античный город Фаселис и подъём на гору Тахталы
Античный город Фаселис и подъём на гору Тахталы
Античный город Фаселис и подъём на гору Тахталы

Что вы увидите 🤩

  • античный Фаселис
  • амфитеатр, руины и пляжи
  • гора Олимпос
  • Тахталы
  • канатная дорога
Фаселис — райское место у подножья горы Тахталы
Сначала мы отправимся в популярный античный город. Фаселис процветал в период древней Ликии. Это был богатый портовый центр на берегу Средиземного моря. Основан выходцами из Родоса, чтобы добывать сосновый лес. Сейчас здесь национальный парк, а 2020 год назван годом Фазелиса.
Полуостров когда-то имел три порта. Один из них использовался в военных целях. Мы пройдёмся по старым торговым улицам и площадям, исследуем амфитеатр, посетим гимназию и римские бани. Я расскажу вам какие известные личности творили историю в этих краях.
Местные пляжи славятся своей чистотой, прозрачностью воды и наличием маленьких рыбок у побережья. Возьмите с собой купальные принадлежности и подводную маску.
После исторических и морских открытий нас ждёт головокружительный подъём на фуникулёре Олимпос. С вершин горы Тахталы вы увидите регион Кемера с высоты в 2365 метров над уровнем моря. Вы будете купаться в облаках, аки Зевс. То, что с земли кажется однотипным, во время поездки станет разнообразным и контрастным. Незабываемая панорама невероятной красоты предстанет перед вами и останется в ваших воспоминаниях навсегда.
🚩 Начало и место завершения: ваш отель
 Что входит
  • услуги трансфера
  • услуги лицензированного гида.
 Что не входит
  • стоимость входных билетов на объекты осмотра
Когда: ежедневно
  • Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Зинаида Ч.
Зинаида Ч.
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