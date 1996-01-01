Руины древнего города и секрет молодости КлеопатрыКаскады сияющих на солнце ☀️ террас, украшенных сталактитами, росли столетиями. Вам расскажут об особенностях местных вод и легендах, которыми окружено это место. А вы в это время насладитесь теплой водой бассейнов и устроите фотосессию 📷 в фантастических декорациях.

После посещение природных бассейнов Памуккале, мы направимся в Иераполис. Пройдём по нагретым каменным улицам, осмотрим храм бога Аида и прикоснемся к руинам храма Аполлона. Поговорим о том, как жили, трудились и веселились люди в те времена. Перейдем и к более поздней эпохе: вам расскажут о святом Филиппе, проповедовавшем здесь христианство и распятом за это. А ещё объяснят, как расцветал город 🏙️ и отчего пришел в упадок.

По желанию, чтобы расслабиться после жаркого дня, искупайтесь в бассейне Клеопатры или источниках красного Карахаита. Целебные воды оказывают оздоровительный эффект, который сохраняется длительное время. По пути, мы ненадолго заедем в винный магазин, где вы сможете бесплатно продегустировать местное вино 🍷. А после посетим фабрику текстиля в городе Денезли, который считается родиной текстильной промышленности — именно здесь до сих пор производят домашний текстиль высокого качества.

По желанию путешественников текстильная фабрика может быть заменена на магазин турецких ковров ручной работы. Организационные детали:• Мы выезжаем рано утром, поэтому необходимо попросить в отеле ланч-пакет и взять его с собой;