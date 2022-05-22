На автобусе в группе до 40 человек вы отправитесь к полям региона Ыспарта, который славится своими цветущими полями. В конце мая-начале лета здесь правит бал дамасская роза, а затем ее сменяет лаванда. Вы побываете в этом цветущем царстве и после отправитесь к бирюзовому озеру Салда: искупаетесь в его прохладных водах и сделаете яркие фото.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Что вас ожидает

Поля дамасской розы. Этот старинный сорт славится своим потрясающим ароматом, а продукция, получаемая от дамасской розы, обладает лечебными свойствами. Вы сможете попробовать чай и кофе из этого цветка, приобрести косметику и мыло ручной работы. Но главная цель нашей поездки — прогулка и фотосессия среди этих цветущих кустов!

Озеро Салда — одно из многочисленных озёр этого региона, самое красивое и яркое. Белоснежные берега, оттенки бирюзы и облака, которые почти соприкасаются с гладью воды — у вас будет время, чтобы вдоволь нафотографироваться. А ещё вы сможете искупаться: температура воды в 18 градусов отлично освежает в летний зной.

Программа

02:00 — 03:30 Отправление из отеля (в регионе Аланья)

07:00 Остановка для завтрака на озере Караджаорен

09:00 Прибытие в поселок Kuyucak Köyü, где выращивают поля дамасской розы (свободное время 2 часа)

12:30 Остановка на обед возле озера Салда

13:00 Посещение горного озера Салда (свободное время 2 часа)

15:00 Выезд из территории

18:30 — 19:30 Возвращение в отели (в регионе Аланья)

Организационные детали

Поля дамасской розы цветут около месяца (начиная с 20 мая и по 20-е числа июня). После цветения розы начинается цветение лаванды.

Как проходит поездка

На комфортабельном автобусе в группе до 17, 30, 40 или 54 человек (размер группы зависит от резервации гостей накануне)

Расстояние от центра Аланьи до полей дамасской розы 280 км

Тайминг программы может меняться в зависимости от погоды или других факторов (размера группы и пожеланий гостей)

Экскурсия проходит без шопинга

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных русскоговорящих гидов из нашей команды

Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят на руках у взрослых. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет гарантированно занимал отдельное кресло, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.

Что входит в стоимость

— Трансфер от/до вашего отеля

— Сопровождение русскоговорящего гида

— Вода в автобусе

— Питание на экскурсии: завтрак и обед (напитки оплачиваются отдельно)

— Угощение чаем из розы или лавандовым чаем на лавандовых полях