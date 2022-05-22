Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Поля дамасской розы. Этот старинный сорт славится своим потрясающим ароматом, а продукция, получаемая от дамасской розы, обладает лечебными свойствами. Вы сможете попробовать чай и кофе из этого цветка, приобрести косметику и мыло ручной работы. Но главная цель нашей поездки — прогулка и фотосессия среди этих цветущих кустов!
Озеро Салда — одно из многочисленных озёр этого региона, самое красивое и яркое. Белоснежные берега, оттенки бирюзы и облака, которые почти соприкасаются с гладью воды — у вас будет время, чтобы вдоволь нафотографироваться. А ещё вы сможете искупаться: температура воды в 18 градусов отлично освежает в летний зной.
Программа
02:00 — 03:30 Отправление из отеля (в регионе Аланья) 07:00 Остановка для завтрака на озере Караджаорен 09:00 Прибытие в поселок Kuyucak Köyü, где выращивают поля дамасской розы (свободное время 2 часа) 12:30 Остановка на обед возле озера Салда 13:00 Посещение горного озера Салда (свободное время 2 часа) 15:00 Выезд из территории 18:30 — 19:30 Возвращение в отели (в регионе Аланья)
Организационные детали
Поля дамасской розы цветут около месяца (начиная с 20 мая и по 20-е числа июня). После цветения розы начинается цветение лаванды.
Как проходит поездка
На комфортабельном автобусе в группе до 17, 30, 40 или 54 человек (размер группы зависит от резервации гостей накануне)
Расстояние от центра Аланьи до полей дамасской розы 280 км
Тайминг программы может меняться в зависимости от погоды или других факторов (размера группы и пожеланий гостей)
Экскурсия проходит без шопинга
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных русскоговорящих гидов из нашей команды
Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят на руках у взрослых. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет гарантированно занимал отдельное кресло, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.
Что входит в стоимость
— Трансфер от/до вашего отеля — Сопровождение русскоговорящего гида — Вода в автобусе — Питание на экскурсии: завтрак и обед (напитки оплачиваются отдельно) — Угощение чаем из розы или лавандовым чаем на лавандовых полях
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Анна — Организатор в Аланье
Провела 2835 экскурсий для 2339 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем вам интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.