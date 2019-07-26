Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции

Античные руины, святые места и прогулка на яхте

3.6
5 отзывов
Путешествие в мир античных развалин и религиозных центров начнется в Аланье, из которой на автобусе вы отправитесь в порт острова Кекова.

Во время прогулки на яхте вы увидите остатки затонувшего города, осмотрите живописную береговую линию и, при желании, искупаетесь в море.

По пути мы расскажем об истории разрушенных городов и их значении в жизни древней Ликии.

Затем отвезем вас в одну из наиболее доступных археологических зон Турции — к остаткам города Миры.

А в Демре вы посетите паломнический центр — церковь Николая Чудотворца, где находится легендарный мраморный саркофаг святого.
Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции

Что вас ожидает

Прогулка на яхте и посещение Кековы

Из Аланьи на автобусе вы отправитесь в порт на острове Кекова, откуда начнется часовое путешествие на яхте. Береговая линия невероятно богата на предметы античности: на глубине 5-6 метров вы увидите мраморные колонны, статуи, каменные лестницы, тротуары, стены домов, набережную и остатки порта, а в некоторых местах — крышки ликийских саркофагов, возвышающихся над поверхностью моря. Вы узнаете о древних этапах Кековы и временах, когда остров был спорной территорией между Италией и Турцией. На северной стороне вам откроются руины античного города Долихисте, разрушенного во 2 в. н. э. землетрясением и частично ушедшего под воду. Также вы встретите развалины древних Аперлаи, Симены и Теймуссы. А с юго-западной стороны увидите сохранившуюся апсиду разрушенной церкви. По желанию, вы сможете искупаться во время небольшой остановки.

Руины древней Миры

После прогулки на яхте вы отправитесь исследовать один из наиболее доступных археологических участков Турции — остатки древнего города Миры. Эта часть экскурсии предназначена для самостоятельной прогулки — вы сможете рассмотреть развалины великолепного греко-римского театра, руины акрополя и высеченные в скалах гробницы. Предварительно мы коротко расскажем о своеобразии Ликийских гробниц и тех особенностях, которые делают это место уникальным, а также изложим основные исторические факты из жизни города, основанного в 5 веке до н. э.

Демре — город Николая Чудотворца

Далее вы отправитесь в один из центров распространения христианства — Демре. Город входит в число самых посещаемых достопримечательностей Турции благодаря своей связи с Николаем Чудотворцем. Здесь Николай из Патры жил и проповедовал до самой смерти. На экскурсии вы узнаете о том, какой путь прошел сын моряка, проследите непростую историю церкви, построенной в честь святого и ныне недействующей, и увидите реликвию, ради которой сюда приезжают: мраморный саркофаг, в котором предположительно находились мощи Николая Угодника до начала 10 века, когда итальянские купцы перевезли их в город Бари. Вы услышите легенды о чудесных исцелениях и обретении храмом статуса паломнического места, осмотрите рельефы и орнаменты саркофага. Также поговорим о различиях в восприятии чудотворца на Востоке и Западе. А после этого вас будет ждать обед в местном ресторане неподалеку от церкви.

Организационные детали

  • В стоимость входит транспорт, обед, все входные билеты по программе, прогулка на яхте.
  • В стоимость не входит: напитки и личные расходы.
  • Что взять с собой: солнцезащитный крем, очки, головной убор, купальный костюм, фотоаппарат.
  • Для посещения церкви женщинам рекомендуется иметь при себе платок/косынку.
🚩 Начало и место завершения: у вашего отеля
Время проведения: в среду, пятницу и воскресенье в 04:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Наша команда гидов имеет многолетний опыт работы в туризме. Мы точно знаем, какие экскурсии вам предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. Будем рады поделиться своим опытом и знаниями. Гостеприимная Турция ждет вас!
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5 реальных отзывов от туристов

Д
26 июля 2019
Кроме того, что сбор участников занимает как минимум 1/3 часть времени от всей экскурсии, организация отличная, гид Оля понравилась, экскурсией остались довольны!
Н
12 мая 2019
Очень тяжёлая экскурсия, весь день голодные, сплошная антисанитария - на обеде курица сырая, овощи грязные с кусочками земли. Жаль потраченного времени и денег !!!!!
Елена
Ответ гида:
Благодарим за обратную связь. Мне очень жаль, что экскурсия Вам не понравилась. Это один из самых популярных туров в Анталийском регионе. Демре и Мира входят в число самых посещаемых городов Турции. В описании экскурсии указана ее продолжительность. Тур с ранним выездом (время выезда из отеля Вам сообщили сразу же после бронирования). Утром предусмотрена остановка на завтрак в кафе. Всем путешественникам сообщаем о необходимости заказать в отеле завтрак с собой (ланч пакет). Если в отеле нет такой услуги, туристы в любом случае могут купить себе на завтрак что-то покушать во время специальной остановки. Обед входит в стоимость тура и проходит в местном ресторане. Перевозчик организатор тура всегда следит за качеством питания. Речи о сырой курице и овощах с кусочками земли быть не может. На ужин туристы возвращаются в свой отель. Таким образом, путешественники и завтракают и обедают и ужинают, голодными не остаются весь день. Стоимость тура достаточно низкая, учитывая перечень включенных услуг: транспорт туда обратно, услуги русского гида, обед, прогулка на яхте в Кекова, входной билет в античный город Мира, билет в церковь Св. Николая. Не считаю, что Вы зря потратили время и деньги - Вы посетители одни из самых популярных достопримечательностей Турции. Сожалею, что данная экскурсия не доставила Вам удовольствия.
В
24 сен 2018
Историю восстановления храма хотелось бы слушать и в самом храме, а не только в автобусе по пути туда.
Е
28 авг 2018
Понравилось все! Экскурсия была хорошо организована и информативна, но иногда гид с нервозностью отвечала на вопросы экскурсантов.
Е
28 авг 2018
Добрый день, мне все понравилось, только вот в самой церкви мало времени были. И поплавали мало. Дорога долгая, а на месте были маловато. А в общем все хорошо было

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