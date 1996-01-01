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Демре - Кекова - Мира: святые места южного берега Турции

Зинаида Ч.
Зинаида Ч. – Гид из Аланьи
Приглашаю вас познакомится с достопримечательностями 🏛️ турецкого города Демре: античной Мирой, столицей ⭐️ великого древнего государства Лидия, и храмом Николая Чудотворца, в котором по преданию хранились мощи святого.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 📜История и культура
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • $38 за человека

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Демре - Кекова - Мира: святые места южного берега Турции
Демре - Кекова - Мира: святые места южного берега Турции

Что вы увидите

  • Город Мира
  • амфитеатр и причудливые статуи
  • Ликийские гробницы
  • Храм Святого Николая Чудотворца
  • затонувший город и много другое...
Путешествие в мир античных развалин и религиозных центров начнется в Аланье, из которой на автобусе 🚌 вы отправитесь в порт острова Кекова. Во время прогулки на яхте 🛥️ вы увидите остатки затонувшего города, осмотрите живописную береговую линию и, при желании, искупаетесь в море 🌊. По пути мы расскажем об истории 📖 разрушенных городов и их значении в жизни древней Ликии. Затем отвезем вас в одну из наиболее доступных археологических зон Турции — к остаткам города Миры. А в Демре вы посетите паломнический центр — церковь ⛪ Николая Чудотворца, где находится легендарный мраморный саркофаг святого.
Прогулка на яхте и посещение Кековы
Из Аланьи на автобусе вы поедете в порт на острове 🏝️ Кекова, откуда начнется часовое путешествие на яхте. Береговая линия невероятно богата на предметы античности: на глубине 5-6 метров вы увидите мраморные колонны, статуи, каменные лестницы, тротуары, стены домов, набережную и остатки порта, а в некоторых местах — крышки ликийских саркофагов, возвышающихся над поверхностью моря. Вы узнаете о древних этапах Кековы и временах, когда остров был спорной территорией между Италией и Турцией. На северной стороне вам откроются руины античного города Долихисте, разрушенного во 2 в. н. э. землетрясением и частично ушедшего под воду. Также вы встретите развалины древних Аперлаи, Симены и Теймуссы. А с юго-западной стороны увидите сохранившуюся апсиду разрушенной церкви. По желанию, вы сможете искупаться во время небольшой остановки.
Руины древней Миры
После прогулки на яхте вы отправитесь исследовать один из наиболее доступных археологических участков Турции — остатки древнего города Миры. Эта часть экскурсии 🧭 предназначена для самостоятельной прогулки — вы сможете рассмотреть развалины великолепного греко-римского театра, руины акрополя и высеченные в скалах гробницы. Предварительно мы коротко расскажем о своеобразии Ликийских гробниц и тех особенностях, которые делают это место уникальным, а также изложим основные исторические факты из жизни города, основанного в 5 веке до н. э.
Демре — город 🏙️ Николая Чудотворца
Далее вы отправитесь в один из центров распространения христианства — Демре. Город входит в число самых посещаемых достопримечательностей 🏛️ Турции благодаря своей связи с Николаем Чудотворцем. Здесь Николай из Патры жил и проповедовал до самой смерти. На экскурсии вы узнаете о том, какой путь прошел сын моряка, проследите непростую историю церкви, построенной в честь святого и ныне недействующей, и увидите реликвию, ради которой сюда приезжают: мраморный саркофаг, в котором предположительно находились мощи Николая Угодника до начала 10 века, когда итальянские купцы перевезли их в город Бари. Вы услышите легенды о чудесных исцелениях и обретении храмом статуса паломнического места, осмотрите рельефы и орнаменты саркофага. Также поговорим о различиях в восприятии чудотворца на Востоке и Западе. А после этого вас будет ждать обед в местном ресторане неподалеку от церкви.
Что входит
  • В стоимость включено:
  • трансфер
  • прогулка на лодке
  • профессиональный экскурсовод
Что не входит
  • Отдельно оплачивается:
  • входные билеты, обед, напитки и личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Демре - Кекова - Мира: святые места южного берега Турции
Демре - Кекова - Мира: святые места южного берега Турции
Демре - Кекова - Мира: святые места южного берега Турции
Демре - Кекова - Мира: святые места южного берега Турции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зинаида Ч.
Зинаида Ч.
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