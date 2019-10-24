5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

По бездорожью в горы!

Утром вы проедете на джипе через всю Аланью и подниметесь в горы ⛰️. В самом живописном месте сделаем остановку для ярких снимков. А пока вы будете осматривать панораму города и Средиземного моря 🌊, мы детально расскажем о предстоящей программе. После этого вас ждет настоящее офф-роуд приключение! Опытные водители позволят прочувствовать всю прелесть захватывающей поездки по бездорожью. Дорога в горы порадует красивыми 🤩 пейзажами с многочисленными ручейками. Во время остановки в «секретном раю» вы прогуляетесь 👣 по каньону, искупаетесь в природных бассейнах водопадов и надышитесь чистым горным воздухом.

Сельский быт и фруктовые сады

В турецкой деревушке вы поближе познакомитесь с турецкой культурой и бытом сельских жителей. Побываете в старинном деревенском доме — музее быта. А затем посетите небольшую мечеть, где исследуете внутреннее убранство постройки и узнаете об особенностях исламской религии в Турции.

Обед и отдых на природе

Возле горной реки для вас приготовят вкусный обед (шведский стол), а после этого — свободное время на рыбалку и купание. В жаркие летние месяцы эта часть программы особенно приятна! Здесь же вы сможете принять участие в пейнтболе: победителей ждут приятные сюрпризы. Немного прогулявшись, вы обнаружите красивый водопад — прекрасное место для отличных фотографий и еще одна возможность охладиться в ниспадающих кристально чистых водах.

Организационные детали