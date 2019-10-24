5 отзывов оставили туристы

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День развлечений в окрестностях Аланьи

Джип-сафари, музей быта, рыбалка и игры у горной реки

4.2
5 отзывов
Елена
Елена – экскурсионное агентство из Аланьи
Чтобы немного разбавить пляжный 🏖️ отдых и дополнить его яркими впечатлениями, непременно стоит побывать в живописном пригороде Аланьи.

За этот день вы успеете прокатиться по бездорожью в горы ⛰️, чтобы сделать оттуда потрясающие снимки, прогуляться 👣 по красивому каньону и искупаться в бассейнах водопадов.

А также познакомиться с сельским бытом в турецкой деревушке, узнать об особенностях местной религии и отведать сезонных фруктов 🍎, сорвав их прямо с садовых деревьев.

Кроме того, вы проведете время за обедом и развлечениями возле горной реки.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €20 за человека

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День развлечений в окрестностях Аланьи
День развлечений в окрестностях Аланьи

Что вас ожидает

По бездорожью в горы!
Утром вы проедете на джипе через всю Аланью и подниметесь в горы ⛰️. В самом живописном месте сделаем остановку для ярких снимков. А пока вы будете осматривать панораму города и Средиземного моря 🌊, мы детально расскажем о предстоящей программе. После этого вас ждет настоящее офф-роуд приключение! Опытные водители позволят прочувствовать всю прелесть захватывающей поездки по бездорожью. Дорога в горы порадует красивыми 🤩 пейзажами с многочисленными ручейками. Во время остановки в «секретном раю» вы прогуляетесь 👣 по каньону, искупаетесь в природных бассейнах водопадов и надышитесь чистым горным воздухом.

Сельский быт и фруктовые сады
В турецкой деревушке вы поближе познакомитесь с турецкой культурой и бытом сельских жителей. Побываете в старинном деревенском доме — музее быта. А затем посетите небольшую мечеть, где исследуете внутреннее убранство постройки и узнаете об особенностях исламской религии в Турции.

Обед и отдых на природе
Возле горной реки для вас приготовят вкусный обед (шведский стол), а после этого — свободное время на рыбалку и купание. В жаркие летние месяцы эта часть программы особенно приятна! Здесь же вы сможете принять участие в пейнтболе: победителей ждут приятные сюрпризы. Немного прогулявшись, вы обнаружите красивый водопад — прекрасное место для отличных фотографий и еще одна возможность охладиться в ниспадающих кристально чистых водах.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов.
  • Мы встретим вас в отеле и после завершения тура отвезем обратно.
Начало и место завершения
🚩 возле вашего отеля в Аланьи
День развлечений в окрестностях Аланьи
День развлечений в окрестностях Аланьи
День развлечений в окрестностях Аланьи
День развлечений в окрестностях Аланьи
День развлечений в окрестностях Аланьи
День развлечений в окрестностях Аланьи
День развлечений в окрестностях Аланьи
День развлечений в окрестностях Аланьи

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Наша команда гидов имеет многолетний опыт работы в туризме. Мы точно знаем, какие экскурсии вам предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. Будем рады поделиться своим опытом и знаниями. Гостеприимная Турция ждет вас!
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5 отзывов оставили туристы

24 октября 2019
Хотелось бы ещё услышать что нибудь об истории достопримечательности или легенд
Нюргуяна
12 октября 2018
В общем неплохо, но в описании неточности : Гид ничего не рассказывает, кроме организационных вопросов. Не было музея быта Пейнтбол - это одно ружьё на всех и 3 выстрела по бутылкам. Не шведский стол, а на выбор 1 рыбка или или 2 куриных шашлычка с Булгуром и овощами.
29 августа 2018
экскурсия вполне хорошая, цены примерно везде одинаковые были. но я не заметил в описании, что можно сделать скидку на детей младше 12 лет и переплатил процентов 30
28 августа 2018
Экскурсия прошла очень весело! Ребята которые ее организовали - молодцы
18 июля 2018
Развлечение на любителя. Если вы не любите цирк, то не берите эту "экскурсию". С детьми вообще не советую. Джипы - старые, некоторые вообще раздолбанные и с рваными сидениями. Большинство водителей не говорят по-английски. На 8 мест могут запихнуть больше народа, особенно, если с детьми, что при такой "технике" вождения опасно. Никаких фруктовых садов, "музея быта" и пещеры Дим не было. Гора с красивым видом, небольшой рынок с мечетью. "Секретный рай" - да, красивые небольшие водопадики и куча народу в маленьком бассейне. Обед и отдых на природе. "Шведский стол" - салат из подпорченных овощей, гарнир и рыба/курица (на выбор), арбуз. Всё. Напитки - за свой счет по завышенной, конечно, цене. Рыбалка - лужа с закормленной форелью. Наживка - чёрствый лаваш. Пейнтбол - пострелять по бутылкам. Купание - опять же маленький бассейн.

Елена проводит ещё 5 экскурсий

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