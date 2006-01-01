Мозаичный Горгонейон в античном городе Кибира

Активные археологические раскопки на территории Кибиры начались в 2006 году и продолжаются по сей день. Кибира, объединившись с тремя ближайшими городами, входила в так называемый Тетраполис, и здесь даже чеканились монеты.

Горгонейон — маска-талисман от сглаза с изображением головы горгоны Медузы, которым в период античности украшали здания и различные предметы (в том числе монеты) с целью оберега от зла.

Мозаика изображения Медузы Горгоны сделана из тонкого платинового мрамора. По технике исполнения это единственная в своем роде мозаика в мире. По словам руководителя археологической экспедиции аналогов этой мозаики нет ни в Италии, ни в Греции, ни в одной другой стране, на территории которой была расположена античная Месопотамия.

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