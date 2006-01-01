Древний город Кибира и Медуза Горгона

Мы пройдёмся по римским баням, греко-римскому театру, торговой площади Агора, Стадиону.

Вас точно не оставит равнодушными античный парламент Одеон с уникальной мозаикой в виде Медузы Горгоны, которая достаточно хорошо сохранилась до нашего времени.

У вас будет возможность всё рассмотреть, проникнуться атмосферой древности, пофилософствовать.

Вы услышите истории про быт древнего города и проживёте жизнь вместе с его жителями.
Древний город Кибира и Медуза Горгона
Древний город Кибира и Медуза Горгона
Древний город Кибира и Медуза Горгона
Древний город Кибира и Медуза Горгона
Древний город Кибира и Медуза Горгона
Древний город Кибира и Медуза Горгона

Что вы увидите 🤩

  • Римский Амфитеатр
  • Бани и агора
  • Живописные горные виды
  • Археологические раскопки
Мозаичный Горгонейон в античном городе Кибира
Активные археологические раскопки на территории Кибиры начались в 2006 году и продолжаются по сей день. Кибира, объединившись с тремя ближайшими городами, входила в так называемый Тетраполис, и здесь даже чеканились монеты.
Горгонейон — маска-талисман от сглаза с изображением головы горгоны Медузы, которым в период античности украшали здания и различные предметы (в том числе монеты) с целью оберега от зла.
Мозаика изображения Медузы Горгоны сделана из тонкого платинового мрамора. По технике исполнения это единственная в своем роде мозаика в мире. По словам руководителя археологической экспедиции аналогов этой мозаики нет ни в Италии, ни в Греции, ни в одной другой стране, на территории которой была расположена античная Месопотамия.
Важная информация

Возьмите с собой:

  • воду
  • удобную обувь
  • фотоаппарат
  • деньги на личные нужды
  • любопытство
🚩 Начало и место завершения: ваш отель
 Что входит
  • услуги профессионального гида
  • трансфер
 Что не входит
  • личные расходы
Важная информация
  • Возьмите с собой воду
  • удобную обувь
  • фотоаппарат
  • деньги на личные нужды
  • любопытство.
Время проведения: Ежедневно
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зинаида Ч.
Зинаида Ч.
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Зинаида Ч. проводит ещё 5 экскурсий

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