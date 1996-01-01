Зинаида Ч. проводит ещё 6 экскурсий

Фантастические ландшафты в долинах Каппадокии

Миллионы лет назад в этих местах произошло извержение трёх вулканов: так природа создала местные удивительные пейзажи. Вы полюбуетесь ими в долинах Каппадокии. В национальном парке 🌳 Гёреме рассмотрите остроконечные каменные башни, многие из которых становились монастырями и кельями. В долине Деврент включите воображение, чтобы найти многочисленных животных и сфотографируете каменного верблюда. Пашабаг, долина, монахов, восхитит узкими длинными столбами «в шапках», а в долине Голубей вы найдёте голубятни, вырубленные в скалах, и узнаете об их значении.

Историческое и духовное наследие

Вы познакомитесь с древней историей 📖 Каппадокии, связанной с распространением христианства. В скальной крепости Учхисар, напоминающей каменный муравейник, вас ждут истории о захватчиках, устройстве цитадели и системе сообщений между тремя крепостями. Неподалёку расположена крошечная покинутая деревня Чавушин: здесь вы познакомитесь с устройством дома в скале. И конечно, в программе один из символов Каппадокии — пещерные жилища и монастыри: вы изучите их в подземном городе Саратлы и в музее под открытым небом — комплексе церквей византийского периода.

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