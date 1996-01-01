Зинаида Ч. проводит ещё 6 экскурсий

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Два дня на планете Каппадокия

Зинаида Ч.
Зинаида Ч. – Гид из Аланьи
Миллионы лет назад в этих местах произошло извержение трёх вулканов: так природа создала местные удивительные пейзажи.

Вы полюбуетесь ими в долинах Каппадокии.

В национальном парке 🌳 Гёреме рассмотрите остроконечные каменные башни, многие из которых становились монастырями и кельями.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 36 часов
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • $76 за человека

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Два дня на планете Каппадокия
Два дня на планете Каппадокия
Фантастические ландшафты в долинах Каппадокии
Миллионы лет назад в этих местах произошло извержение трёх вулканов: так природа создала местные удивительные пейзажи. Вы полюбуетесь ими в долинах Каппадокии. В национальном парке 🌳 Гёреме рассмотрите остроконечные каменные башни, многие из которых становились монастырями и кельями. В долине Деврент включите воображение, чтобы найти многочисленных животных и сфотографируете каменного верблюда. Пашабаг, долина, монахов, восхитит узкими длинными столбами «в шапках», а в долине Голубей вы найдёте голубятни, вырубленные в скалах, и узнаете об их значении.
Историческое и духовное наследие
Вы познакомитесь с древней историей 📖 Каппадокии, связанной с распространением христианства. В скальной крепости Учхисар, напоминающей каменный муравейник, вас ждут истории о захватчиках, устройстве цитадели и системе сообщений между тремя крепостями. Неподалёку расположена крошечная покинутая деревня Чавушин: здесь вы познакомитесь с устройством дома в скале. И конечно, в программе один из символов Каппадокии — пещерные жилища и монастыри: вы изучите их в подземном городе Саратлы и в музее под открытым небом — комплексе церквей византийского периода.
Вы также можете заказать эту экскурсию ⛳ на воздушном шаре из Каппадокии по этой ссылке.
Что входит
  • В стоимость включено:
  • трансфер
  • страховка
  • экскурсовод
  • размещение в отеле эконом-класса + завтрак и ужин в отеле
  • посещение винного погреба и лавки турецких ковров ручного производства
Что не входит
  • Отдельно оплачиваются:
  • напитки
  • поездка на панорамную площадку, чтобы посмотреть полет воздушных шаров — 90 лир
  • доплата за одноместный номер в отеле — 100 лир (15 евро)
  • полёт на воздушном шаре — 230 евро (до 1 октября полеты не проводятся)
  • шоу Дервишей (150 лир / 20€)
  • турецкая ночь (220 лир / 30€)
  • обед (70 лир / 10€)
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Два дня на планете Каппадокия
Два дня на планете Каппадокия
Два дня на планете Каппадокия
Два дня на планете Каппадокия
Два дня на планете Каппадокия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зинаида Ч.
Зинаида Ч.
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