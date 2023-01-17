во вторник и пятницу в 07:30

Джиппинг по каньонам Тазы и Кёпрюлю из Алании

Поразиться невероятным ландшафтам, зарядиться эмоциями от активной езды и сделать атмосферные снимки

За один день в группе до 18 человек вы объедете живописные каньоны Тазы и Кепрюлю: специально оборудованные открытые джипы позволят насладиться их красотой.

Вы увидите римский мост Олук, дугой соединивший скалы, пройдете среди столбов долины Адам Калаяр и осмотрите амфитеатр в городе Сельге. И конечно, сделаете море снимков со смотровых площадок!
Джиппинг по каньонам Тазы и Кёпрюлю из Алании
Джиппинг по каньонам Тазы и Кёпрюлю из Алании
Джиппинг по каньонам Тазы и Кёпрюлю из Алании
Джиппинг по каньонам Тазы и Кёпрюлю из Алании
Джиппинг по каньонам Тазы и Кёпрюлю из Алании
Джиппинг по каньонам Тазы и Кёпрюлю из Алании
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Мы заберём вас из отеля и довезем до точки старта джиппинга. На машинах с открытым верхом, ловя драйв от езды, вы отправитесь в приключение по каньонам. Мы сделаем несколько остановок:

  • Римский мост Олук, переброшенный между утесами еще древними римлянами — артефакт прекрасно сохранился и по прежнему выполняет свою функцию.
  • Каменная долина Адам Калаяр, которую также зовут Долиной фей. Вы прогуляетесь среди скальных столбов, а ещё увидите руины античного города Сельге и его величественного театра.
  • Обзорная площадка с видом на Тазы Каньон: эта локация — один из лучших фонов для ваших снимков.
  • Прогулка по Кепрюлю Каньон — вы впечатлитесь его зелёными скалами и бирюзовым цветом реки.

Программа

07:30-08:00 Трансфер из отеля в Алании
10:30 Пересадка на джипы
11:30 Смотровая площадка с видом на Тазы Каньон
12:30 Остановка у римского моста Олук
14:00 Осмотр каменной долины Адам Калаяр и античного города Сельге
16:00 Обед
17:00 Отправление обратно в отели
19:00-20:00 Возвращение в отель

Организационные детали

Обратите внимание: это не экскурсия, а видовая прогулка.

Как проходит джиппинг

  • Около 7:30-8:00 часов утра мы вас заберем из условленного места
  • С вами будет один из гидов-водителей нашей команды
  • Ходить пешком много вам не придется, но советуем взять закрытую обувь для большего комфорта

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость входит: трансфер из отеля (или места по договоренности) и обратно, обед, входные билеты по маршруту
  • Отдельно оплачиваются напитки во время обеда и личные расходы

во вторник и пятницу в 07:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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