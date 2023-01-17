во вторник и пятницу в 07:30

За один день в группе до 18 человек вы объедете живописные каньоны Тазы и Кепрюлю: специально оборудованные открытые джипы позволят насладиться их красотой. Вы увидите римский мост Олук, дугой соединивший скалы, пройдете среди столбов долины Адам Калаяр и осмотрите амфитеатр в городе Сельге. И конечно, сделаете море снимков со смотровых площадок!

Описание

Что вас ожидает

Мы заберём вас из отеля и довезем до точки старта джиппинга. На машинах с открытым верхом, ловя драйв от езды, вы отправитесь в приключение по каньонам. Мы сделаем несколько остановок:

Римский мост Олук, переброшенный между утесами еще древними римлянами — артефакт прекрасно сохранился и по прежнему выполняет свою функцию.

Каменная долина Адам Калаяр, которую также зовут Долиной фей. Вы прогуляетесь среди скальных столбов, а ещё увидите руины античного города Сельге и его величественного театра.

Обзорная площадка с видом на Тазы Каньон: эта локация — один из лучших фонов для ваших снимков.

Прогулка по Кепрюлю Каньон — вы впечатлитесь его зелёными скалами и бирюзовым цветом реки.

Программа

07:30-08:00 Трансфер из отеля в Алании

10:30 Пересадка на джипы

11:30 Смотровая площадка с видом на Тазы Каньон

12:30 Остановка у римского моста Олук

14:00 Осмотр каменной долины Адам Калаяр и античного города Сельге

16:00 Обед

17:00 Отправление обратно в отели

19:00-20:00 Возвращение в отель

Организационные детали

Обратите внимание: это не экскурсия, а видовая прогулка.

Как проходит джиппинг

Около 7:30-8:00 часов утра мы вас заберем из условленного места

С вами будет один из гидов-водителей нашей команды

Ходить пешком много вам не придется, но советуем взять закрытую обувь для большего комфорта

Что входит в стоимость, а что — нет