во вторник и пятницу в 07:30

Мы заберём вас из отеля и довезем до точки старта джиппинга. На машинах с открытым верхом, ловя драйв от езды, вы отправитесь в приключение по каньонам. Мы сделаем несколько остановок:
07:30-08:00 Трансфер из отеля в Алании
10:30 Пересадка на джипы
11:30 Смотровая площадка с видом на Тазы Каньон
12:30 Остановка у римского моста Олук
14:00 Осмотр каменной долины Адам Калаяр и античного города Сельге
16:00 Обед
17:00 Отправление обратно в отели
19:00-20:00 Возвращение в отель
Обратите внимание: это не экскурсия, а видовая прогулка.