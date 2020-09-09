Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

31. 08. 2020 были на экскурсии "Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда" - все было просто нереально круто! У нас была группа всего 8 человек, сбор начали около 4:00. Собрав всю группу вместе мы поехали в Помуккале. За что просто огромное спасибо - это то, что мы приехали в "Хлопковый замок" где-то к 9:00 и в это время на территории практически никого не было, а если и были туристы, то это были в основном небольшие группы, как и мы, или самостоятельные путешественники. Наш гид немного прошелся с нами по территории, рассказала об этом месте, а дальше обозначила время, когда мы должны вернутся обратно к автобусу. Время на прогулки дали чуть больше 3х часов. Гида звали Жанна, она сама по себе просто чудеснейший человек и профессионал своего дела. Все подробно рассказывала и отвечала на наши вопросы, которые касались, как в целом экскурсии, так и просто насчет жизни в Турции. Что 100% посоветую от себя - не тратьте много времени на бассейн Клеопатры, я так и сделал, побыв в бассейне всего минут 25-30. А можете и вообще просто зайти посмотреть на него и пойти гулять дальше. Поверьте, лучше оставьте время на сами травертины и на античный город Иераполис. Даже то, что нам дали даже больше 3х часов и этого все равно немного не хватило чтобы чуть больше изучить старинный город, хотя мы обошли очень много мест. На обратном пути по территории Помуккале к автобусу я стал еще больше благодарить то, что мы приехали так рано, ибо мы увидели, что в основном все группы туристов приезжают к 12:00, и их очень много и эти группы по 30-40 человек. Собравшись все вместе мы поехали обедать - будут краток, подали очень вкусные блюда в местном турецком ресторанчике (были небольшие шашлычки и куча закусок), лично я наелся. После обеда мы поехали к озеру Салда, там мы пробыли полтора часа, этого вполне хватает чтобы пофоткаться и покупаться. Собственно на этом экскурсия и закончилась и мы поехали обратно к отелю, вернулись вечером и лично я даже успел на отельный ужин. Что еще отмечу, т. к. у нас была небольшая группа и классный гид, то хоть и указано, что магазины не входят в экскурсию, но нас Жанна все равно спросила не хотим ли мы остановиться, например, продегустировать вино, но мы отказались и поехали дальше. Но зато все захотели остановиться около небольшого магазинчика, где продавались местные фрукты и овощи, кто-то себе что-то и прикупил. Но эта остановка была буквально на 10 минут, просто размять ноги, купить фруктов. Что добавлю от себя: возьмите побольше воды, я выпил за поездку литра 2. Возьмите с собой завтрак/перекус/ланч-бокс из отеля. От себя - рекомендую! Спасибо Елене и Жанне за организацию.