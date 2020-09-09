Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

Групповая экскурсия к Памуккале и озеру Салда

Из Алании — в горы к дикому озеру, термальным источникам, древнему Иераполису и бассейну Клеопатры

4.4
5 отзывов
Елена
Елена – экскурсионное агентство из Аланьи
На автобусе 🚌 в группе до 30 человек вы отправитесь к главной достопримечательности 🏛️ страны — каскадам Памуккале — и посетите озеро Салда, которое за его цвет прозвали турецкими Мальдивами.

Затем вас ждет встреча с античными руинами Иераполиса, а после вы сможете искупаться в бассейне Клеопатры или горячих водах красного Карахаита.
Задать вопросОбычно отвечает за 18 ч.
Групповая экскурсия к Памуккале и озеру Салда
Групповая экскурсия к Памуккале и озеру Салда

Что вас ожидает

  • Озеро Салда с белоснежными берегами и лазурной водой: такой цвет объясняется особым химическим составом. Летом в этом горном регионе холоднее на 10 градусов — настоящее спасение от жары! Вы сможете не только искупаться в озере, но и оценить эффект лечебной грязи, источник которой расположен рядом с берегом.
  • Термальные источники Памуккале — визитная карточка Турции. Вы услышите историю 📖 образования термальных источников — начиная со времен древнего Рима, и сделаете удивительные фотографии 📸 этого природного сокровища.
  • Древний Иераполис: храмы, ворота Домициана, термы, фрагменты акведука и амфитеатр с великолепной акустикой завораживают и возвращают назад в прошлое.
  • Бассейны Клеопатры с целебной водой: стоя под небольшими водопадами, вы почувствуете гидромассажный эффект. Мелкие игривые пузырьки подарят приятные и необычные ощущения. А если вы выберете для отдыха Красный бассейн — травертины Карахаита, то сможете посетить в том числе и грязевые ванны.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из наших профессиональных гидов
  • В отличие от многих других групповых экскурсий эта поездка не предполагает посещения магазинов с целью рекламы, а это значит, что у вас будет больше времени для осмотра достопримечательностей 🏛️

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включено: билеты 🎫 в Памукалле и Иераполис (10 евро), обед в кафе (напитки оплачиваются отдельно)
  • По желанию оплачивается посещение бассейна Клеопатры и Красного бассейна — по 15 евро за 30-40 минут
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Групповая экскурсия к Памуккале и озеру Салда
Групповая экскурсия к Памуккале и озеру Салда
Групповая экскурсия к Памуккале и озеру Салда
Групповая экскурсия к Памуккале и озеру Салда
Групповая экскурсия к Памуккале и озеру Салда
Групповая экскурсия к Памуккале и озеру Салда
Групповая экскурсия к Памуккале и озеру Салда
Групповая экскурсия к Памуккале и озеру Салда
Групповая экскурсия к Памуккале и озеру Салда
Групповая экскурсия к Памуккале и озеру Салда
Групповая экскурсия к Памуккале и озеру Салда
Групповая экскурсия к Памуккале и озеру Салда
Групповая экскурсия к Памуккале и озеру Салда
Групповая экскурсия к Памуккале и озеру Салда
Групповая экскурсия к Памуккале и озеру Салда

Экскурсия проводится в понедельник и субботу в 03:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Дорогие путешественники! Меня зовут Елена, в туризме работаю более 10 лет. В Турции у меня свое экскурсионное агентство, которое работает с 2012 года. У нас семейный бизнес и гибкий подход к каждому клиенту. Наша цель — не продать услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники и друзья, приезжая в Турцию, захотели вновь воспользоваться услугами нашего агентства. Работаем только с проверенными и надежными организаторами!
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5 реальных отзывов от туристов

9 сен 2020
31. 08. 2020 были на экскурсии "Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда" - все было просто нереально круто! У нас была группа всего 8 человек, сбор начали около 4:00. Собрав всю группу вместе мы поехали в Помуккале. За что просто огромное спасибо - это то, что мы приехали в "Хлопковый замок" где-то к 9:00 и в это время на территории практически никого не было, а если и были туристы, то это были в основном небольшие группы, как и мы, или самостоятельные путешественники. Наш гид немного прошелся с нами по территории, рассказала об этом месте, а дальше обозначила время, когда мы должны вернутся обратно к автобусу. Время на прогулки дали чуть больше 3х часов. Гида звали Жанна, она сама по себе просто чудеснейший человек и профессионал своего дела. Все подробно рассказывала и отвечала на наши вопросы, которые касались, как в целом экскурсии, так и просто насчет жизни в Турции. Что 100% посоветую от себя - не тратьте много времени на бассейн Клеопатры, я так и сделал, побыв в бассейне всего минут 25-30. А можете и вообще просто зайти посмотреть на него и пойти гулять дальше. Поверьте, лучше оставьте время на сами травертины и на античный город Иераполис. Даже то, что нам дали даже больше 3х часов и этого все равно немного не хватило чтобы чуть больше изучить старинный город, хотя мы обошли очень много мест. На обратном пути по территории Помуккале к автобусу я стал еще больше благодарить то, что мы приехали так рано, ибо мы увидели, что в основном все группы туристов приезжают к 12:00, и их очень много и эти группы по 30-40 человек. Собравшись все вместе мы поехали обедать - будут краток, подали очень вкусные блюда в местном турецком ресторанчике (были небольшие шашлычки и куча закусок), лично я наелся. После обеда мы поехали к озеру Салда, там мы пробыли полтора часа, этого вполне хватает чтобы пофоткаться и покупаться. Собственно на этом экскурсия и закончилась и мы поехали обратно к отелю, вернулись вечером и лично я даже успел на отельный ужин. Что еще отмечу, т. к. у нас была небольшая группа и классный гид, то хоть и указано, что магазины не входят в экскурсию, но нас Жанна все равно спросила не хотим ли мы остановиться, например, продегустировать вино, но мы отказались и поехали дальше. Но зато все захотели остановиться около небольшого магазинчика, где продавались местные фрукты и овощи, кто-то себе что-то и прикупил. Но эта остановка была буквально на 10 минут, просто размять ноги, купить фруктов. Что добавлю от себя: возьмите побольше воды, я выпил за поездку литра 2. Возьмите с собой завтрак/перекус/ланч-бокс из отеля. От себя - рекомендую! Спасибо Елене и Жанне за организацию.
4 сен 2019
Вот эту экскурсию хочу порекомендовать всем, всем, всем. Замечательнейшая экскурсия. Гид, Али - прекраснейший гид. Рассказ увлекал, как взрослых, так и детей. Весело, уместно и увлекательно, познавательно. Мы посетили больше, чем запланировали. Одно пожелание организаторам - из Алании нас забрали в 0245 ночи, а вернулись мы в отель только в 23 30 - это оооочень поздно и утомительно, много времени было потрачено вечером на развоз участников из других городов, утром их привезли на микроавтобусах - почему вечером нельзя сделать также? В остальном все отлично. Если вы едите в Турцию, то обязательно должны посетить данную экскурсию.
29 июл 2019
Экскурсия понравилась. Не было насаждаемого шоппинга. Организация была очень хорошая. Мы проспали время экскурсии, но нас все равно доставили в основной автобус. Перед экскурсией рекомендую прочитать историческую справку о регионе. Ехали из Аланьи, далековато, но Памуккале этого стоит и Хиераполис тоже. Спасибо организаторам.
26 июл 2019
Не удобно то, что начинается сбор участников с ночи и практически до самого утра, на осмотр достопримечательностей времени как минимум хотя бы 1 часа не хватило!
16 июн 2019
К сожалению, из-за дождя, мы не увидели Турецкие Мальдивы:(

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