Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня

Насыщенное знакомство с древней историей и неземной природой региона на автобусе

3.9
10 отзывов
Каппадокия — место столь же необычное, как и значение её названия — «страна прекрасных лошадей».

В составе группы до 45 человек вы осмотрите инопланетные панорамы, населенные туфовыми «грибами», каменными столбами и остроконечными башнями вулканического происхождения.

А также прикоснётесь к богатому прошлому региона в скальных монастырях и пещерах.
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня

Что вас ожидает

  • В национальном парке Гёреме вы рассмотрите остроконечные каменные башни, многие из которых становились монастырями и кельями
  • в долине Деврент разглядите в камнях многочисленных животных
  • Пашабаг, долина монахов, восхитит узкими длинными столбами «в шапках»
  • в долине Голубей вы найдёте голубятни, вырубленные в скалах
  • осмотрите залы крепости Учхисар, напоминающей каменный муравейник
  • в крошечной деревне Чавушин, ныне покинутой, разберете устройство дома в скале
  • также в программе один из символов Каппадокии — пещерные жилища и монастыри: вы изучите их в подземном городе Саратлы и в музее под открытым небом — комплексе церквей византийского периода.

По дороге предусмотрено посещение двух из следующих магазинов: магазин керамических изделий с демонстрацией гончарного мастерства; кожаные изделия; фабрика изделий из оникса; магазин ковров или кожи. Время, отведённое на шоппинг, зависит от путешественников.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят увидеть самые интересные места Каппадокии. Кроме того, утром вы сможете отправиться в полёт на воздушном шаре и встретить рассвет над долинами Каппадокии, любуясь ими с лучшего ракурса.

Организационные детали

В стоимость включено:
— транспорт (комфортабельный кондиционированный автобус или микроавтобус)
— страховка
— размещение в отеле эконом-класса + завтрак и ужин в отеле
— входные билеты (Музей Гёреме, подземный город)

Дополнительные расходы (по желанию):
— напитки
— поездка на панорамную площадку, чтобы посмотреть полет воздушных шаров (130 лир / 13€)
— доплата за одноместный номер в отеле — (120 лир / 12€)
— полёт на воздушном шаре — 130 евро
— шоу Дервишей (150 лир / 20€)
— турецкая ночь (300 лир / 30€)
— обед (100 лир / 10€)

Как проходит экскурсия

  • На автобусе в составе группы до 45 человек
  • Вас сопровождает русскоговорящий гид (один из наших профессиональных гидов)
  • Дорога в одну сторону — 600 км (7, 5-8 часов с остановками по необходимости)
  • Возвращение в отель на второй день к 19:30
🚩 Начало и место завершения: у вашего отеля в Аланье
Время проведения: в понедельник и четверг в 04:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Елена
Елена
Наша команда гидов имеет многолетний опыт работы в туризме. Мы точно знаем, какие экскурсии вам предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. Будем рады поделиться своим опытом и знаниями. Гостеприимная Турция ждет вас!
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10 реальных отзывов от туристов

Р
20 окт 2020
Всё хорошо. Экскурсия хорошая. Но поездка по магазинам на второй день лишняя. Развод туристов на деньги в них, цены завышены!
Е
18 сен 2019
хотелось бы несколько вариантов такой экскурсии из Аланьи. Можно не такой бюджетной, а дороже, но группа меньше и гостиница лучше. Плохая гостиница.
С
12 сен 2019
Хорошо организовали - трансфер, переезд, количество остановок на поесть и освежиться, отель в Каппадокии - всё без нареканий. Лбеды с группой платные - 10 евро. Но можно и что-то своё, либо самостоятельно в кафешках что-то взять.
Плюс получилось полетать на воздушных шарах - спасение всей поездки.
Не очень понравился подход гида (Оксаны), будто она не делает свою работу за деньги, а делает нам одолжение.
В программе экскурсии была долина любви, но если вы не летаете на воздушных шарах или не платите за трансфер на обзорную площадку для наблюдения за ними, то вы эту долину не увидите.
Зато посетите магазины. Причём им уделяется времени больше, чем экскурсионным местам. Если на посещение какой-либо долины отводится 20-40 минут, то на магазин запросто час.
В целом впечатление от поездки хорошее, всё таки места просто неземной красоты. Так же очень советую взять полёт на воздушном шаре (230 евро за человека, цена хоть и завышена, но если ехать с этой экскурсией - это самый надёжный вариант, т. к. заранее не знаешь в каком отеле в Каппадокии будешь ночевать).
Я
12 сен 2019
В целом поездка в Каппадокию понравилась.
Фантастические ландшафты, интересные места, полет на воздушном шаре. Нам повезло и на второй день экскурсии полеты были) Забирают из отеля в 4.40 и полет происходит во время рассвета, который вы встречаете в небе, просто потрясающе! Гид пугала, что может не быть мест, т. к. все места бронируют китайцу заранее, или могут поднять цену, чтобы перебить их предложения, но места для всех желающих были по заявленной цене в 230 евро.
Собирали в первый день с утра на одном автобусе, потом была пересадка в больший автобус, но организовано все было хорошо.
Комфортабельный автобус, отель для ночевки был очень приятный, кормили вкусно.
Обеды оба дня были платные, по 10 евро, но все оставались сытыми, кто не захотел брать обед, были места, где можно перекусить свое или взять что-то самостоятельно.
В первый день по программе озвучили, что все обязательно едут на вечернее шоу, хотя по описанию на трипстере про это не было сказано. Потом оказалось, что это платно и можно отказаться.
Экскурсия прошла хорошо скорее не благодаря, а вопреки стараниям гида Оксаны. Давно привыкла к тому, что гиды при знакомстве с группой дают свой номер телефона для непредвиденных ситуаций, здесь такого не было. Очень странно соблюдалось время для посещения, на первый день заезжали посмотреть на долину Голубей, выделили 20 минут, чуть не уехали без двух девочек. которые предупредили, что отошли за водой, на второй день автобус остановился точно в этом же месте для посещения магазина сладостей, выделили 20 минут, но через 45 минут Оксана никуда не торопилась и за временем не следила.
Было очень мало информации про экскурсионные места и основной посыл был, что быстренько посмотрим "на камни", а дальше едем отдыхать в магазины, первый раз встречаюсь с таким односторонним подходом к экскурсии и направленности на шопинг, обычно это встречается в бесплатных турах, где магазины - это основное.
На второй день после полета на воздушном шаре пришлось понервничать, т. к. по словам Оксаны в отель мы должны были вернуться в 7.00, а дальнейшее отправление и выезд из отеля был назначен на 7.40. Т. е. за это время мы вполне успевали позавтракать и собраться. Нас же привезли в 7.25 и на завтрак мы уже не успевали. Пришлось искать Оксану, информацией о номере своего проживания она не поделилась, хорошо перехватили в столовой отеля. И на наш вопрос о том, можно ли сдвинуть выезд минут на 15 или будут ли места и возможность поесть в ближайшее время, нам ответили, что ждать вас никто не будет, завтракайте здесь, потом сами доберетесь на машине. И только спасибо водителю, он пояснил на английском, что он за нами подъедет на машине в 8.10 и заберет, чтобы присоединиться к группе. Оксана же делала недовольный вид, мы ее явно отвлекали от важных дел.
Также оказалось сюрпризом, что группа была двуязычная, то есть информацию гид подавала по очереди, то на русском языке, то на английском.
Места по программе шикарные, но с гидом Оксаной я бы на эту программу ехать не советовала.
М
6 сен 2019
Замечательное путишествий! Единственное напрягли с утра сборы, и недопонимание, нужно озвучивать что у вас бывает два автобуса, микро и большой, а та все просто замечательно, водитель(Шумахер), как его называет гид Оксана едет очень аккуратно, с ним спокойно ехать по серпантину, а Оксана(гид), интересно всё рассказывает, но не напрягает постоянными разговорами, что несомненно важно с раннего утра.
Татьяна
27 июля 2019
Хорошая атмосфера, интересная экскурсия, очень ответственный и заботливый гид Оксана, профессионал своего дела и просто замечательный человек, спасибо огромное, все очень понравилось. Много красивых мест удалось посмотреть, сфотографировать, уютный номер в гостинице, вкусная пища, великолепны воздушные шары!
Ю
7 июля 2019
Экскурсия сама понравилась, Капидокия очень красивое место, где стоит побывать. Комфортный автобус, гид, знающий отлично свой материал. Но нам не понравилось то, что много недоговорок по бюджету поездки, есть вечером Капидокия-шоу за 220 лир на человека, трансфер к шарам 90 лир с человека и два обеда по 10€ каждый на человека. На двоих получилась сумма не маленькая, бюджет поездки заранее хочется рассчитать. И о доп расходах знать заранее. Плюс первый день чисто экскурсионный, много мест, но мало времени на них. А во второй день чисто вас завозят в ювелирный и магазин кожаных изделий и там времени намного больше, чем мы потратили на достопримечательности, что обидно. Лучше бы включили ещё несколько местных достопримечательностей из первого дня. Об этом говорили и другие туристы автобусе.
А так поездка была хорошей, нам понравилось.
А
17 июня 2019
В целом поездка была полна впечатлений и позитивных эмоций! Рекомендую брать экскурсию в Каппадокию через Tripster. Но при посадке в автобус был не особо приятный инцидент: автобус подъехал в назначенное время, и в нем оставалось 2 парных свободных места, и 2 по одному уже в проходе, естественно люди зашедшие раньше, садились где хотели. Мы как и все до этого хотели сесть с молодым человеком вместе, но гид (перевозчика) указала нам сесть на разные места, якобы свободные места забронированы, чем мы конечно же были дико возмущены (т. к. при наличии свободных мест, мы вынуждены путешествовать отдельно). Мы предприняли вторую попытку сесть вдвоём, на что гид стала повышенным тоном, и перегородив места, доказывать что эти места зарезервированы (конечно это бред, в автобусных турах не существует такого, что и подтвердил гид Tripster. После очередной попытки стал возмущаться уже весь автобус поведению гида. В общем нашлись люди добрые, которые ехали большой компанией, мы сели с ними все вместе и далее тоже вместе гуляли по Каппадокии.
Сначала конечно впечатление испортилось, но потом выспавшись и добравшись до рельефов Каппадокии настроение снова было на высоте)
Алексей
11 июня 2019
Минусы:
1. В описании нет информации о том, что при себе надо иметь туристический ваучер/паспорт. В целом, лишний раз хорошо бы напомнить, даже очевидные вещи в отпуске можно забыть.
2. На трипстере описаны не все доп. услуги, например: фототур по смотровым площадкам с воздушными шарами, + 90 лир с человека, а это одна из основных "фишек" поездки.
3. Цены обедов конечно завышены, но это доп. и можно отказаться и поискать что-нибудь рядом самим.
4. Нет информации о том, какие из основных пунктов программы (допы, музеи и тд) можно оплатить наличными или картой. Не очень удобно, по факту проще выходит с налом, с картой как повезет, 50/50.
5. Так как забирают рано, почти ночью (03:00 утра), то после решения первых организационных вопросов в автобусе, не включать микрофон раньше часов 10 утра.
6. Хотелось бы более полноценную экскурсию в Гёреме, а не просто, почему его так назвали.
7. Гид периодически вставлял личные истории из жизни, и. . они не очень вписывались. В целом хочется более проработанной и подготовленной экскурсии.
8. Немецкая версия экскурсии была более полноценной и интересной и не содержала лишних "small talks", но при этом её гид сбивчиво читала по бумаге.
9. На крепость Учхисар выделено всего 25 минут, слишком мало, хватает только немного пофотографироваться, но ничего толком о ней не рассказывается. При этом сразу после нее - посещение магазина сладостей, тоже 25 минут. Магазин, кстати неплохой, но это не шоп-тур по кондитерским, приоритеты расставлены странно.
10. Нигде не указано, но даже летом есть смысл взять хоть что-то накинуть наверх, под вечер холодает, особенно, если начнется дождь с грозой.
11. Раздражает часть с фабриками, они отнимают слишком много времени. Обьяснили, что убрать эту часть полностью невозможно, т. к. это условия лицензии тура.
Цены на ювелирку космические (но это не к туру вопрос).

Плюсы:
1. Отель в Кападокии, у нас был Stone Concept, за цену тура отель очень хорош, неплохие ужин и завтрак включены в тур, напитки отдельно, но об этом есть информация в описании тура.
2. Почти все магазины сладостей неплохие, рядом можно найти что-нибудь ещё, прицениться и так далее. Многие сувениры дешевле, чем в Алании.
3. Виды и площадки, на которых происходят остановки во время основной части тура - шикарны.
4. О том, что полеты на шарах отменены, сказали сразу и без утайки, это плюс. Лучше расстроиться вечером накануне, чем получить порцию негативных впечатлений в 4 утра (на смотровые площадки выезд именно в это время)
5. В целом тур, при наличии хорошего гида, точно стоит этих денег, но с текущим гидом это просто трансфер до отличных смотровых площадок.
С
13 авг 2018
Очень жалко, что ветер не дал возможности полетать и поэтому во второй день не хватило эмоций и впечатлений т. к. посещение магазинов это не впечатления. А в Общем Каппадокия шикарная и всем советую ее посетить!

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