На автобусе в группе до 40 человек вы отправитесь к красочному озеру Салда, отдохнёте среди белых песков и искупаетесь в прохладной и чистой воде. А поля лаванды очаруют своим ароматом и подарят новые декорации для снимков!
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Лавандовые поля всюду встречаются в турецком регионе Ыспарта. Мы посетим одно из них: на прогулке среди кустов ароматного сорта Лавандин вы сделаете множество прекрасных фотографий. А ещё попробуете продукты из лаванды: мороженое, чай, кофе и др. — и при желании приобретёте продукты, сувениры или косметику ручной работы.
Озеро Салда — одно из многочисленных озёр этого региона, самое красивое и яркое. Белоснежные берега, оттенки бирюзы и облака, которые почти соприкасаются с гладью воды — у вас будет время, чтобы вдоволь нафотографироваться. А ещё вы сможете искупаться: температура воды в 18 градусов отлично освежает в летний зной.
Программа
02:00 — 03:30 Отправление из отеля (в регионе Аланья)
07:00 Остановка для завтрака на озере Караджаорен
09:00 Прибытие в поселок Kuyucak Köyü, где выращивают лавандовые поля (свободное время 2 часа)
12:30 Остановка на обед возле озера Салда
13:00 Посещение горного озера Салда (свободное время 2 часа)
15:00 Выезд из территории
18:30 — 19:30 Возвращение в отели (в регионе Аланья)
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных русскоговорящих гидов из нашей команды
- Программа (тайминг) может меняться в зависимости от погоды или других факторов (размера группы и пожеланий гостей)
- Экскурсия проходит без шопинга
- Расстояние от центра Аланьи до лавандовых полей 280 км
- Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят на руках у взрослых. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет гарантированно занимал отдельное кресло, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.
Что входит в стоимость
— Трансфер от/до вашего отеля
— Сопровождение русскоговорящего гида
— Вода в автобусе
— Питание на экскурсии: завтрак и обед (напитки оплачиваются отдельно)
— Угощение лавандовым чаем на лавандовых полях
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
|Дети 7-11 лет
|€35
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
|Дети (00-06 лет) с местом
|€15
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
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В тот день постоянный гид,
Лодку дёгтя оставили пункты питания. Мне каждый раз непонятно почему некоторые экскурсионные
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На сайте мы максимально описали данную экскурсию: 02:00 —
Большое спасибо гиду за внимание и коммуникабельность!