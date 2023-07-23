Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда

Отдохнуть у озера бирюзового цвета и сделать множество снимков среди цветущих полей
В этом туре объединились турецкие Мальдивы и Прованс.

На автобусе в группе до 40 человек вы отправитесь к красочному озеру Салда, отдохнёте среди белых песков и искупаетесь в прохладной и чистой воде. А поля лаванды очаруют своим ароматом и подарят новые декорации для снимков!
3.75
4 отзыва
Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда
Ближайшие даты:
Время начала: 03:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Лавандовые поля всюду встречаются в турецком регионе Ыспарта. Мы посетим одно из них: на прогулке среди кустов ароматного сорта Лавандин вы сделаете множество прекрасных фотографий. А ещё попробуете продукты из лаванды: мороженое, чай, кофе и др. — и при желании приобретёте продукты, сувениры или косметику ручной работы.

Озеро Салда — одно из многочисленных озёр этого региона, самое красивое и яркое. Белоснежные берега, оттенки бирюзы и облака, которые почти соприкасаются с гладью воды — у вас будет время, чтобы вдоволь нафотографироваться. А ещё вы сможете искупаться: температура воды в 18 градусов отлично освежает в летний зной.

Программа

02:00 — 03:30 Отправление из отеля (в регионе Аланья)
07:00 Остановка для завтрака на озере Караджаорен
09:00 Прибытие в поселок Kuyucak Köyü, где выращивают лавандовые поля (свободное время 2 часа)
12:30 Остановка на обед возле озера Салда
13:00 Посещение горного озера Салда (свободное время 2 часа)
15:00 Выезд из территории
18:30 — 19:30 Возвращение в отели (в регионе Аланья)

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных русскоговорящих гидов из нашей команды
  • Программа (тайминг) может меняться в зависимости от погоды или других факторов (размера группы и пожеланий гостей)
  • Экскурсия проходит без шопинга
  • Расстояние от центра Аланьи до лавандовых полей 280 км
  • Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят на руках у взрослых. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет гарантированно занимал отдельное кресло, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.

Что входит в стоимость

— Трансфер от/до вашего отеля
— Сопровождение русскоговорящего гида
— Вода в автобусе
— Питание на экскурсии: завтрак и обед (напитки оплачиваются отдельно)
— Угощение лавандовым чаем на лавандовых полях

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€50
Дети 7-11 лет€35
Дети до 6 летБесплатно
Дети (00-06 лет) с местом€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
23 июля 2023
С точки зрения достопримечательностей - путешествие абсолютно оправдала ожидания - увидели прекрасные поля лавандина, сделали фотографии, посетили озеро Салда с необычными белыми берегами, немного прикоснулись к красотам непляжной Турции. Долгая
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дорога не стала сюрпризом, так как внимательно изучили описание путешествия. Питание оставляет желать лучшего, особенно завтрак.
Но что разочаровало больше всего, так это "экскурсия, проведённая одним из профессиональных русскоговорящих гидов" - а точнее полное её отсутствие или отсутствие профессионализма у гида. Наша группа была собрана из двух частей в один автобус, мы изначально ехали как раз в этом автобусе, а гид, со второй частью группы присоединилась позже. Войдя в автобус, гид даже не представилась нашей части группы, поэтому до определённого момента было даже трудно идентифицировать её как гида, когда автобус доехал до места завтрака, гид встала, не в микрофон сказала "пойдемте", так что ей услышали только первые несколько рядов и вышла. А большая часть автобуса осталась сидеть, так как просто не поняла, что сейчас время завтрака. Далее, после завтрака наступило время экскурсии. Гид решила не пользоваться микрофоном, а рассказывать материал, стоя в проходе автобуса, через 10 минут после начала повествования, гид сообщила о сильной головной боли, после чего, проявившая участие, предложили ей отдохнуть и приостановить экскурсию. Больше никакого информативного материала не по пути "туда", ни "обратно" мы не узнали. Когда мы приехали на озеро Салда, гид сообщила, что дно у озера глиняное, а купаться-то может быть и "не стоит", хотя даже в описании путешествия указано "вы сможете искупаться". На берегу озера, куда на привезли повсюду расставлены таблички "вход в озеро опасен и запрещён", гид этот текст для группы решила не переводить.
Подводя итог, могу сказать, что это путешествие стоит посетить, если хотите насмотреться красивых пейзажей.

Анна
Анна
Ответ организатора:
Здравствуйте,

Спасибо большое за Ваш отзыв.

Нам очень жаль, что Вы получили негативные впечатления от посещения данной экскурсии.

В тот день постоянный гид,
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который выезжает по этому направлению не смог выехать, поэтому мы наняли гида, который работает фриланс. О нем были хорошие отзывы, мы перед эти несколько раз пользовались его услугами в экстренных случаях, поэтому и в этот раз попросили выехать на тур.

Получив после экскурсии нехорошие впечатления от гостей по поводу ведения экскурсии, мы в дальнейшем не будем приглашать этого экскурсовода провести наши экскурсии.

В Озере Салда нельзя заходить на глубину и плавать там. Искупаться не на глубине разрешено. По всей территории Озера находится охрана, если бы было запрещено полностью подходить к воде и заходить в воду, наших гостей бы возвращали обратно, а нам как организаторам выписали штраф и поставили на особый контроль.

Приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. Желаем, чтобы все посещённые Вами экскурсии приносили только положительные эмоции 🫶.

Ю
29 июля 2022
Нам повезло, что лаванда ещё цвела в июле! Маршрут отличный, было весело и интересно. Лавандовые поля прекрасны. Озеро впечатляет.
Лодку дёгтя оставили пункты питания. Мне каждый раз непонятно почему некоторые экскурсионные
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компании выбирают максимально непотребные пункты питания, когда в соседнем здании иностранцы сидят в полное себе приличном светлом ресторане и едят из приличной посуды приличную еду?)))
Для меня это пока неразгаданная загадка!
А в остальном экскурсию рекомендую.

Елена
27 июня 2022
Очень сложная и изнурительная экскурсия. В общей сложности вся экскурсия заняла 18 часов. В дороге гид пару раз пытался рассказать древнегреческие мифы, но из-за плохого знания русского слушать было невозможно,
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рассказывает абсолютно непонятно и несвязно. Маршрут трансфера составлен так, что половину времени мы просто сначала забирали, а потом развозили туристов, причём на обратной дороге в автобус подсаживались не из нашей группы. После экскурсии в телефоне только несколько красивых фото и все!

Анна
Анна
Ответ организатора:
Здравствуйте Елена,
Очень жаль что посещения данной экскурсии Вы остались с негативными эмоциями.
На сайте мы максимально описали данную экскурсию: 02:00 —
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03:30 Отправление из отеля (в регионе Аланья), 18:30 — 19:30 Возвращение в отели (в регионе Аланья), Расстояние от центра Аланьи до лавандовых полей 280 км.
Ваше местоположение было Махмутлар, это от центра Алании в 18 км. Вас забирали самыми первыми в 02:10 и соответственно отвозили самыми последними. Тайминг по отправлению и возвращению не был превышен от указанного на сайте.
Мы организаторы групповых экскурсий, соответственно по пути автобус заезжает и за другими гостями, а учитывая что Ваш район самый отдаленный от локации, вам могло показаться что ездили половину пити, хотя на самом деле трансфер шел в направлении точек экскурсионных заезжая по пути за другими гостями.
Этот тур не исторический, дорога длинная, если гид расскажет только о Турции, лавандовых полях и озере Салда, половина дороги будет просто без информации для гостей. Поэтому экскурсоводы и рассказывают различные мифы и исторические данные.
На счет акцента гида, они у них есть. Они турки, хорошо владеющие русским языком, но с акцентом. И это нормально. Вы приехали и отдыхаете в Турции, здесь будут говорить на родном Вам языке с акцентом.
Очень жаль что у Вас от посещения данной экскурсии остались только негативные впечатления. Но нам кажется, что Вы не ознакомились с описанием экскурсии - поэтому у Вас возникли негативные эмоции по поводу трансфера. И если сделать небольшую скидку на небольшой акцент экскурсовода турка то Вам бы этот тур очень понравился)

Е
25 июля 2021
Экскурсия хоть и длинная по времени, но очень понравилась! Все было во время, без задержек.
Большое спасибо гиду за внимание и коммуникабельность!

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