День 1:

04:00-05:00 –выезд из отелей

08:15 – вылет из Анталии

09:30 – прибытие в аэропорт Кайсери, встреча с гидом, автобусом и выезд на экскурсию по маршруту:

Долина Деврент (долина Верблюдов) и панорама Долины Пашабаг

• Музей под открытым небом Зельве

• Крепость Учхисар и долина Голубей

• Обед

• Деревня Аванос и красная река

• Мастерская по обработке оникса

• Подземный город

• Панорамная остановка во время заката

19:00 – заселение в отель и ужин

День 2:

05:00 – 07:00 – полет на воздушном шаре или поездка на Обзорную площадку на Парад Шаров (по желанию за доп. плату)

07:30 – завтрак, выселение из отеля и выезд из Каппадокии

09:45 – вылет в Анталию

11:00 – прилет в Анталию и трансфер в отель