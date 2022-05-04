Каппадокия 1,5 дня (авиа)

Экскурсия с авиаперелетом и ночлегом

Групповая
Экскурсия с авиаперелетом и ночлегом.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

Указанное время отправления из отеля - ориентировочное.

Точное время отправления будет объявлено накануне.

В случае, если вы путешествуете одни, необходимо произвести доплату за одноместное размещение (см.

ниже в форме бронирования "Дополнительные опции").

Что взять с собой: ПАСПОРТА, ланч-боксы (заказать накануне на рецепции вашего отеля), фото/видеокамеру, удобную обувь, деньги на личные расходы, теплые вещи (из-за утренней и вечерней прохлады, особенно в начале и в конце сезона).

ВЫ МОЖЕТЕ БРАТЬ С СОБОЙ В САМОЛЕТ ТОЛЬКО РУЧНУЮ КЛАДЬ!
Каппадокия 1,5 дня (авиа)
Каппадокия 1,5 дня (авиа)
Каппадокия 1,5 дня (авиа)
Каппадокия 1,5 дня (авиа)
Каппадокия 1,5 дня (авиа)
Каппадокия 1,5 дня (авиа)

Что вас ожидает 🤩

  • Долина Девели
  • Мастерская по обработке оникса
  • Деревня Аванос и Красная река
  • Крепость Учхисар
  • Долина Голубей
  • Музей под открытым небом Зельве
  • Долина Пашабаг
  • Гончарная мастерская
  • Подземный город
  • Панорамная остановка во время заката
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости транспортного и экскурсионного обслуживания, в случае отмены заказа более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии. Стоимость авиабилетов не возвращается!

Экскурсия идеально подойдет тем, кто мечтает увидеть самые яркие места Каппадокии, сократить время в дороге и уделить максимальное внимание главным достопримечательностям.

Вас ждут самые живописные долины, подземный город, крепость Учхисар, деревня гончаров Аванос, Музей под открытым небом Зельве с древними наскальными фресками и фантастическое зрелище – Парад воздушных Шаров!

Программа

День 1:

04:00-05:00 –выезд из отелей

08:15 – вылет из Анталии

09:30 – прибытие в аэропорт Кайсери, встреча с гидом, автобусом и выезд на экскурсию по маршруту:

  • Долина Деврент (долина Верблюдов) и панорама Долины Пашабаг
    • Музей под открытым небом Зельве
    • Крепость Учхисар и долина Голубей
    • Обед
    • Деревня Аванос и красная река
    • Мастерская по обработке оникса
    • Подземный город
    • Панорамная остановка во время заката

19:00 – заселение в отель и ужин

День 2:

05:00 – 07:00 – полет на воздушном шаре или поездка на Обзорную площадку на Парад Шаров (по желанию за доп. плату)

07:30 – завтрак, выселение из отеля и выезд из Каппадокии

09:45 – вылет в Анталию

11:00 – прилет в Анталию и трансфер в отель

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Авиаперелет Анталья - Кайсери и обратно. Проживание в отеле 3-4* в Каппадокии. Завтрак
  • Обед
  • Ужин (напитки за доплату). Входные билеты по программе
Что не входит
  • Напитки. Полет на воздушном шаре на рассвете (по желанию). Трансфер на обзорную площадку
  • Чтобы понаблюдать Парад шаров (по желанию)
Когда начало
Четверг в 04:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Четверг в 04:00

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