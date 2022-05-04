Экскурсия идеально подойдет тем, кто мечтает увидеть самые яркие места Каппадокии, сократить время в дороге и уделить максимальное внимание главным достопримечательностям.
Вас ждут самые живописные долины, подземный город, крепость Учхисар, деревня гончаров Аванос, Музей под открытым небом Зельве с древними наскальными фресками и фантастическое зрелище – Парад воздушных Шаров!
День 1:
04:00-05:00 –выезд из отелей
08:15 – вылет из Анталии
19:00 – заселение в отель и ужин
День 2:
05:00 – 07:00 – полет на воздушном шаре или поездка на Обзорную площадку на Парад Шаров (по желанию за доп. плату)
07:30 – завтрак, выселение из отеля и выезд из Каппадокии
09:45 – вылет в Анталию
11:00 – прилет в Анталию и трансфер в отель