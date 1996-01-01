Насиб С. – Гид из Аланьи

В Турции невозможно заскучать.



Одна страна вместила в себе несколько исторических, межкультурных и межрелигиозных эпох.



Каппадокия — еще одно подтверждение этой фразы.



В дополнении к исторических памятникам здесь идут необычные пейзажи, скалы причудливой формы, подземные города.



Сюрреалистические виды потрясают воображение.



Это надо видеть своими глазами!