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Каппадокия — Луна на Земле. По главным достопримечательностям

4.7
7 отзывов
Насиб С.
Насиб С. – Гид из Аланьи
В Турции невозможно заскучать.

Одна страна вместила в себе несколько исторических, межкультурных и межрелигиозных эпох.

Каппадокия — еще одно подтверждение этой фразы.

В дополнении к исторических памятникам здесь идут необычные пейзажи, скалы причудливой формы, подземные города.

Сюрреалистические виды потрясают воображение.

Это надо видеть своими глазами!
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 36 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $90 за человека

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Каппадокия — Луна на Земле. По главным достопримечательностям
Каппадокия — Луна на Земле. По главным достопримечательностям

Что вы увидите

  • Каппадокия

Экскурсионная программа:

  • 1 ДЕНЬ
  • Сбор туристов из отелей по регионам;
  • Остановка на завтрак;
  • Посещение подземного города Саратлы;
  • Прибытие на территорию Каппадокии;
  • Обед;
  • Посещение долины Любви;
  • Посещение музея под откытым небом Гёреме;
  • Посещение церкви Святого Василия;
  • Посещение Яблочной церкви;
  • Посещение церкви Святой Варвары;
  • Посещение Змеиной церкви;
  • Посещение церкви с Пряжкой(Токалы Килисе);
  • Посещение часовни Святой Екатерины;
  • Посещение магазина изделия из оникса;
  • Обзорная экскурсия ⛳ по городу Аваносу;
  • Остановка возле Красной реки (Kızılırmak);
  • Размещение в отеле 4* Stone Concept;
  • Ужин в отеле;
  • Шоу Каппадокийской ночи.
2 ДЕНЬ
  • Полет на воздушном шаре (по желанию);
  • Завтрак в отеле;
  • Посещение гончарной мастерской;
  • Посещение долины Голубей;
  • Посещение долины Монахов (Пашабаг);
  • Посещение долины Дервент (розовая) (Долина фантазий);
  • Возвращение в отели.

Важная информация:

  • Детям до 6-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 мы не предоставляем. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Но если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6-ти лет занимал отдельное кресло в автобусе, то во время заказа экскурсий оформите своих детей, как дети в возрасте от (7-12) лет.
  • Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы.
Что входит
  • Входной билет в подземный город Саратлы
  • Входной билет в национальный парк Гёреме
  • Трансфер (Мы забираем вас из вашего отеля и обратно отвозим в ваш отель)
  • Aвтобус с кондиционером
  • Страховка
  • Услуги гида
  • Ужин первый день в отеле
  • Завтрак первый день
  • Завтрак второй день в отеле
  • Ночлег в отеле в Каппадокии (Stone Consept).
Что не входит
  • Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
  • Любые напитки во время экскурсии
  • Шоу Каппадокийской ночи (30$) (по желанию)
  • Обеды (по 10$)
  • Полет на воздушном шаре (по желанию)
  • Доплата за одноместный номер (15$).
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Каппадокия — Луна на Земле. По главным достопримечательностям
Каппадокия — Луна на Земле. По главным достопримечательностям
Каппадокия — Луна на Земле. По главным достопримечательностям
Каппадокия — Луна на Земле. По главным достопримечательностям

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Насиб С.
Насиб С.
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7 отзывов оставили туристы

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