Каппадокия – регион в центральной части Турции. Он известен своими волшебными дымоходами – высокими конусообразными скальными образованиями, которых особенно много в Пашабаге (Долина монахов) и долине Гёреме. Также регион славится своими жилищами бронзового века, которые выдолбили в долинах троглодиты (пещерные люди), а затем использовали в качестве убежищ ранние христиане.
За последние десять лет Каппадокия приобрела известность как самое лучшее место, где можно полетать на воздушном шаре. Полет на воздушном шаре позволяет посмотреть с высоты весь этот красивый ландшафт, созданный дождем и ветром.
ДЕНЬ 1
03:30-04:30 Выезд из отеля
06:00 Выезд из Аксеки
07:00 Завтрак в «TINAZTEPE»
12:00 Приезд в Каппадокию и обед
-Долина голубей и Учхисар Замок
-Посещение Долины Девели и Долины Пашабаг
-Аванос и Глиянные изделия
-Панорама
-Посещение три красавицы
19:00 Прибытие в отель
ДЕНЬ 2
*Тур “Полет на воздушном шаре” начало тура в 05:00. возвращение в отель в 07:30
- 09:30 Завтрак и выезд из отеля
-Посещение Музей под открытым небом Гереме
-Мастерская оникса
-Посещение Чардак Подземный город
-Обед
-Возвращение в Анталья