во вторник в 04:00

Из Алании - на 3 дня в Каппадокию: успеть все

Увидеть инопланетные ландшафты с разных ракурсов и проникнуться колоритом этого региона

5
1 отзыв
Предлагаем вам расширенный тур в Каппадокию: за три дня в компании до 40 человек вы не спеша насладитесь ее красотами и попробуете разные активности. Будет время, чтобы полетать на воздушном шаре и полюбоваться этим зрелищем с земли. Исследовать скальные города, впечатлиться причудливыми пейзажами. И конечно, познакомиться с национальной кухней, турецкими песнями и танцами.
Из Алании - на 3 дня в Каппадокию: успеть все
Из Алании - на 3 дня в Каппадокию: успеть все
Из Алании - на 3 дня в Каппадокию: успеть все
Из Алании - на 3 дня в Каппадокию: успеть все
Из Алании - на 3 дня в Каппадокию: успеть все
Из Алании - на 3 дня в Каппадокию: успеть все
Из Алании - на 3 дня в Каппадокию: успеть все
Из Алании - на 3 дня в Каппадокию: успеть все
Из Алании - на 3 дня в Каппадокию: успеть все
Из Алании - на 3 дня в Каппадокию: успеть все
Из Алании - на 3 дня в Каппадокию: успеть все
Из Алании - на 3 дня в Каппадокию: успеть все
Из Алании - на 3 дня в Каппадокию: успеть все
Из Алании - на 3 дня в Каппадокию: успеть все
Из Алании - на 3 дня в Каппадокию: успеть все
Из Алании - на 3 дня в Каппадокию: успеть все
Из Алании - на 3 дня в Каппадокию: успеть все
Из Алании - на 3 дня в Каппадокию: успеть все
Из Алании - на 3 дня в Каппадокию: успеть все
Из Алании - на 3 дня в Каппадокию: успеть все
Из Алании - на 3 дня в Каппадокию: успеть все
Из Алании - на 3 дня в Каппадокию: успеть все
Из Алании - на 3 дня в Каппадокию: успеть все
Из Алании - на 3 дня в Каппадокию: успеть все
Из Алании - на 3 дня в Каппадокию: успеть все
Из Алании - на 3 дня в Каппадокию: успеть все
Из Алании - на 3 дня в Каппадокию: успеть все
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Описание

Что вас ожидает

День первый

Сегодня вы посетите город Конья и побываете в Музее Мевляны: оцените его архитектурный ансамбль и услышите историю этого паломнического места. После исследуете пещеры одного из подземных городов. Желающие могут увидеть ритуальные танцы-кружения дервишей и встретить закат в Красной долине.

  • 04:00 — 05:30 Групповой трансфер для путешественников из мест их проживания
  • Остановка в горах Торос для завтрака
  • Музей Мевляны в г. Конья
  • Обед в г. Конья
  • Один из подземных городов в Каппадокии
  • Для желающих посещение «Молитвы Дервишей»
  • Для желающих закат в Красной долине (остальных отвезут в отель)
  • Прибытие в отель Kral в город Ургюп; заселение, ужин

День второй

Каждое утро в Каппадокии начинается с воздушных шаров: вы можете сами подняться в воздух или полюбоваться полетом шаров с земли, на конной прогулке или во время джиппинга.
Днем вы посетите несколько каппадокийских долин и оцените мастерство природы, создавшей необычные изваяния из камня. Побываете в скальном городе Чашушин и оцените необычную архитектуру города-крепости Учхисар. При желании прокатитесь на квадроциклах и встретите в поездке закат. А вечером вас ждет турецкое шоу в скальном ресторане.

  • Для желающих: полёт на воздушном шаре / посещение панорамной площадки воздушных шаров / погоня за шарами на джипах / прогулка на лошадях
  • 08:00 — 08:30 Завтрак, выезд из отеля
  • Долина Воображений (Долина Фантазий), Долина Любви, Долина Голубей
  • Скальный город Чавушин
  • Панорамная площадка Гёреме
  • Город-крепость Учхисар
  • Прибытие в отели, ужин
  • Шоу «Турецкая ночь в Каппадокии» в подземном скальном ресторане

День третий

Второе утро — второй шанс полетать на шарах, если в предыдущий день сделать это не позволила погода. Или же возможность попробовать новую активность и найти новые ракурсы на пейзаж с воздушными шарами.
Сегодня в программе — деревушка Ортахисар с ее необычной скалой с пещерами, а также караван-сарай и, конечно, прекрасные виды на ландшафты Каппадокии.

  • Для желающих: полёт на воздушном шаре / посещение панорамной площадки воздушных шаров / погоня за шарами на джипах / прогулка на лошадях
  • Завтрак в отеле, выселение и отъезд
  • Посещение панорамной площадки Уч Гюзель («Три красавицы»)
  • Посещение Ортахисар (средней крепости)
  • Выезд из территории Каппадокии
  • Посещение Караван-Сарая «Оресин Хан»
  • Остановка на обед в г. Конья (национальная кухня региона)
  • Техническая остановка в г. Сейдишехир
  • 17:30 — 18:30 Прибытие в отели (в регионе Алания)

Организационные детали

С собой обязательно возьмите паспорт.

Как проходит экскурсия

— На комфортабельном автобусе в группе до 17, 30, 40 или 54 человек (размер группы зависит от количества гостей, записавшихся на экскурсию)
— Экскурсию для вас проведет один из профессиональных русскоговорящих гидов-историков из нашей команды
— Поочередность экскурсионных точек посещения могут меняться и заменяться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает гид, ориентируясь по местности
— Погода и ветер могут повлиять на полет на воздушном шаре, а также на встречу закатов
— Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона
— Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в автобусе, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.

Что входит в стоимость:

— Трансфер от и до отеля (расстояние от Алании до Каппадокии 500 км)
— Входные билеты в «Подземный город» и «Музей Мевляны»
— Посещение Национального парка под открытым небом Гёреме
— Проживание в каменном отеле «Kral Hotel» города Ургюп (двух- или трехместное размещение)
— Завтраки и ужины в отеле
— Завтрак в первый день экскурсии в горах Торос
— Вода, кофе и чай в автобусе

Дополнительные расходы (по желанию)

— Напитки, в том числе в отеле
— Обед (1-й, 2-й и 3-й день, национальная кухня) — по 10 EUR за один прием пищи
— Закат солнца в Красной долине — 10 EUR
— Панорама воздушных шаров на рассвете (1.5 часа) — 20 EUR
— Полет на воздушном шаре (1 час) — 190 EUR
— Сафари на разноцветных джипах на рассвете — 35 EUR
— «Молитвы дервишей» («Небесные танцы», Сема) — 20 EUR
— Шоу «Турецкая ночь в Каппадокии» — 35 EUR
— Конная прогулка по Долинам Каппадокии на рассвете (6:00-8:00) — 40 EUR
— Конная Прогулка по Долинам Каппадокии (на закате 16:30-18:30) — 30 EUR
— Прогулка на Квадроциклах на Закате солнца (2 часа) — 35 EUR
— Прогулка на Квадроциклах в дневное время (1 час) — 25 EUR
— Аренда красивого платья для фотосессии (2 часа) — 70 EUR
— Доплата за размещение в одноместном номере — 15 EUR

во вторник в 04:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Екатерина
22 июля 2022
Только вчера вернулись из Каппадокии (1взр+1 реб 9 лет), были на 3х дневной экскурсии, остались в полном восторге. Отличный маршрут,очень и очень хороший водитель,на протяжении всей поездки чувствовали себя в безопасности. Кроме этого то грушами нас угостить,то брелок подарит велочи,а приятно)))Отдельная благодарность нашему гиду Али, любой вопрос,просьба,пожелание,решались моментально,кроме этого знание материала по теме экскурсии да и истории вообще достаточно обширные,подача интересная. Жили в отеле KRAL,атмосферный,аутентичный отель,нам понравился!!!! В общем,экскурсию рекомендую, не пожалеете. Три дня для Каппадокии это минимум,какой можно представить,лучше больше,но не меньше))

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