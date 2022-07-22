во вторник в 04:00

Предлагаем вам расширенный тур в Каппадокию: за три дня в компании до 40 человек вы не спеша насладитесь ее красотами и попробуете разные активности. Будет время, чтобы полетать на воздушном шаре и полюбоваться этим зрелищем с земли. Исследовать скальные города, впечатлиться причудливыми пейзажами. И конечно, познакомиться с национальной кухней, турецкими песнями и танцами.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

День первый

Сегодня вы посетите город Конья и побываете в Музее Мевляны: оцените его архитектурный ансамбль и услышите историю этого паломнического места. После исследуете пещеры одного из подземных городов. Желающие могут увидеть ритуальные танцы-кружения дервишей и встретить закат в Красной долине.

04:00 — 05:30 Групповой трансфер для путешественников из мест их проживания

Остановка в горах Торос для завтрака

Музей Мевляны в г. Конья

Обед в г. Конья

Один из подземных городов в Каппадокии

Для желающих посещение «Молитвы Дервишей»

Для желающих закат в Красной долине (остальных отвезут в отель)

Прибытие в отель Kral в город Ургюп; заселение, ужин

День второй

Каждое утро в Каппадокии начинается с воздушных шаров: вы можете сами подняться в воздух или полюбоваться полетом шаров с земли, на конной прогулке или во время джиппинга.

Днем вы посетите несколько каппадокийских долин и оцените мастерство природы, создавшей необычные изваяния из камня. Побываете в скальном городе Чашушин и оцените необычную архитектуру города-крепости Учхисар. При желании прокатитесь на квадроциклах и встретите в поездке закат. А вечером вас ждет турецкое шоу в скальном ресторане.

Для желающих: полёт на воздушном шаре / посещение панорамной площадки воздушных шаров / погоня за шарами на джипах / прогулка на лошадях

08:00 — 08:30 Завтрак, выезд из отеля

Долина Воображений (Долина Фантазий), Долина Любви, Долина Голубей

Скальный город Чавушин

Панорамная площадка Гёреме

Город-крепость Учхисар

Прибытие в отели, ужин

Шоу «Турецкая ночь в Каппадокии» в подземном скальном ресторане

День третий

Второе утро — второй шанс полетать на шарах, если в предыдущий день сделать это не позволила погода. Или же возможность попробовать новую активность и найти новые ракурсы на пейзаж с воздушными шарами.

Сегодня в программе — деревушка Ортахисар с ее необычной скалой с пещерами, а также караван-сарай и, конечно, прекрасные виды на ландшафты Каппадокии.

Для желающих: полёт на воздушном шаре / посещение панорамной площадки воздушных шаров / погоня за шарами на джипах / прогулка на лошадях

Завтрак в отеле, выселение и отъезд

Посещение панорамной площадки Уч Гюзель («Три красавицы»)

Посещение Ортахисар (средней крепости)

Выезд из территории Каппадокии

Посещение Караван-Сарая «Оресин Хан»

Остановка на обед в г. Конья (национальная кухня региона)

Техническая остановка в г. Сейдишехир

17:30 — 18:30 Прибытие в отели (в регионе Алания)

Организационные детали

С собой обязательно возьмите паспорт.

Как проходит экскурсия

— На комфортабельном автобусе в группе до 17, 30, 40 или 54 человек (размер группы зависит от количества гостей, записавшихся на экскурсию)

— Экскурсию для вас проведет один из профессиональных русскоговорящих гидов-историков из нашей команды

— Поочередность экскурсионных точек посещения могут меняться и заменяться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает гид, ориентируясь по местности

— Погода и ветер могут повлиять на полет на воздушном шаре, а также на встречу закатов

— Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона

— Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в автобусе, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.

Что входит в стоимость:

— Трансфер от и до отеля (расстояние от Алании до Каппадокии 500 км)

— Входные билеты в «Подземный город» и «Музей Мевляны»

— Посещение Национального парка под открытым небом Гёреме

— Проживание в каменном отеле «Kral Hotel» города Ургюп (двух- или трехместное размещение)

— Завтраки и ужины в отеле

— Завтрак в первый день экскурсии в горах Торос

— Вода, кофе и чай в автобусе

Дополнительные расходы (по желанию)

— Напитки, в том числе в отеле

— Обед (1-й, 2-й и 3-й день, национальная кухня) — по 10 EUR за один прием пищи

— Закат солнца в Красной долине — 10 EUR

— Панорама воздушных шаров на рассвете (1.5 часа) — 20 EUR

— Полет на воздушном шаре (1 час) — 190 EUR

— Сафари на разноцветных джипах на рассвете — 35 EUR

— «Молитвы дервишей» («Небесные танцы», Сема) — 20 EUR

— Шоу «Турецкая ночь в Каппадокии» — 35 EUR

— Конная прогулка по Долинам Каппадокии на рассвете (6:00-8:00) — 40 EUR

— Конная Прогулка по Долинам Каппадокии (на закате 16:30-18:30) — 30 EUR

— Прогулка на Квадроциклах на Закате солнца (2 часа) — 35 EUR

— Прогулка на Квадроциклах в дневное время (1 час) — 25 EUR

— Аренда красивого платья для фотосессии (2 часа) — 70 EUR

— Доплата за размещение в одноместном номере — 15 EUR