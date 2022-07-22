во вторник в 04:00

Сегодня вы посетите город Конья и побываете в Музее Мевляны: оцените его архитектурный ансамбль и услышите историю этого паломнического места. После исследуете пещеры одного из подземных городов. Желающие могут увидеть ритуальные танцы-кружения дервишей и встретить закат в Красной долине.
Каждое утро в Каппадокии начинается с воздушных шаров: вы можете сами подняться в воздух или полюбоваться полетом шаров с земли, на конной прогулке или во время джиппинга.
Днем вы посетите несколько каппадокийских долин и оцените мастерство природы, создавшей необычные изваяния из камня. Побываете в скальном городе Чашушин и оцените необычную архитектуру города-крепости Учхисар. При желании прокатитесь на квадроциклах и встретите в поездке закат. А вечером вас ждет турецкое шоу в скальном ресторане.
Второе утро — второй шанс полетать на шарах, если в предыдущий день сделать это не позволила погода. Или же возможность попробовать новую активность и найти новые ракурсы на пейзаж с воздушными шарами.
Сегодня в программе — деревушка Ортахисар с ее необычной скалой с пещерами, а также караван-сарай и, конечно, прекрасные виды на ландшафты Каппадокии.
С собой обязательно возьмите паспорт.
— На комфортабельном автобусе в группе до 17, 30, 40 или 54 человек (размер группы зависит от количества гостей, записавшихся на экскурсию)
— Экскурсию для вас проведет один из профессиональных русскоговорящих гидов-историков из нашей команды
— Поочередность экскурсионных точек посещения могут меняться и заменяться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает гид, ориентируясь по местности
— Погода и ветер могут повлиять на полет на воздушном шаре, а также на встречу закатов
— Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона
— Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в автобусе, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.
— Трансфер от и до отеля (расстояние от Алании до Каппадокии 500 км)
— Входные билеты в «Подземный город» и «Музей Мевляны»
— Посещение Национального парка под открытым небом Гёреме
— Проживание в каменном отеле «Kral Hotel» города Ургюп (двух- или трехместное размещение)
— Завтраки и ужины в отеле
— Завтрак в первый день экскурсии в горах Торос
— Вода, кофе и чай в автобусе
— Напитки, в том числе в отеле
— Обед (1-й, 2-й и 3-й день, национальная кухня) — по 10 EUR за один прием пищи
— Закат солнца в Красной долине — 10 EUR
— Панорама воздушных шаров на рассвете (1.5 часа) — 20 EUR
— Полет на воздушном шаре (1 час) — 190 EUR
— Сафари на разноцветных джипах на рассвете — 35 EUR
— «Молитвы дервишей» («Небесные танцы», Сема) — 20 EUR
— Шоу «Турецкая ночь в Каппадокии» — 35 EUR
— Конная прогулка по Долинам Каппадокии на рассвете (6:00-8:00) — 40 EUR
— Конная Прогулка по Долинам Каппадокии (на закате 16:30-18:30) — 30 EUR
— Прогулка на Квадроциклах на Закате солнца (2 часа) — 35 EUR
— Прогулка на Квадроциклах в дневное время (1 час) — 25 EUR
— Аренда красивого платья для фотосессии (2 часа) — 70 EUR
— Доплата за размещение в одноместном номере — 15 EUR