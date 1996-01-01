Что вас ожидает:Экскурсия в Каппадокию начнется рано утром. Мы заберём вас из отеля, по пути сделаем остановку на завтрак. Далее по прибытию в Каппадокию мы увидим уникальный подземный город 🏙️, который оставит у вас яркие впечатления. Живописные пейзажи порадуют ваш взор, когда мы отправимся в Долину Любви и Долину Гереме. Будто окунаясь в прошлое, вы увидите древние церкви, античные дома и крепость Учхисар. Завершим первый день турецким ужином в отеле.

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Второй день в Каппадокии мы предлагаем начать со встречи рассвета на панорамной площадке и понаблюдать за полетом воздушных шаров. После вкусного завтрака мы отправимся на смотровую площадку Учгюзель, в Долину Голубей, пейзажи которой, напоминают кадры из сказочного фильма. Следующая остановка будет в Караван-Сарае и в центре камней в Анатолии, где проведут интересную экскурсию ⛳ с русскоговорящим гидом. Возьмите с собой:Удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитный очки и крем, сменную одежду, кофту, завтрак (ланч пакет из отеля).

Важно знать:

Обратите внимание! Экскурсия с выездом из Аланьи! Трансфер включен в стоимость.

•По этой ссылке вы также можете заказать полет на воздушном шаре со стартом из Каппадокии