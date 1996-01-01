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Космическая Каппадокия — поездка на 2 дня

4.7
11 отзывов
Turkish H.
Turkish H. – Гид из Аланьи
Каппадокия, еще в древности прозванная «Страной лошадей», расположена на востоке Турции.

Приглашаем вас посетить край, известный на весь мир благодаря своему уникальному ландшафту, древним подземным городам и парящим над долиной воздушным шарам.

Погрузитесь в неповторимую атмосферу этого чуда природы с историей 📖, уходящей вглубь веков.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $70 за человека

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Космическая Каппадокия — поездка на 2 дня
Космическая Каппадокия — поездка на 2 дня

Что вы увидите

  • Каппадокия
  • Учгюзель
  • Долина Голубей
  • Караван-Сарай
  • Центр камней
  • Подземный город
  • Долина Любви
  • Долина Гереме
Что вас ожидает:Экскурсия в Каппадокию начнется рано утром. Мы заберём вас из отеля, по пути сделаем остановку на завтрак. Далее по прибытию в Каппадокию мы увидим уникальный подземный город 🏙️, который оставит у вас яркие впечатления. Живописные пейзажи порадуют ваш взор, когда мы отправимся в Долину Любви и Долину Гереме. Будто окунаясь в прошлое, вы увидите древние церкви, античные дома и крепость Учхисар. Завершим первый день турецким ужином в отеле.
Второй день в Каппадокии мы предлагаем начать со встречи рассвета на панорамной площадке и понаблюдать за полетом воздушных шаров. После вкусного завтрака мы отправимся на смотровую площадку Учгюзель, в Долину Голубей, пейзажи которой, напоминают кадры из сказочного фильма. Следующая остановка будет в Караван-Сарае и в центре камней в Анатолии, где проведут интересную экскурсию ⛳ с русскоговорящим гидом. Возьмите с собой:Удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитный очки и крем, сменную одежду, кофту, завтрак (ланч пакет из отеля).

Важно знать:

  • Обратите внимание! Экскурсия с выездом из Аланьи! Трансфер включен в стоимость.
•По этой ссылке вы также можете заказать полет на воздушном шаре со стартом из Каппадокии
Что входит
  • трансфер
  • входной билет в подземный город
  • ужин в отеле
  • проживание в отеле (двухместное размещение)
  • завтрак в отеле
  • страховка
  • услуги русскоговорящего гида.
Что не входит
  • завтрак в первый день (ланч пакет следует заказать в отеле)
  • обед в первый день (можно взять с собой перекус)
  • обед во второй день
  • полет на рассвете на воздушном шаре
  • поездка на панорамную площадку (15$)
  • напитки.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Космическая Каппадокия — поездка на 2 дня
Космическая Каппадокия — поездка на 2 дня
Космическая Каппадокия — поездка на 2 дня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Turkish H.
Turkish H.
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11 отзывов оставили туристы

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