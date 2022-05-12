На яхте к турецким Мальдивам - Сулуада индивидуально

Посетить Мальдивы, не выезжая из Турции очень легко! Достаточно отправться вместе с нами на яхте к острову Сулуада, что

Индивидуальная
Посетить Мальдивы, не выезжая из Турции очень легко! Достаточно отправться вместе с нами на яхте к острову Сулуада, что в народе именуется Турецкими Мальдивами.

И не зря: белый песок и прозрачная удивительного цвета вода Средиземного моря.

Этот остров идально подходит для фотосессии.

Но помимо этого у нас еще будет несколько остановок в не менее прекрасных бухтах.
На яхте к турецким Мальдивам - Сулуада индивидуально
На яхте к турецким Мальдивам - Сулуада индивидуально
На яхте к турецким Мальдивам - Сулуада индивидуально
На яхте к турецким Мальдивам - Сулуада индивидуально
На яхте к турецким Мальдивам - Сулуада индивидуально
На яхте к турецким Мальдивам - Сулуада индивидуально
На яхте к турецким Мальдивам - Сулуада индивидуально

Что вас ожидает 🤩

  • Остров Сулуада
  • Бухты
  • Пещера
  • Море

Что вас ждет?

Утром отправляемся в городок Адрасан, по пути остановимся для завтрака-перекуса в одном из кафе. В 10:00 кораблик отправляется в плавание по великолепным бухтам.
Первая остановка у пещеры, и если вы хорошо плаваете, то с проводником, будет возможность сплавать в пещеру.
Вторая остановка у знаменитого острова Suluada. Остров известкового происхождения, поэтому пляжи вокруг острова потрясающего лазурного цвета из-за светло-желтого (на солнце почти белоснежного) крупного песка. Будет достаточно времени для наслаждения островом, купания и фотосессии.
Там же замечательные члены экипажа приготовят для нас обед: курица или рыба на выбор, с салатом из свежих овощей и зелени и гарниром. От меня для вас подарок — безалкогольные напитки включены.
Остров знаменит тем, что будучи расположенным в море, на острове есть источник с минеральной питьевой водой. Мы будем останавливаться около источника, и при желании, можно будет набрать минеральной воды. После обеда отправляемся дальше.
В программе еще 3 остановки для плавания. Две красивейшие лагуны и еще один остров. Прекрасные фотографии, отличное настроение и бронзовый загар дополнят ваш отдых в Турции!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Яхта
  • Обед на яхте
Что не входит
  • Завтрак и ужин
Когда и сколько длится?
Когда: с 07:00 до 21:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Берите с собой купальники, будем много плавать
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

с 07:00 до 21:00

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