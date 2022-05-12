Что вас ждет?

Утром отправляемся в городок Адрасан, по пути остановимся для завтрака-перекуса в одном из кафе. В 10:00 кораблик отправляется в плавание по великолепным бухтам.

Первая остановка у пещеры, и если вы хорошо плаваете, то с проводником, будет возможность сплавать в пещеру.

Вторая остановка у знаменитого острова Suluada. Остров известкового происхождения, поэтому пляжи вокруг острова потрясающего лазурного цвета из-за светло-желтого (на солнце почти белоснежного) крупного песка. Будет достаточно времени для наслаждения островом, купания и фотосессии.

Там же замечательные члены экипажа приготовят для нас обед: курица или рыба на выбор, с салатом из свежих овощей и зелени и гарниром. От меня для вас подарок — безалкогольные напитки включены.

Остров знаменит тем, что будучи расположенным в море, на острове есть источник с минеральной питьевой водой. Мы будем останавливаться около источника, и при желании, можно будет набрать минеральной воды. После обеда отправляемся дальше.

В программе еще 3 остановки для плавания. Две красивейшие лагуны и еще один остров. Прекрасные фотографии, отличное настроение и бронзовый загар дополнят ваш отдых в Турции!