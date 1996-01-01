Аланья — небольшой курортный городок, расположенный на анталийском побережье Средиземного моря 🌊. С северной стороны город 🏙️ ограждают великие Таврские горы ⛰️, а с южной море.

Аланья расположена южнее, чем большинство, поэтому туристический сезон здесь более продолжительный и длится с апреля по ноябрь. Бассейны и пляжи открыты для купания в течение года.

Кроме пляжей в Аланье есть, что посмотреть: