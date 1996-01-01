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Обзорная экскурсия по Аланье

4.8
5 отзывов
Sinan E.
Sinan E. – Гид из Аланьи
Приглашаю вас на обзорную прогулку 👣 по Аланье.

Мы внимательно изучим как туристические места города, так и потаенные уголки, где бывают только местные.

Поговорим об истории 📖 города и о его настоящем.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $250 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Аланье
Обзорная экскурсия по Аланье

Что вы увидите

  • Красная крепость
  • Канатная дорога
  • Смотровая площадка
  • Пещера Дамлаташ
  • Пляжи
Аланья — небольшой курортный городок, расположенный на анталийском побережье Средиземного моря 🌊. С северной стороны город 🏙️ ограждают великие Таврские горы ⛰️, а с южной море.
Аланья расположена южнее, чем большинство, поэтому туристический сезон здесь более продолжительный и длится с апреля по ноябрь. Бассейны и пляжи открыты для купания в течение года.

Кроме пляжей в Аланье есть, что посмотреть:

  • Красная крепость
  • Пещера Дамлаташ
  • Смотровая площадка
  • Канатная дорога (по желанию)
Что входит
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Питание и напитки
  • Красная крепость (5 долл/чел)
  • Канатная дорога
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Отель в Аланье
Обзорная экскурсия по Аланье
Обзорная экскурсия по Аланье
Обзорная экскурсия по Аланье
Обзорная экскурсия по Аланье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Sinan E.
Sinan E.
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5 отзывов оставили туристы

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