Что вы увидите
- Красная крепость
- Канатная дорога
- Смотровая площадка
- Пещера Дамлаташ
- Пляжи
Аланья — небольшой курортный городок, расположенный на анталийском побережье Средиземного моря 🌊. С северной стороны город 🏙️ ограждают великие Таврские горы ⛰️, а с южной море.
Аланья расположена южнее, чем большинство, поэтому туристический сезон здесь более продолжительный и длится с апреля по ноябрь. Бассейны и пляжи открыты для купания в течение года.
Кроме пляжей в Аланье есть, что посмотреть:
- Красная крепость
- Пещера Дамлаташ
- Смотровая площадка
- Канатная дорога (по желанию)
Что входит
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер
Что не входит
- Питание и напитки
- Красная крепость (5 долл/чел)
- Канатная дорога
- Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Отель в Аланье
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Sinan E.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мне
5 отзывов оставили туристы
Еще несколько необычных экскурсий в Аланье