Константинополь, Стамбул

В далекие годы этот город 🏙️ был местом зарождения двух могущественных империй. Он стоит на двух крутых берегах Босфора, являясь зримым мостом между двумя громадными континентами – Европой и Азией.

Дворец Топкапы

Музей, хранящий уникальные святыни мусульманского мира, а общее количество реликвий, выставленных на показ для посетителей, превышает 65. 000. Площадь дворца — более 700. 000 квадратных метров.

Величественный Собор Святой Софии

На многие сотни лет предопределил развитие архитектуры в Европе, Закавказье и на Ближнем Востоке. Храм был заложен в 324 году римским императором Константином, в честь которого город был назван Константинополем.

Ипподром

В течении многих веков существования Византийской империи Ипподром служил центром спортивной и социальной жизни столицы ⭐️ мечеть Стамбула

Настоящий символ исторической части города. Мечеть была построена во время правления султана Ахмеда I.

Босфорский тур

Вы увидите роскошные виллы и величественные дворцы на берегах пролива, послушаете муэдзинов, чей голос звучит с каждого минарета, насладитесь свежим воздухом одного из величайших городов в истории 📖 человечества.