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Однодневный тур в Стамбул

Зинаида Ч.
Зинаида Ч. – Гид из Аланьи
Экскурсия ⛳ в Стамбул из Сиде — это прекрасная возможность познакомиться с известными достопримечательностями 🏛️ Стамбула, прогуляться 👣 по его древним улочкам, насладиться прекрасными видами на этот могущественный город 🏙️.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • $238 за человека

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Однодневный тур в Стамбул
Однодневный тур в Стамбул

Что вы увидите

  • Дворец Топкапы
  • Собор Святой Софии
  • Ипподром
  • Голубая мечеть - Мечеть Султанахмет
  • Босфор
Константинополь, Стамбул
В далекие годы этот город 🏙️ был местом зарождения двух могущественных империй. Он стоит на двух крутых берегах Босфора, являясь зримым мостом между двумя громадными континентами – Европой и Азией.
Дворец Топкапы
Музей, хранящий уникальные святыни мусульманского мира, а общее количество реликвий, выставленных на показ для посетителей, превышает 65. 000. Площадь дворца — более 700. 000 квадратных метров.
Величественный Собор Святой Софии
На многие сотни лет предопределил развитие архитектуры в Европе, Закавказье и на Ближнем Востоке. Храм был заложен в 324 году римским императором Константином, в честь которого город был назван Константинополем.
Ипподром
В течении многих веков существования Византийской империи Ипподром служил центром спортивной и социальной жизни столицы ⭐️ мечеть Стамбула
Настоящий символ исторической части города. Мечеть была построена во время правления султана Ахмеда I.
Босфорский тур
Вы увидите роскошные виллы и величественные дворцы на берегах пролива, послушаете муэдзинов, чей голос звучит с каждого минарета, насладитесь свежим воздухом одного из величайших городов в истории 📖 человечества.
Что входит
  • В стоимость включено:
  • Трансфер от /до отеля Авиабилеты Анталия-Стамбул (туда/обратно)
  • Автобус с кондиционером Страховка на время экскурсии
  • Входные билеты в «Дворец Топкапы», «Музей Айя София»
  • Прогулка на катере «Тур по Босфору»
  • Услуги гида (русскоговорящий гид)
  • Обед и ужин в ресторане (напитки не включены)
Что не входит
  • В стоимость не включено:
  • Напитки Билет в «Гарем дворца Топкапы».
  • Внимание! Вход в Голубую мечеть бесплатный, однако мечеть является действующей, поэтому во время намазов и в религиозные праздники вход для туристов будет закрыт. Учтите, что вход в мечеть осуществляется без обуви, с покрытой головой и телом для женщин. Пакет для обуви вы сможете взять на входе у турникета.
  • Во время экскурсии будет заезд в магазин «Турецкие сладости».
  • Турфирма оставляет за собой право менять порядок и время посещения указанных мест, в зависимости от обстоятельств!
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Однодневный тур в Стамбул
Однодневный тур в Стамбул
Однодневный тур в Стамбул
Однодневный тур в Стамбул

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зинаида Ч.
Зинаида Ч.
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