1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

«Хлопковая крепость»

Из отеля вы отправитесь в провинцию Денизли, где вам предстоит лицезреть необычные пейзажи. Удивительный ландшафт Памуккале (что означает «хлопковая крепость») сформировался благодаря термальным водам, насыщенным кальцием. На экскурсии 🧭 вы узнаете о процессе формирования белых травертинов — хрупкой горной породы, образованной минералами карбоната кальция. Увидите 17 геотермальных источников с температурой воды от 35 до 100 °C. А также на территории комплекса вы сможете искупаться в бассейнах Карахаит и Клеопатры с полезной минеральной водой.

Древний город 🏙️ Иераполис

Памуккале — современное местонахождение античного Иераполиса, возникшего во 2 тыс. до н. э. Эти места использовались как курортная местность с тех древних времен. Вы познакомитесь с историей 📖 города и династии царей-основателей, а также осмотрите основные достопримечательности 🏛️, сохранившиеся до наших дней: некрополь, античный театр, мартирий Св. Филиппа и храм Апполона. Кроме того, вы встретите руины древних бань и других эллинистических памятников.

По дороге предусмотрено посещение двух из следующих магазинов (текстиль; кожаные изделия; винный погреб; фабрика изделий из оникса). Время, отведённое на шоппинг, зависит от путешественников.

Организационные детали