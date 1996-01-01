Насиб С. – Гид из Аланьи

Если вы всегда мечтали летать — на этой экскурсии 🧭 вы наконец сможете осуществить мечту.



На параплане вы будете парить над Турцией, рассматривать ее удивительные пейзажи с высоты птичьего полета.



Инструктаж и аренда оборудования уже включены в стоимость.