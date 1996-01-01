Экскурсионная программа:• Сбор туристов из отелей по регионам;
- Инструктаж по параплану;
- Выдача необходимого снаряжения для полета;
- Время полета 25-30 минут;
- Приземление на пляж 🏖️ Клеопатры;
- Купание на пляже Клеопатры;
- Возвращение в отели.
Организационные детали:
- Компания не несет ответственности за вещи, которые падают во время полета;
- Клиенту возвращается 100% сумма денег, если полет не состоялся из-за погоды;
- Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки.
Важная информация:
- Максимальный вес для мужчин 110 кг, для женщин 90 кг
- Максимальный рост 2 метра
- Минимальный возраст 5 лет
- Экскурсия не рекомендуется: людям с проблемами сердца и дыхательными путями и беременным, эпилептикам и людям с расстроенной психикой.
Что входит
- Все наши туристи застрахованы на сумму в 40000$
- Необходимое снаряжение для полета на параплане
- Услуга трансфера от и до отеля.
Что не входит
- CD c видео и фотографиями
- Любые личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Насиб С.
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Насиб С. проводит ещё 6 экскурсий
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