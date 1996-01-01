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Параглайдинг: Турция с высоты

4.9
7 отзывов
Насиб С.
Насиб С. – Гид из Аланьи
Если вы всегда мечтали летать — на этой экскурсии 🧭 вы наконец сможете осуществить мечту.

На параплане вы будете парить над Турцией, рассматривать ее удивительные пейзажи с высоты птичьего полета.

Инструктаж и аренда оборудования уже включены в стоимость.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $75 за человека

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Параглайдинг: Турция с высоты
Параглайдинг: Турция с высоты

Что вы увидите

  • пляж Клеопатры
Экскурсионная программа:• Сбор туристов из отелей по регионам;
  • Инструктаж по параплану;
  • Выдача необходимого снаряжения для полета;
  • Время полета 25-30 минут;
  • Приземление на пляж 🏖️ Клеопатры;
  • Купание на пляже Клеопатры;
  • Возвращение в отели.

Организационные детали:

  • Компания не несет ответственности за вещи, которые падают во время полета;
  • Клиенту возвращается 100% сумма денег, если полет не состоялся из-за погоды;
  • Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки.

Важная информация:

  • Максимальный вес для мужчин 110 кг, для женщин 90 кг
  • Максимальный рост 2 метра
  • Минимальный возраст 5 лет
  • Экскурсия не рекомендуется: людям с проблемами сердца и дыхательными путями и беременным, эпилептикам и людям с расстроенной психикой.
Что входит
  • Все наши туристи застрахованы на сумму в 40000$
  • Необходимое снаряжение для полета на параплане
  • Услуга трансфера от и до отеля.
Что не входит
  • CD c видео и фотографиями
  • Любые личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Параглайдинг: Турция с высоты
Параглайдинг: Турция с высоты
Параглайдинг: Турция с высоты
Параглайдинг: Турция с высоты
Параглайдинг: Турция с высоты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Насиб С.
Насиб С.
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7 отзывов оставили туристы

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