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Параглайдинг в Алании

5
1 отзыв
Turkish H.
Turkish H. – Гид из Аланьи
Параглайдинг — это увлекательный и полный адреналина полёт на управляемом параплане с инструктором с горы ⛰️ на высоте 700 метров.

Полёт на параплане, это чувство, когда за твоей спиной расправляются крылья, ты взлетаешь в поднебесье и чувствуешь себя птицей!
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $40 за человека

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Параглайдинг в Алании
Параглайдинг в Алании

Что вы увидите

  • Полет на параплане
Что вас ожидает:Внизу шикарные виды Алании, Средиземного моря 🌊, зелёных горных вершин и Аланийской крепости. Эти минуты — минуты полной гармонии с миром и с собой.
Параглайдинг доступен абсолютно всем, кто просто захочет полетать, нет необходимости иметь какой либо опыт полётов. Параглайдинг является очень безопасным видом спорта, особенно с нашими профессиональными пилотами.
Наше оборудование используемое для параглайдинга, изготавливается с использованием новейших технологий и наши пилоты имеют международные сертификаты. Организационные детали:Возьмите с собой удобную, не спадающую обувь, солнцезащитные очки и крем.
Минимальные параметры для полета - вес от 40 кг, рост от 140 см. Дети к полету не допускаются
Трансфер из отдаленных отелей оплачивается дополнительно
Что входит
  • трансфер из отеля и обратно
  • сопровождение русскоговорящего инструктора
  • снаряжение
  • полёт с высоты 700 метров.
Что не входит
  • личные расходы
  • Махмутлар, Авсалар + 5$
  • Окуджалар, Каргыджак + 10$
  • Кызылот + 15$.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Параглайдинг в Алании
Параглайдинг в Алании
Параглайдинг в Алании

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Turkish H.
Turkish H.
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1 отзыв оставили туристы

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