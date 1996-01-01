Что вас ожидает:Внизу шикарные виды Алании, Средиземного моря 🌊, зелёных горных вершин и Аланийской крепости. Эти минуты — минуты полной гармонии с миром и с собой.

⠀

Параглайдинг доступен абсолютно всем, кто просто захочет полетать, нет необходимости иметь какой либо опыт полётов. Параглайдинг является очень безопасным видом спорта, особенно с нашими профессиональными пилотами.

⠀

Наше оборудование используемое для параглайдинга, изготавливается с использованием новейших технологий и наши пилоты имеют международные сертификаты. Организационные детали:Возьмите с собой удобную, не спадающую обувь, солнцезащитные очки и крем.

Минимальные параметры для полета - вес от 40 кг, рост от 140 см. Дети к полету не допускаются

Трансфер из отдаленных отелей оплачивается дополнительно