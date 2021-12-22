Каждый день, каждый час

Насладиться видами с высоты птичьего полёта мечта каждого туриста. Предлагает восполнить эту мечту в реальность и испытать незабываемые эмоции.

Для полёта на параглайдинге Вам требуется желание и разбег перед прыжком. Вас поднимет на высоту поток воздуха и настоящий полёт начнётся! Не беспокойтесь о безопасности! Рядом с Вами всегда будет находиться опытный инструктор, который все сделает за Вас.

Особенность параглайдинга.

Параглайдинг проводится в горах. Невероятно красивые виды откроются прямо перед Вами. Вам не нужно быть профессионалом, чтобы испытать эти эмоции. Залог успешного полёта-внимание и выполнение указаний инструктора. Перед началом прыжка Вас предоставят информацию о правилах поведения и безопасности.

Для комфортного прыжка Вам требуется быстро пробежать от 15 до 25 метров.

Для прыжка присутствуют некоторые ограничения: Ваш вес не должен превышать 120 кг и быть не менее 25 кг, а также Вы должны достигнуть 16 лет на момент прыжка. Прыжок осуществляется до 50 лет.

Программа тура.

К вашему отелю прибудет водитель, который привезёт Вас в горы Таурус, где находится база параглайдинга. Вы будете парить на высоте 800 метров. С такой высоты Вы сможете рассмотреть все достопримечательности, отели, бассейны и море.

На память будут сделаны профессиональные фото и видео, а после прыжка Вы сможете их приобрести за дополнительную плату. Время полёта зависит от погодных условий. Обычно продолжительность полёта составляет не менее 20 минут.

Посадка пройдёт на знаменитом пляже Клеопатры.

Подарите себе невероятные эмоции, воспоминание на всю жизнь и радость!