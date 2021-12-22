Каждый день, каждый час

Параглайдинг в Алании

В группе
до 10 чел.
Параглайдинг в Алании
Параглайдинг в Алании
Параглайдинг в Алании
Параглайдинг в Алании
Параглайдинг в Алании
Параглайдинг в Алании
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Насладиться видами с высоты птичьего полёта мечта каждого туриста. Предлагает восполнить эту мечту в реальность и испытать незабываемые эмоции.
Для полёта на параглайдинге Вам требуется желание и разбег перед прыжком. Вас поднимет на высоту поток воздуха и настоящий полёт начнётся! Не беспокойтесь о безопасности! Рядом с Вами всегда будет находиться опытный инструктор, который все сделает за Вас.

Особенность параглайдинга.

Параглайдинг проводится в горах. Невероятно красивые виды откроются прямо перед Вами. Вам не нужно быть профессионалом, чтобы испытать эти эмоции. Залог успешного полёта-внимание и выполнение указаний инструктора. Перед началом прыжка Вас предоставят информацию о правилах поведения и безопасности.
Для комфортного прыжка Вам требуется быстро пробежать от 15 до 25 метров.
Для прыжка присутствуют некоторые ограничения: Ваш вес не должен превышать 120 кг и быть не менее 25 кг, а также Вы должны достигнуть 16 лет на момент прыжка. Прыжок осуществляется до 50 лет.

Программа тура.

К вашему отелю прибудет водитель, который привезёт Вас в горы Таурус, где находится база параглайдинга. Вы будете парить на высоте 800 метров. С такой высоты Вы сможете рассмотреть все достопримечательности, отели, бассейны и море.
На память будут сделаны профессиональные фото и видео, а после прыжка Вы сможете их приобрести за дополнительную плату. Время полёта зависит от погодных условий. Обычно продолжительность полёта составляет не менее 20 минут.
Посадка пройдёт на знаменитом пляже Клеопатры.
Подарите себе невероятные эмоции, воспоминание на всю жизнь и радость!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Полет на параплане
  • Инструктаж
  • Страховка
Что не входит
  • Фото и видеосъемка
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день, каждый час
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой?
  • Солнцезащитные очки
  • Головные уборы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день, каждый час

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