Во время этой экскурсии 🧭 участники посетят крепость Алании XIII века, которая является главной достопримечательностью города и с которой открывается незабываемый вид на синеву Средиземного моря 🌊.

Гости также побывают в пещере Дамлаташ, природной достопримечательности 🏛️ города Алания, которая была случайно открыта во время добычи камня для строительтва крепости в 1948 году. Сталактиты и сталагмиты в пещере Дамлаташ датируются периодом между 15 и 10 вв. до н.

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Красная башня или Кызыл Куле (тур. Kızı Kule) - одна из главных достопримечательностей города Алания и составная часть архитектурного комплекса «Крепость Алании». Это отлично сохранившаяся оборонительная крепость, датируемая 13 веком. С башни открывается замечательный вид на старинную судоверфь Алании.