Первое знакомство с Аланией

4.8
9 отзывов
ESCO T.
ESCO T. – Гид из Аланьи
Первое знакомство с Аланией
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Экскурсия

От $350 за всё до 5 чел.
(есть вариант до 10 чел.)

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Первое знакомство с Аланией
Первое знакомство с Аланией

Что вы увидите 🤩

  • Крепость Алании
  • Пещера Дамлаташ
  • Красная башня
Во время этой экскурсии 🧭 участники посетят крепость Алании XIII века, которая является главной достопримечательностью города и с которой открывается незабываемый вид на синеву Средиземного моря 🌊.
Гости также побывают в пещере Дамлаташ, природной достопримечательности 🏛️ города Алания, которая была случайно открыта во время добычи камня для строительтва крепости в 1948 году. Сталактиты и сталагмиты в пещере Дамлаташ датируются периодом между 15 и 10 вв. до н.
э.
Красная башня или Кызыл Куле (тур. Kızı Kule) - одна из главных достопримечательностей города Алания и составная часть архитектурного комплекса «Крепость Алании». Это отлично сохранившаяся оборонительная крепость, датируемая 13 веком. С башни открывается замечательный вид на старинную судоверфь Алании.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Услуги Лицензированного русскоговорящего гида
  • Транспорт
 Что не входит
  • Входные билеты
  • Обед
  • Напитки
Первое знакомство с Аланией
Первое знакомство с Аланией
Время проведения: Каждый день, в любое удобное для Вас время
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ESCO T.
ESCO T.
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