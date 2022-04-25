Поля Дамасской розы в Ыспарте и Турецкие Мальдивы (Озеро Салда) из Алании

Поля Дамасской розы в Ыспарте и Турецкие Мальдивы

Групповая
Поля Дамасской розы в Ыспарте и Турецкие Мальдивы (Озеро Салда) из Алании
Поля Дамасской розы в Ыспарте и Турецкие Мальдивы (Озеро Салда) из Алании
Поля Дамасской розы в Ыспарте и Турецкие Мальдивы (Озеро Салда) из Алании
Поля Дамасской розы в Ыспарте и Турецкие Мальдивы (Озеро Салда) из Алании
Поля Дамасской розы в Ыспарте и Турецкие Мальдивы (Озеро Салда) из Алании
Поля Дамасской розы в Ыспарте и Турецкие Мальдивы (Озеро Салда) из Алании
Поля Дамасской розы в Ыспарте и Турецкие Мальдивы (Озеро Салда) из Алании

Что вас ожидает 🤩

  • Горное Озеро Караджаорен
  • Поля Дамасской розы в Ыспарте
  • Прекрасные натуральные изделия из розы
  • Белоснежные пески Озера Салда, которые называют Турецкими Мальдивами
  • Лечебную глину Озера Салда, насыщенную магнием
  • Невероятной красоты бирюзовые воды Озера Салда
  • Великолепную природу и горы окрестностей

Поля Дамасской розы в Ыспарте

Известная во всем мире Дамасская роза выращивается на территории Турции в регионе Ыспарта. Климатические условия, такие как: влажность, высота (1035 м), температура, осадки и солнечный свет создают благоприятные условия для выращивания роз высочайшего качества.
Ежегодно здесь производится более 10 тон розового масла, большое количество парфюмерии, розового мыла и шампуней, натуральной косметики из розы и многое другое.
Цветение розы короткое — с середины мая по середину июня.
Мы отвезем вас на одно из полей, где выращивается роза и вы самостоятельно сможете насладиться этим великолепным зрелищем. Прогуляетесь по полям роз, насладитесь великолепным ароматом, сделаете великолепные фото. Рядом с Розовым полем находится небольшая кафе с сувенирами, где вы сможете насладиться розовым чаем и приобрести изделия из розы и лаванды.

Белоснежные поля

После посещения полей Дамасской розы вы отправитесь в не менее прекрасное место, именуемое Турецкими Мальдивами — горное Озеро Салда. Его белоснежные пески и невероятного цвета воды еще никого не оставили равнодушным.
Озеро Салда горное и вода в нем прохладная даже в самый жаркий летний день. Вы сможете охладиться в водах озера, сделать красивейшие фото и видео. Уникальность этого озера оставит Вам только самые яркие впечатления.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до Вашего отеля/дома
  • Услуги русскоговорящего экскурсовода
  • Посещение Розовых полей Ыспарты
  • Посещение Озера Салда
  • Завтрак (турецкая завтрак—тарелка + чай)
  • Обед (шведский стол, напитки не включены)
  • Ужин (шведский стол, напитки не включены)
  • Угощение лавандовым чаем
Что не входит
  • Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: 03:00 - 04:30 трансфер из отелей в регионе Алания
Экскурсия длится около 18 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой: паспорт (или фото паспорта) удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем принадлежности для купания: купальник / плавки, тапочки, полотенце видео/фотокамеру деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту)
  • Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в автобусе, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет
  • Уважаемые посетители экскурсий, убедительная просьба ожидать трансфер не на ресепшине, а у ВЪЕЗДА в отель (на посту охраны). От этого зависит скорость сбора туристов по отелям
  • Убедительная просьба выходить за 10-15 минут заранее до указанного (оговоренного) времени трансфера (автобуса). От этого зависит скорость сбора туристов по отелям
  • Наш транспорт может задержаться максимум на 15 минут (если все отели будут выходить вовремя, задержки не будет). По истечении этого времени, если транспорт не прибыл, пожалуйста, свяжитесь с нами!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

03:00 - 04:30 трансфер из отелей в регионе Алания

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